Faulbacher Wehr bekommt neues Fahrzeug

Gemeinderat Faulbach in Kürze

Flüchtlingshilfe: Bürgermeister Wolfgang Hörnig berichtete über die Situation in der Unterkunft für die Flüchtlinge aus der Ukraine in Collenberg. Nach der anfänglichen Betreuung durch das Rote Kreuz haben die Südspessartgemeinden seit vergangenen Montag die tägliche Betreuung bis zum Abend übernommen. Ab 20 Uhr ist jeweils ein Sicherheitsdienst im Einsatz. Jeden Tag stellt eine Gemeinde die Helfer. Der Bürgermeister bat die Mitglieder des Gemeinderates um Werbung und Nachfrage im Bekanntenkreis, damit die nötige Zahl an Helfern für den jeweiligen Tag gefunden wird.

Haushalt: Erfreulich auch die Nachricht zum Haushalt der Gemeinde. Dieser wurde ohne Beanstandungen genehmigt.

Kindergarten: Die Ausschreibungen für den neuen Kindergarten befinden sich derzeit in Stufe zwei. Im Mai wollen die beiden Anbieter im Gemeinderat ihre Konzepte vorstellen.

Feuerwehrhaus: Der Bürgermeister bedankte sich bei der Firma Holzbau Fertig für die Reparaturarbeiten am Feuerwehrhaus. Dort waren eine Reihe von Holzschindeln am Dach schadhaft, die jetzt erneuert wurden.

Baustellen-Ärger: Gunther Guilleaume (CSU) brachte Beschwerden von Ortsbürgern über die Verschmutzung der Ortsstraße durch die Firma Zöller-Bau vor. Diese erledigt derzeit die Arbeiten zum Abschnitt drei der Kanal- und Wasserleitung in der Hauptstraße.