Feier zum Tag der Deutschen Einheit in Halle

Festakt: Alfred Happel von der Regierung zum Bürgervertreter von Unterfranken gewahlt

Alfred Happel (dritter von links) war Teil der Bürgerdelegation, die bei einer Feier am Tag der Deutschen Einheit in Halle im Saalkreis teilnahm. Beim Festakt war auch Bundespräsident Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier (Mitte) anwesend.

In Halle stand ein umfangreiches Kulturprogramm auf dem Programm. Unter anderem ein Besuch im Goethe-Theater von Bad Lauchstädt mit der "Kleinen Zauberflöte", eine Besichtigung des Merseburger Doms, der Gedenkstätte "Roter Ochse" sowie des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle.

In der Innenstadt von Halle gab es Infostände der 16 Bundesländer, an der sich die Teilnehmer mit der Bevölkerung über die Entwicklung der Einheit und über den Bezug zu Bayern unterhalten konnten. Die Delegierten der Bundesländer diskutierten über die Erfahrungen und Entwicklungen und die Zukunft der Einheit.

Am Sonntag fand nach einem ökumenischen Gottesdienst in der Paulskirche der Festakt in der Georg-Friedrich-Händel-Halle statt. Das Motto lautete: "Gemeinsam Zukunft formen". Höhepunkte waren die Eröffnungsrede von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff und die emotionale Festrede von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Unter den rund 340 Gästen waren alle 16 Minister- und Landtagspräsidenten, Vertretern der Verfassungsorgane des Landes Sachsen-Anhalt und Doyen des Diplomatischen Korps.

