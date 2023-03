FC Kleinwallstadt feiert 100. Geburtstag nach

Die Co­ro­na-Pan­de­mie hat man­chem Ve­r­ein ei­nen Strich durch die Pla­nun­gen ih­rer Ju­bi­läums­fei­er­lich­kei­ten ge­macht. So muss­te auch der FC Klein­wall­stadt vor drei Jah­ren still und lei­se sei­nen 100-jäh­ri­gen Ge­burts­tag fei­ern. Ei­gent­lich war al­les für den run­den Ge­burts­tag mit ei­ner gro­ßen Fei­er und Eh­run­gen vor­be­rei­tet, ei­ne Fest­schrift mit 100 Sei­ten er­s­tellt. In die­sem Jahr wird nun nach­ge­fei­ert.