Fenster in die Vergangenheit und grüne Oase

Ortsentwicklung: Neuer Museumspark in Bürgstadt

Bürgstadt 01.09.2022 - 19:52 Uhr 1 Min.

Er hatte vor einem Jahr die Idee, das ehemalige Zoo-Dietz-Geländes attraktiver zu gestalten und erhielt eine Reihe Vorschläge aus der Bevölkerung. Ein Teil davon ist nun mit dem Rundweg und der grünen Oase zum Ausruhen realisiert worden.

Wo früher zerbrochenen Fensterscheiben im Gebäude hinter der Mittelmühle das Ortsbild ramponierten, fesselt nun eine Bildergalerie mit historischen Fotos den Spaziergänger. Da werden Erinnerungen an die einstige Brauerei, den Weinbau, den Bahnhof auf der anderen Mainseite und eine besondere Person Bürgstadts geweckt. Die Gebäudefront ist ganz dem Schauspiel »Michelswasser« gewidmet. Diese Bilder wurden vom Heimat- und Geschichtsverein gestaltet und angebracht.

Märchenmotive

Auf der Gebäudeseite zur Erf haben Mittelschüler Plakate mit Motiven aus Sagen und Märchen bemalt. Rapunzel lässt ihr Haar herunter, Aladin entschwebt der Wunderlampe und eine Meerjungfrau wartet auf einem Stein. Diese Bilder entstanden bei einem Projekt mit dem Kunsterzieher Michael Damberger.

Auch der Obst- und Gartenbauverein hat zur Verschönerung des Geländes beigetragen. Aus Anlass des 100-jährigen Vereinsbestehens wurden Beete angelegt und mit blühenden Pflanzen bestockt. Eine Bank lädt zum Verschnaufen und Verweilen ein. Ein besonderer Zaun, entworfen von Otto Reichert und gebaut von den Bauhofmitarbeitern, grenzt das alte Dietzgebäude ab.

Start an Mittelmühle

Der Rundweg beginnt am hinteren Parkplatz der Mittelmühle, führt um den alten Gebäudeteil herum bis zur Terrasse der Mittelmühle. Von dort gelangt man auf den Weg entlang der Erf zurück zum großen Parkplatz des Bürgerzentrums. Ein Ziel, das für Senioren ebenso geeignet ist wie für Eltern mit Kinderwagen, da der Weg barrierefrei ist. Und vielleicht können Großeltern und Eltern bei diesem Spaziergang erzählen, wie man früher in Bürgstadt lebte und arbeitete. Und die Kinder berichten dann den Großen, was Meerjungfrauen alles erleben.

»Wir wünschen uns, dass dieser Park zu einem Ausflugsziel wird«, so Bernd Neuberger, es gebe doch für Jung und Alt viel zu entdecken und ganz sicher auch zu erzählen. Neuberger kündigte an, dass weitere Sitzbänke aufgestellt werden und betonte, dass neue Ideen herzlich willkommen sind.

Bürgermeister Thomas Grün freute sich über das Projekt, das unter Mitwirkung von Vereinen, Schule und dem Bauhof, der die Flächen pflegt, realisiert wurde und der Marktgemeinde eine neue Attraktion beschert. Wer mehr über die historischen Fotos wissen will, kann dem Museum einen Besuch abstatten.

asz