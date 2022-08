Ferientipp: Auf dem neuen Mundartweg vom Bauland über den Odenwald zum Neckar

73,8 Kilometer langer Radwanderweg

Miltenberg 04.08.2022 - 17:00 Uhr 1 Min.

Los geht's früh am Morgen in der Gemeinde Hardheim am nordöstlichen Rand des Neckar-Odenwald-Kreises in Baden-Württemberg. Bei einem Stopp in Walldürn kann vom Schlossplatz aus die Wallfahrtsbasilika St. Georg - auch zum Heiligen Blut genannt - bewundert werden.

Durch mehrere Sprachregionen

Auf unserem weiteren Weg nach Rippberg, Schneeberg zum malerischen Barock-Städtchen Amorbach, durchquert dieser neue Mundartweg zwei Bundesländer, zwei Landkreise und mehrere Sprachregionen. Und genau dafür ist dieser Kulturaustausch da, den auch eine Reise mit dem Fahrrad in unserer Region stärkt das Verständnis unterschiedlicher Kulturen, erweitert Horizonte und fördert so auch Toleranz und das friedliche Zusammenleben.

Nach einer Kaffeepause erreichen wir die Ortschaften Kirchzell beziehungsweise Buch, Mudau und Limbach. In Lohrbach verweilen wir etwas länger, um das historische Wasserschloss im südlichen Odenwald zu besichtigen, das eingebettet in einer waldreichen Hügellandschaft des romantischen Neckartals liegt. Nachdem wir den mit reichlich an Blumen geschmückten Marktplatz der Kreisstadt Mosbach verlassen haben, zeigt sich nicht weit entfernt unser letztes Reiseziel am westlichen Ende des kleinen Städtchens Neckarelz: die mächtige ehemalige Wasserburg, das Tempelhaus, direkt am Neckar.

Sprachbeispiele per QR-Code

Mit diesem wunderbaren Projekt möchten Hans Slama und Isabell Arnstein mit vielen Unterstützern Touristen und Einheimische, Radfahrer und Wanderer auf eine Reise durch die äußerst vielfältige fränkische Dialektregion mitnehmen. Viele Sprachbeispiele und ortsspezifische Hintergründe können an den Radwanderstationen von den Informationstafeln per QR-Code übers Mobilfunkgerät angehört werden. Auch auf der Homepage des Touristikgemeinschaft Odenwald können umfassende Informationen zum neuen Mundartweg gelesen und angehört werden.

Realisiert werden kann ein solch groß angelegtes Projekt nur durch das Engagement vieler Personen. Finanzielle Förderer waren: Joachim-und- Susanne-Schulz-Stiftung, Volksbank Franken, Sparkasse Neckar-Odenwald, Volksbank Mosbach, Volksbank Limbach, Bürgerstiftung Mudau, Drei-Leader-Region: Badisch-Franken, Neckartal-Odenwald, Odenwald-Allianz Bayern.

Infos zur Tour gibt es auf der Webseite tg-odenwald.de