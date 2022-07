Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Faulhorn Gustl wirbt für Schutz von Mooren

Musical begeistert 400 Kinder auf der Clingenburg

Klingenberg a.Main 10.07.2022 - 13:34 Uhr < 1 Min.

Zu spät: Faulhorn Gustl (Nicole Kolb) und Wasserfloh Egon (Stephen Folkers) kleben an der Fleisch fressenden Pflanze Samira Sonnentau (Selina Goetz) fest.

Nicole Kolb hat Gustl nicht nur ins Leben gerufen, sie verkörpert auch mit viel Elan und Leidenschaft das liebenswerte und etwas tollpatschige Faulhorn. Die Musikerin möchte mit dem Fantasiewesen und dessen sumpfigen Heimat namens »Faulland« darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, diese Lebensräume zu erhalten und zu schützen. Doch nicht nur das ist ein Thema in der wundersamen und faulig riechenden Moorlandschaft, sondern auch Freundschaft, Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft werden bei den Bewohnern groß geschrieben. Genau das durften die Kindergarten- und Schulkinder hautnah mit erleben. Abgerundet wurde die Geschichte von den liebevollen und einfallsreichen Kostümen und der urigen Kulisse.

Das zottelige Faultier mit dem blauen Horn auf der Nase und sein Freund, der Wasserfloh Egon (Stephen Folkers), animierte gemeinsam mit Pauli, dem pupsenden Moorwurm (Alexander Höhn) die jungen Zuschauer zum Mittanzen und Klatschen. Schließlich schaffen es Gustl und Egon, den Moorwurm mit ihrem Luftboot abzuhängen und steuern geradewegs in ein gefährliches und spannendes Abenteuer. Angelockt vom lieblichen Gesang und zuckersüßen Duft kann auch ein »Betreten-verboten-Schild« das Duo nicht davon abhalten, in ein ganz neues Gebiet vorzudringen. Dort treffen sie auf die Fleisch fressende Pflanze Samira Sonnentau (Selina Goetz), an der sie zunächst erst einmal festkleben und die auf den ersten Blick nichts Gutes im Schilde zu führen scheint. Kaum haben sich die zwei Freunde mit Paulis Unterstützung befreit, stellt sich heraus, dass Samira sehr einsam ist und keine Freunde hat. Kurzerhand schließen alle mit dem »Freundelied« Freundschaft und ein weiteres Abenteuer mit Gustl geht zu Ende. jel

