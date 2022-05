Felix und Mella Hench stehen für Nachfolge in Miltenberger Traditionsbäckerei bereit

Lieber Backstube statt Hörsaal

Miltenberg 24.05.2022 - 13:12 Uhr 3 Min.

Mella und Felix Hench in der Starnberger Bäckerei Aumüller. Das alte Stammhaus der Bäckerei Hench am Engelplatz in Miltenberg.

Nach zwei Meisterausbildungen im Bäcker- und Konditorhandwerk steht fest: Er wird, zusammen mit seiner Frau Mella, in ungefähr zwei Jahren die Traditionsbäckerei Hench am prominenten Platz, am Engelplatz in Miltenberg von seinen Eltern übernehmen. Bis dahin aber sammelt er zusammen mit seiner Frau Mella noch weitere Erfahrungen in mehreren Bäckereien in München und Österreich.

Ursprünglich war es nicht angedacht, dass Felix Hench einmal die Bäckerei seiner Eltern Thomas und Sabine Hench übernimmt. Ein Leistungsdruck seitens der Eltern war auch nie da. "Ich werde das nur, wenn ich das will«, habe er damals auch als ganz junger Kerl gesagt. Nach der Schule machte er erst einmal ein Freiwilliges Soziales Jahr, bevor er beim Vater in die Bäckerlehre ging. Danach ging er nach München, um Mathematik und Betriebswirtschaftslehre zu studieren. Er musste sich aber eingestehen, dass das doch nichts für ihn war. Nach zwei Jahren kehrte er wieder nach Miltenberg zurück und sein Weg führte ihn wieder in die Backstube.

Gelernte Erzieherin

Bei einem großen und langjährigen Familienbetrieb, gerade auch bei den Henchs, ist es auch lange Tradition, dass die Ehefrauen ihre Männer immer unterstützen. Dafür hat sich auch die Frau an Felix' Seite entschieden. Melanie »Mella« Hench hatte ursprünglich für ihre berufliche Zukunft auch andere Pläne. Die 26-Jährige stammt aus der Gegend von Koblenz, ist gelernte Erzieherin und hatte nach ihrem Umzug nach Miltenberg ein Jahr in Obernburg gearbeitet, bevor auch sie umschulte. Sie lernte 2019 Bäckereifachverkäuferin und machte noch ihren Verkaufsleiter obendrauf.

Aktuell weilt das Paar gerade in der Starnberger Bäckerei Aumüller. Da bleiben sie erst einmal für ein halbes Jahr, bevor sie weiterziehen werden. Felix Hench steht in der Backstube, Mella im Verkauf. Der 26-Jährige macht es seinem Vater nach, der damals auch in Südtirol seine Erfahrungen gemacht hat. »Man sammelt nicht nur Erfahrungen im Bäckerhandwerk, sondern auch persönlich. Man reift und wächst und lernt, auf eigenen Füßen zu stehen«, so Thomas Hench. Die berühmten Vinschgauer, die es in der Bäckerei Hench gibt, stammen übrigens aus der Südtiroler Zeit.

Glücklicher Senior

Thomas Hench (52), der jetzt seit über 36 Jahren seinen Beruf ausübt und seit über 20 Jahren selbstständig ist, ist natürlich sehr glücklich über die Entscheidung seines Sohnes. Als Vater und Unternehmer habe er sich das gewünscht, dass es in der Familie mit der neunten Generation weitergeht. Das Ehepaar Thomas und Sabine Hench hat drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Er sagte immer zu seinen Kindern: »Bevor Ihr etwas anderes lernt, schaut euch das bei uns an, was es bei uns gibt. Danach könnt Ihr frei entscheiden«.

Die Eltern übten bei keinem der Kinder Druck aus, weil sie wissen, dass so ein Unternehmen mit viel Arbeit und Engagement verbunden ist. Das müsse man aus eigenen Stücken wollen, so Thomas Hench. Weiter sagte er: »Felix hat natürlich auch unheimlich Glück mit seiner Frau gehabt. Wenn dein Partner das Vorhaben unterstützt, ist vieles leichter«. Wenn es denn mal soweit ist, dass Felix und Mella übernehmen, werden die Eltern sie zunächst sicher noch tatkräftig unterstützen. Felix Hench formuliert auch schon vorsichtig Zukunftspläne für die Bäckerei. Eines darf man verraten: Sie haben vor, die Bäckerei und das Café etwas zu verändern.

Anja Keilbach

Zahlen und Fakten: Bäckerei-Chronik Gegründet wurde die Bäckerei von der Familie Bauer aus Miltenberg. 1753 fingen Friedrich Ambrosius und Maria Eva Bauer an, 1786 übernahmen Friedrich Joseph und Magdalena Bauer. 1819 ging der Betrieb auf Johann Friedrich und Anna Maria Bauer über. Ab 1852 standen Josef Alois und Karolina Bauer in der Bäckerei bis 1910, dann zeichneten sich Josef und Martha Bauer verantwortlich. Die Hench-Linie der Bäckerei begründeten 1887 Ludwig und Theresia Hench im Stammhaus in Bürgstadt, 1912 übernahmen Bruno und Katharina Hench den Betrieb. Deren Sohn Ludwig heiratete 1940 die Bäckermeisterstochter Greta Bauer aus Miltenberg - und somit vereinigten sich die zwei traditionellen Bäckereibetriebe ganz getreu dem Motto "Sach zur Sach". Ab 1974 waren Klaus und Karin Hench für das Geschäft verantwortlich, seit 2000 sind Thomas und Sabine Hench die Bäckereichefs und in wenigen Jahren werden Sohn Felix und Melanie Hench den Betrieb übernehmen.