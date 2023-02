Fechenbacher Narretei auf Hochtouren

Un­ter dem Mot­to »66+1 Nar­ren­schau« ha­ben die Akteu­re des Car­ne­val-Clubs Fe­chen­bach (CCF) am Frei­tag und Sams­tag in der CCF-Are­na, der Süd­s­pess­art­hal­le, or­dent­lich das Stim­mungs­ba­ro­me­ter zum Glühen ge­bracht. In ge­wohn­ter wort­ge­wand­ter und sou­ve­rä­ner Ma­nier ma­nö­v­rier­te Sit­zungs­prä­si­dent Sven Sie­ben­list sei­ne ins­ge­s­amt 600 Nar­ren durch Ju­bel­fie­ber und Mit­sin­grausch.