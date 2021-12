Feierliche Amtsübergaben für pastoralen Raum Miltenberg

Dekanatsmesse mit Domkapitular Gessner in St. Jakobus

Miltenberg 06.12.2021 - 14:46 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Priester (von links): Pfarrvikar Krzysztof Winiarz (Neunkirchen), Pfarrer Jan Kölbel (Moderator, Miltenberg), Pfarrer Stefan Menth (Faulbach), Pfarrer Albrecht Kleinhenz (im Ruhestand, Bürgstadt), Domkapitular Stefan Gessner (Würzburg), Jugendseelsorger Bernd Winter (Miltenberg), Pfarrer Artur Fröhlich (Eichenbühl).

Ein pastoraler Raum ist ein Zusammenschluss mehrerer Pfarreiengemeinschaften. Domkapitular Stefan Gessner umschrieb den Anlass der Messe: »Wenn es kein offizielles Dokument gibt, gibt es etwas manchmal nicht.«

Eine Zusammenfassung über die Genese des pastoralen Raumes Miltenberg stellte Pastoralreferent Hermann Gömmel vor. Vor zwölf Jahren waren Pfarreiengemeinschaften gebildet worden, die unter der Leitung eines Pfarrers standen und in denen die einzelnen Pfarreien selbstständig blieben, so Gömmel. 2015 entstanden unter dem Motto »Gemeinsam Kirche sein - Pastoral der Zukunft« Leitlinien für die Idee des pastoralen Raums.

Bischof Franz Jung errichtete am 1. Oktober offiziell die 43 pastoralen Räume im Bistum Würzburg. Für das Dekanat Miltenberg wurden die beiden pastoralen Räume Amorbach und Miltenberg realisiert. Den pastoralen Raum Miltenberg bilden die Pfarreiengemeinschaften Faulbachtal, St. Nikolaus Südspessart, St. Martin Miltenberg-Bürgstadt und St. Antonius Erftal und Höhen. In seiner Predigt dankte Gessner den in der Seelsorge und im Ehrenamt Tätigen. »Hier in Miltenberg haben wir ein wichtiges Etappenziel erreicht, die Strukturen stehen.«

Moderator und Leiter des pastoralen Raums Miltenberg ist Pfarrer Jan Kölbel, Koordinator ist Pastoralreferent Hermann Gömmel. Zu Teampfarrern bestimmt wurden Artur Fröhlich und Stefan Menth. Angekündigt für die Amtsaufnahme im Frühjahr wurde Bernd Winter. Zu weiteren Mitglieder des Pastoralteams bestimmt wurden die Pfarrvikare Krzysztof Winiarz und Ninh Duc Nguyen, Gemeindeassistentin Tatjana Steppacher, Angelika Spalek und Lukas Hartmann. Auch Toni Wolf, Günter Scheurich, Regina Thonius-Brendle und Albrecht Kleinhenz werden für die Seelsorge zuständig sein.

»Nur im Team lassen sich die Herausforderungen meistern. Nun ist es das Wichtigste, das Ganze mit Leben zu füllen«, appellierte Gessner. Abschließend wurde erwähnt, dass die Chorarbeit mit dem Schola Cantorum Chor aus rechtlichen Gründen vorerst eingestellt wird.