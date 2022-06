Festprogramm zum Neubau der Kapelle Amorsbrunn im Jahr 1521

Ge­ra­de mal zwei Ki­lo­me­ter von der Alt­stadt Amor­bachs ent­fernt zieht ei­ne Ka­pel­le mit Chri­s­to­pho­rus­bild von 1535 an der Chor­wand, mit Sand­stein­kan­zel und ba­ro­cker Ma­ri­en­säu­le und ein "Heil­bad" seit Jahr­hun­der­ten Pil­ger und Wall­fah­rer an. Auch heu­te noch kom­men Men­schen an die­sen Ort, um Kraft zu tan­ken, sich auf sich selbst zu be­sin­nen und ei­ne Ru­he­pha­se im All­tags­ge­trie­be ein­zu­le­gen. An­fang Ju­li wird am gro­ßen Park­platz das 500-Jah­res-Ju­bi­läum des Ka­pel­len­neu­baus ge­fei­ert - co­ron­a­be­dingt ein Jahr spä­ter als ge­plant.