In die­sem Jahr fei­ert die Staat­li­che Be­rufs­schu­le Mil­ten­berg-Obern­burg ein Dop­pel­ju­bi­läum. Der Stand­ort Mil­ten­berg wird 100 Jah­re alt, der Stand­ort Obern­burg 76 Jah­re. We­gen Co­ro­na konn­te das 75-jäh­ri­ge Ju­bi­läum im ver­gan­ge­nen Jahr nicht ge­fei­ert wer­den. An­läss­lich des Dop­pel­ju­bi­läums fand am Sams­tag­vor­mit­tag ein Fest­akt für ge­la­de­ne Gäs­te in der Obern­bur­ger Stadt­hal­le statt.