Feldversuch mit Einbahnstraßen in Sulzbach verschoben

Testphase zur Verbesserung von Verkehrsfluss und Sicherheit in Sulzbach erst ab 11. April 2022

Der Feldversuch, die Verkehrssicherheit im Ort durch Einbahnstraßenregelungen zu verbessern, wird erst im nächsten Jahr beginnen. Ab 11. April 2022 wird dann für drei Monate unter anderem die Jahnstraße ab Dornauer Weg zur Einbahnstraße.

Bürgermeister Martin Stock (CSU) erläuterte in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag in der Braunwarthsmühle, man halte einen Feldversuch derzeit für problematisch. Momentan sei die Verkehrssituation in Sulzbach aufgrund von Baustellen in Nachbarorten und in naher Umgebung sehr angespannt. Es gebe starke Behinderungen und Staus, die zum Teil durch den gesamten Ort und bis zum Kreisel an der Mainbrücke reichen. Man sollte daher die Verkehrsteilnehmer nicht durch neue Verkehrsführungen zusätzlich belasten.

Weitere Vorteile für einen verschobenen Beginn seien das bessere Wetter, eine höhere Akzeptanz durch Radfahrer und bessere Licht- und Sichtverhältnisse. Für den Feldversuch im April 2022 ist keine weitere Verkehrszählung notwendig.

Vorsitzender vom Verein Handel und Gewerbe Werner Eisenträger monierte, Geschäfte seien nicht in die Planung für den Feldversuch einbezogen worden. Er befürchtet durch eine Einbahnstraße Umsatzeinbußen für die Einzelhändler. Beim Versuch müssten Hinweisschilder für die Erreichbarkeit der Geschäfte in der Spessartstraße angebracht und die Zahl der Kurzzeitparkplätze sollte erhöht werden.

Bürgermeister Stock äußerte Verständnis für die Sorgen des Einzelhandels. Es gebe hier einen gewissen Interessenkonflikt. Der Einzelhandel benötige den Verkehr, der für Schulkinder, Fahrradfahrer oder Anwohner jedoch schädlich sei. Stock plädierte daher dafür, den Feldversuch und seine Erkenntnisse zunächst abzuwarten. Ziel des Projektes ist neben einem verbesserten Verkehrsfluss und einer Neuregelung der Parkbereiche in den Kreisstraßen auch die Erhöhung der Sicherheit für die Schulkinder am Übergang Spessartstraße/Jahnstraße sowie der Radfahrer durch einen zusätzlichen Schutzstreifen in der Spessartstraße.

Zentraler Inhalt des Feldversuchs ist das Einführen einer Einbahnstraßenregel auf den Kreisstraßen Jahnstraße ab Dornauer Weg in östliche Richtung und in der Spessartstraße ab dem Fußgängerüberweg in westliche Richtung. Während des Feldversuchs wird Tempo 30 angeordnet. Zudem wird am Titus eine Ampelanlage installiert. Um eventuelle Ausweichverkehre zu unterbinden, wird die Blumenstraße teilweise ebenfalls Einbahnstraße, die Hintere Dorfstraße auf Höhe des Parkplatzes durch Poller geteilt.

Martin Roos

Gemeinderat Sulzbach in Kürze Sulzbach. Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Donnerstag noch mit folgenden Themen befasst. Bürgerfragestunde: Erwin Schnatz monierte die Baustelle im Kurmainzer Ring. Sieben Mal wurde dort die Straße aufgerissen und die Baustelle nicht abgesichert. Das Telefonkabel wurde vom Bagger zerrissen, so dass man über das Wochenende kein Netz hatte. Auch werde seit Jahren die Erhöhung der Grundsteuer B diskutiert, um die Straßen damit auszubauen, doch es passiere nichts. Immissionsschutz: Die Firma "Raile Bagger und Transport" (Soden) hat beim Landratsamt die immissionsschutzrechtliche Genehmigung beantragt. Das Gremium hat für die Befreiung das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Alexander Heß (Grüne/ÖDP/ZAG) meldete Bedenken bei der Erschließung des Gebietes an. Markus Krebs (FWG) sagte, dass der Gesamtdurchsatz der Anlage nur 20.000 Tonnen pro Jahr betragen dürfe. Stationäre Anlagen sollten nicht zugelassen werden. Der Bürgermeister äußerte, dass dies auch den Antragsunterlagen entspreche, man aber seitens der Gemeinde explizit nochmals darauf hinweisen werde. Erhöhung der Wertgrenzen: Die Wertgrenzen für die Zuständigkeit von Bau- und Finanzausschuss werden von 25000 Euro auf 100000 Euro erhöht. Alle weiteren Wertgrenzen bleiben so wie bisher. Der Finanzausschuss hatte die Anhebung vorgeschlagen, um Ausschüsse und den Gemeinderat zu entlasten. Sicherheit: Beigetreten ist Sulzbach der "Zweckvereinbarung über die Bestellung gemeinsamer behördlicher Informationssicherheitsbeauftragter für den Landkreis Miltenberg und dessen kreisangehörige Städte, Märkte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften". Kosten für die Gemeinde: Ein Euro pro Einwohner und Jahr. Zuwendungen für Ganztagsbetreuung Für die Aufwärmküche mit Lagerraum und die Anschaffung von Mobiliar für die Ganztagsbetreuung bekommt die Gemeinde eine Zuwendung von 160900 Euro. Die Gesamtkosten hatten 230000 Euro betragen. Planung Ibelo-Areal: Der Planungswettbewerb "Ibelo-Areal", Kreisverkehrsinsel und Rathausvorplatz ist beendet. Das Preisgericht hat am 20. Oktober den Sieger festgelegt. Vier Wettbewerbsbeiträge standen zur Auswahl. Erster Preisträger wurde das Büro RSP aus Dresden. Derzeit wird eine Online-Präsentation vorbereitet, die Anfang November auf der Homepage der Gemeinde eingesehen werden kann. Mehr Kontrollen: Markus Krebs (FWG) beantragte, dass die monatlichen Stunden der Verkehrsüberwachung um zehn Stunden erhöht werden. Er begründete dies mit uneinsichtigen parkenden Autofahrern und mehr Kontrollen. Weihnachtsmarkt: Der Weihnachtsmarkt wird voraussichtlich auch in diesem Jahr wegen Corona nicht stattfinden. Es sei eine schwierige Entscheidung sagte Bürgermeister Martin Stock mit Blick auf die steigenden Inzidenzen. Die Umsetzung der Auflagen des Rahmenkonzeptes sei sehr hoch. Es sei kein Weihnachtsmarkt wie man ihn kennt. ro