Frederik-und-Luca-Stiftung fördert am Untermain gewaltfreies Miteinander

Prävention: "Faustlos"-Schulung

Miltenberg 15.02.2023 - 11:52 Uhr 1 Min.

Die gemeinnützige Stiftung unterstützt Initiativen und Maßnahmen, um ein friedliches, tolerantes und gewaltfreies Miteinander zu fördern. Die Unterstützung richtet sich primär an Maßnahmen, die sehr früh im Kindes- und Jugendalter ansetzen.

Die Verantwortlichen der Stiftung haben sich dazu entschieden, in unterschiedlichen Regionen konkrete Schwerpunktprojekte zu definieren. Das erste Schwerpunktprojekt startete im Landkreis Miltenberg mit dem Angebot an Kindertagesstätten und Horten sowie Grundschulen, ihre pädagogischen Fachkräfte kostenlos mit dem Gewaltpräventionsprogramm Faustlos zu schulen.

Dabei handelt es sich um ein strukturiertes, wissenschaftlich fundiertes und entwicklungspsychologisch abgestimmtes Präventionskonzept zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen von Kindern, mit dem Ziel gewaltbereitem Verhalten vorzubeugen. Nach der Schulung der Erwachsenen vermitteln diese den Kindern in verschiedenen Lektionen Kompetenzen in den Bereichen Empathie, Impulskontrolle und Umgang mit Ärger und Wut. Durch den länger angelegten Schulungszeitraum wird eine große Nachhaltigkeit erzielt.

Ausbildung am gesamten Bayerischen Untermain

Ab sofort können sich Horte, Kindertagesstätten und Grundschulen aus dem Bayerischen Untermain an die Frederik-und-Luca-Stiftung wenden, die dann die Termine für Schulungen koordiniert und zusammen mit der Raiffeisenbank die kompletten Kosten für die Faustlos-Ausbildung und die notwendigen Lehrmaterialien für die spätere Schulung der Kinder übernimmt. Die Zielsetzung der Stiftung ist es, in den nächsten Jahren 1000 Fachkräfte in den Schwerpunktregionen Bayerischer Untermain und Erlangen-Höchstadt zu schulen, was in der Konsequenz bedeutet, dass in den nächsten Jahren circa 25.000 Kinder mit dem Gewaltpräventionsprogramm geschult werden.

Die Raiffeisen-Volksbank ist sich der gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und kommt dieser Verantwortung auch nach. Kinder gestalten die Gesellschaft von morgen. Es sei Pflicht, den Kindern Wege für einen toleranten und friedlichen Umgang aufzuzeigen. Das Projekt Faustlos ziele genau darauf ab. Die Kinder werden zu Themen wie Einfühlungsvermögen, Sozialkompetenzen, Selbstbeherrschung und Kommunikation miteinander geschult. Dadurch, dass das Programm sehr früh ansetze und über einen längeren Zeitraum gehe, werde eine große Nachhaltigkeit erzielt. "Daher unterstützen wir die Schulungen sehr gerne", erklärt Wolfgang Heßler, Mitglied des Vorstandes.

"Wir sind sehr froh, dass wir nach dem erfolgreichen Start im Landkreis Miltenberg das Faustlos-Programm nun am gesamten Bayerischen Untermain, auch durch die großzügige Unterstützung der Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg kostenlos anbieten können. Wir hoffen, dass das Angebot von vielen Einrichtungen angenommen wird", so Georg Ballmann von der Stiftung.

ro