FDP benennt Kandidaten für Land- und Bezirkstag

Kommunalpolitik: Direktmandate für Nicole M. Pfeffer und Bernhard Obier, Zimmermann und Ripp auf der Liste

Obernburg 18.10.2022 - 19:53 Uhr 1 Min.

Die FDP-Kandidaten für die Bezirks- und die Landtagswahl 2023 (von links): Frank Zimmermann, Nicole M. Pfeffer, Bernhard Obier und Jürgen Gerhard Ripp. Foto: FDP

Listenkandidat ist Kreisvorsitzender Frank Zimmermann.

Als Direktkandidat für den Bezirk stimmten die Anwesenden für Bernhard Obier aus Bürgstadt. Für die Bezirksliste wurde Jürgen Gerhard Ripp, Vorsitzender des Ortsverbands Kleinwallstadt-Elsenfeld nominiert.

Mit Pfeffer habe die Kandidatenliste für das Direktmandat für München im Landkreis nun auch eine Frau, schreibt die Kreis-FDP in ihrer Mitteilung weiter. In ihrer Bewerbungsrede forderte sie demnach unbürokratischere Rahmenbedingungen für innovative und nachhaltige Lösungen von Unternehmen, um die Krise gemeinsam zu bewältigen. Insbesondere dem Handwerk solle eine neue und wichtige Rolle zugesprochen werden. Die Bildung im Land müsse endlich die Zukunftsthemen im digitalen wie analogen Klassenzimmer begeistert vermitteln, den Nachwuchs stärken, Potenziale des Einzelnen fördern und Leistung wie Engagement gesellschaftsfähig machen. Zudem versprach Pfeffer laut FDP, einen engagierten, leidenschaftlichen und bürgernahen Wahlkampf zu führen.

In seiner Vorstellung hob der Direktkandidat für den Bezirk Bernhard Obier das Soziale besonders hervor. Der Bezirk müsse mit seinen Krankenhäusern weiterhin für gute Qualität stehen.

»Dieses Signal, das die einzige Frau für das Direktmandat aus der FDP kommt, zeigt die Entwicklung der Liberalen am bayerischen Untermain«, wird Vorsitzender Frank Zimmermann in der FDP-Mitteilung zitiert. Die Weichen für einen starken Team-Wahlkampf 2023 seien gestellt. Das Quartett aus Pfeffer, Obier, Ripp und ihm sei bereit, »die Position der drittstärksten Kraft im Landkreis in Angriff zu nehmen« mit Hilfe der tatkräftigen Unterstützung der Mitglieder im Wahlkampf.« Immerhin sei die FDP Miltenberg auf Platz 4 in der Neumitgliedergewinnung in der FDP Bayern.

Zu Delegierten für die Bezirksaufstellung wählten die Liberalen: Frank Zimmermann (Dorfprozelten); Nicole M Pfeffer (Mömlingen); Jürgen Gerhard Ripp (Kleinwallstadt); Bernhard Obier (Bürgstadt) Ersatz: Noah Kirchgeßner (Bürgstadt); Martin Schwarz (Mömlingen); Marco Schnadenberger (Eschau) und Jörg Reinmuth (Bürgstadt).

bam