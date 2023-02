Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Fesselnde Mitmachgeschichte mit Kater Findus und Pettersson

Puppentheater im Alten Rathaus in Miltenberg

Miltenberg 06.02.2023 - 14:46 Uhr 1 Min.

Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der kleine quirlige Kater Findus traf am Sonntag im Miltenberger Alten Rathaus auf seinen Freund Pettersson. Zahlreiche Zuschauer bestaunten die Geschichte, die die Theaterfamilie Maatz mit ihren Stabpuppen, auf die Bühne brachten. Das Mitmachtheater begeisterte die kleinen und großen Zuschauer.

Anna, eine blonde Puppe aus dem großen Fundus der Theaterfamilie Maatz, erklärte in kurzen Worten ein paar Regeln, bevor die Protagonisten Pettersson und Findus - bekannt aus der Kinderbuchreihe von Sven Nordquist - auf die Bühne kamen. 60 Minuten mucksmäuschenstill vor den Stabpuppen sitzen? Eingeschüchtert von den Figuren, umrahmt vom roten Samtvorhang, bei ihrem Stück »Pettersson und Findus« zuschauen? Fehlanzeige. Am Sonntag gab es Theater zum Mitfiebern, gerne in voller Lautstärke.

Klatschen, rufen, mitfiebern

Die Regeln: Geht der goldene Vorhang zu, darf gerne geklatscht werden. Es darf gerufen werden - wenn die Kinder eine Frage gestellt bekommen. Und wenn die »Puppen sprechen«? Leise sein, damit alle der Geschichte folgen können. Der Name »Theater für Kinder« war ernst gemeint. »Welche Farbe soll meine Hose haben?« war einer der Mitmachfragen des quirligen Katers Findus und, der Lautstärke nach zu urteilen, antworteten alle Kinder mit voller Inbrunst.

Die Geschichte an diesem Nachmittag: Wie der bekannte Kater Findus zu seinem besten Freund Pettersson findet. Ein naseweiser, frecher Kater trifft auf einen ernsten Mann, der auf einem Hof inklusive Hühnerstall recht einsam lebt. Erzählt wurde das Kennenlernen kindgerecht, mit wenigen Kulissenwechseln, bei denen der goldene Vorhang sich schloss und die Kinder wussten: Jetzt darf geklatscht werden.

Monster und Stinkesocken

Wie man dem kleinen Nachwuchspublikum Lachsalven entlockt? Einmal ein »großes haariges Monster« (ein Dachs) an Stinkesocken riechen lassen und Versteckspiel mit dem kleinen Kater spielen lassen.

Die Theaterfamilie hat ein Gespür für ihr Publikum, spricht und spielt die Stabpuppen live - mit viel Raum für die Interaktion. Die ganzen 60 Minuten der Vorstellung schafften sie es, die Zuschauer zu fesseln, zum Singen, Klatschen, Schreien und nicht zuletzt Helfen zu animieren.

Der Ansturm war gewaltig. Nicht alle Zuschauer schaffen es, in die Vorstellung zu kommen, denn die Menschenschlange war einfach zu lang. Kein Problem! Es wurde kurzerhand eine zweite Vorstellung im Anschluss anberaumt.

Lisa Rüd