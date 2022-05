Feldversuch zur Verkehrslenkung in Sulzbach endet vorzeitig

Der Marktgemeinderat Sulzbach hatte am Mittwoch weitere Themen.

Forstbetrieb:Den Forstbetriebsplan 2022 präsentierte Sebastian Spatz vom Amt für Landwirtschaft und Forsten. Schwerpunkte sind die Pflege von Hanglagen in Soden und die Entnahme von Kiefernholz am Benzberg (3630 Festmeter). Aktuell seien die Holzpreise gut. Die steigenden Energiepreise sorgten für eine enorme Brennholznachfrage. Investiert werden soll in Wiederaufforstungen, in Ökokontoflächen und in Wegeinstandsetzungen. Spatz betonte auf Nachfrage aus dem Gremium, dass das Klima mit extremer Trockenheit auch in den nächsten Jahren ein großes Problem darstellen wird. Hier sei die Anlage von Feuchtbiotopen und Naturwäldern ein erster wichtiger Schritt. Kalamitätsflächen sollten mit stabilen klimatoleranten Bäumen wieder aufgeforstet werden. Auch ist die Erweiterung der Naturwaldflächen möglich. Die Prognose sieht für 2022 ein Defizit von 18.590 Euro vor. Das Rechnungsjahr 2021 wurde mit 23.244 Euro positiv abgeschlossen.

Sicherheitswacht: Richard Salzer von der Polizeiinspektion Obernburg teilte mit, dass zwei Sulzbacher sich zu ehrenamtlichen Sicherheitswächtern ausbilden lassen. Die Sicherheitswacht wird über den Freistaat Bayern finanziert und der Kommune entstehen keine Kosten. Der Streifendienst findet immer durch zwei Personen statt und könnte unter anderem in kommunalen Einrichtungen wie Spielplätzen, Grillplatz oder Grüne Lunge stattfinden. Auch schwerwiegende Parkverstöße würden erfasst. Das Gremium gab grünes Licht für die Einrichtung einer Sicherheitswacht

Umweltbeauftragte: Die Amtszeit der derzeitigen Umweltbeauftragten Adolf Pabst (seit 2001) und Manfred Knippel (seit 2006) endete am 30. April. In der Gemeinderatssitzung wurden die beiden verabschiedet. Zu neuen Umweltbeauftragten wurden Johanna Leisner und Alexander Hess bestellt.

Breitband: Die Glasfaser Plus möchte Sulzbach und Dornau mit »Glasfaser bis ins Wohnzimmer (FTTH)« ausbauen. Die notwendigen Bauarbeiten sollen 2023 beginnen und auch abgeschlossen werden. In einem ersten Schritt wird als Datenrate ein Gigabit pro Sekunde angeboten. Die Infrastruktur erlaubt später auch höhere Bandbreiten. Vom Ausbau können insgesamt 3850 Haushalte profitieren. Das Gremium stimmte der gemeinsamen Erklärung von Glasfaser Plus und Telekom zu.

Bebauungsplan: Als Satzung beschlossen wurde der Bebauungsplan »Zwischen Haupt- und Hinterer Dorfstraße - nördlicher Teil«. Der Entwurf wurde öffentlich ausgelegt. Gleichzeitig wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange beteiligt. Die eingegangenen Hinweise und Anregungen wurden vom Büro Planer FM beurteilt und die entsprechenden Änderungen in den Entwurf des Bebauungsplans eingearbeitet.

Ortsumgehung: Im Rahmen der Planungen für die Ortsumgehung hat das Sachgebiet Wasserrecht im Landratsamt für Baugrunduntersuchungen im Wasserschutzgebiet eine wasserrechtliche Befreiung mit Auflagen erteilt.

Ortsdurchfahrt Soden: Die Sanierung der Straßendecke an der Ortsdurchfahrt Soden erfolgt durch die Firma Stix. Die Baumaßnahme an der Bushaltestelle erfordert vom 18. Juli bis 29. Juli eine halbseitige Sperrung. Der Schieber- und Schachtaustausch sowie die Asphaltierung erfolgen vom 1. August bis 19. August unter Vollsperrung mit Umleitung über den Lenzengrund. Vom 17. bis 19. August muss die Zufahrt zu Hohen-Wart-Straße voll gesperrt werden.

Spielplatz Dornau: Anja Dissler (FWG) möchte, dass der Bauhof den Spielplatz in Dornau besichtigt, um diesen zu optimieren.