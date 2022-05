Faulbach will sich mit Audit für Hochwasser rüsten will

Faulbach Donnerstag, 26.05.2022

Der Faul­ba­cher Ge­mein­de­rat be­auf­tragt die Deut­sche Ve­r­ei­ni­gung für Was­ser­wirt­schaft, Ab­was­ser und Ab­fall (DWA) mit ei­nem Hoch­was­serau­dits. Das be­sch­loss der Rat in sei­ner Sit­zung am Di­ens­tag, die nach zwei Jah­ren zum ers­ten Mal wie­der im Sit­zungs­saal des Rat­hau­ses statt­fand, ge­gen ei­ne Stim­me. Beim Au­dit wird er­mit­telt, wie sich Faul­bach ge­gen Hoch­was­ser und Star­k­re­gen wapp­nen kann. Mit­tel­fris­tig will Faul­bach auch Über­schwem­mungs­ge­bie­te er­mit­teln las­sen.