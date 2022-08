Fest für Freunde traditioneller Musik im Odenwälder Freilandmuseum

Festival: Winneweh lockt Aktive und Besucher von nah und fern nach Gottersdorf - Geselligkeit und Lebensfreude

Walldürn-Gottersdorf 01.08.2022 - 14:20 Uhr < 1 Min.

Sine Nomine zählten zu den Gruppen, welche am Sonntag beim Winneweh-Festival für traditionelle Musik im Odenwälder Freilandmuseum im Walldürner Stadtteil Gottersdorf in der Dreschhalle, die früher in Bürgstadt stand, auftraten.

Thomas Thiele (Wittighausen) spielt Tenorsaxophon und Matthias Zeh (Külsheim) Tenorhorn haben sich zusammengesetzt und musiziert. Die beiden widmen sich Stücken, die teils Jahrhunderte zurückreichen. Zeh spielt auch in der Gruppe Dudelquetsch, die in Kooperation mit dem Freilandmuseum das Festival organisiert, Thiele widmet sich ansonsten auch traditionellen Tänzen. Die beiden Musiker geben Beispiel für die Spontanität beim Winneweh-Festival, das nach einem Tanz benannt ist. In der Dreschhalle, die ursprünglich in Bürgstadt stand, fanden sich am Wochenende viele Menschen zum ausgelassenen Tanzen und Feiern zusammen.

Gruppen wie am Sonntag unter anderem Sine Nomine (Foto) sorgten für beste musikalische Unterhaltung. Auch an vielen anderen Stellen auf dem weitläufigen Museumsgelände wurde gemeinsam gespielt, gesungen und das Beisammensein genossen. Margareta Sauer, Leiterin des Odenwälder Freilandmuseums, gab sich am Montag auf Nachfrage unseres Medienhauses rundum zufrieden mit der Veranstaltung und der wunderbaren Atmosphäre. Es sei wichtig, traditioneller Musik eine Bühne zu bieten, damit die Musiker auch die Möglichkeit hätten, in neuen Konstellationen aufzutreten, so Sauer. Das Festival sei international gewesen, mit französischen, belgischen und indischen Gästen.

Marco Burgemeister