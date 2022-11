Faulbach will mehr Energie sparen

Aber kein Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung

Faulbach 09.11.2022 - 17:30 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Endlich freie Fahrt in Faulbach: So präsentiert sich der Kreuzungsbereich Hauptstraße/Haaggasse nach der Generalsanierung der Ortsdurchfahrt.

Allgemeine Zustimmung gab es zur Weihnachtsbeleuchtung, die wie in den vergangenen Jahren angebracht werden soll. Diese zur Weihnachtszeit gehörende Beleuchtung solle auch und gerade jetzt in dieser Krisenzeit sein, so der Tenor.

Die Heizungen im Feuerwehrhaus, Kindergarten und Bauhofgebäude würden noch optimiert, gab der Bürgermeister bekannt. Für die Umstellung der Flurbeleuchtung im Kindergarten auf LED-Lampen wird die Gemeinde ein Angebot einholen. In der Bushaltestelle am Rathaus in Breitenbrunn wird das Licht komplett ausgeschaltet. Überprüft werden soll auch, ob bereits LED-Lampen in den beiden Festhallen eingebaut sind. Ob von den Straßenlampen am Ortsausgang Richtung Hasloch einzelne Lampen abgeschaltet werden können, muss noch beim Bayernwerk erfragt werden. Außerdem sollen die Bürger weitere Möglichkeiten zur Energieeinsparung mitteilen. Dazu gibt es Hinweise im nächsten Gemeindeblatt.

Die gestiegenen Energiekosten haben auch Auswirkungen auf die Bestellung von Brennholz aus dem Gemeindewald. Das Kontingent für Polterholz Buche/Eiche ist bereits erschöpft, für Kiefer/Lärche können noch Bestellungen aufgegeben werden. Nach der Holzvergabe stehen noch 31 Personen auf der Warteliste. In der Diskussion kam der Vorschlag, bei den Zuteilungen auf eine Mischung von Kiefer- und Buchenbrennholz hinzuwirken, um in Härtefällen ein geringes Kontingent an Buchenholz zur Verfügung zu haben. Dieser Vorschlag soll für die Holzvergabe 2023 nochmals geprüft werden. Der Gemeinderat beschloss, zunächst bei den Nachbargemeinden Stadtprozelten, Dorfprozelten, Collenberg sowie in Mönchberg anzufragen, ob für Bürger im Südspessart Brennholz zur Verfügung gestellt werden kann.

Ludwig Haaf

Gemeinderat in Kürze Wasserpreis: Das Kommunalberatungsbüro Dr. Schulte/Röder hat für den am 1. Januar 2023 beginnenden Kalkulationszeitraum von drei Jahren neue Berechnungen angestellt. Um die rechtlich vorgeschriebene Kostendeckung zu erreichen, beschloss der Gemeinderat einstimmig, ab kommendem Jahr die Wassergebühr von 3 auf 3,28 Euro und die Abwassergebühr von 4,37 auf 4,50 Euro (jeweils pro Kubikmeter) anzuheben. Jugendtreff: Der Gemeinderat befasste sich dem Antrag der Katholischen Kirchenstiftung Breitenbrunn auf Gewährung eines Zuschusses zu den Heizkosten für den Jugendtreff. Für den Jugendraum stellt die Gemeinde bereits jährlich 1000 Euro zur Verfügung. Angesichts der stark gestiegenen Heizkosten beschloss der Gemeinderat nun, einen Zuschuss von 200 Euro einmalig zu gewähren. Weihnachtsmarkt: Bürgermeister Wolfgang Hörnig berichtete, dass für die Ausrichtung des letzten Weihnachtsmarktes im Jahre 2019 Kosten von rund 10.000 Euro angefallen seien. Einig war man sich im Gremium mit der Beurteilung, dass der Weihnachtsmarkt nur eine Zukunft habe, wenn ein besseres Angebot bereitgestellt werde. Edgar Roth schlug vor, jedem Anbieter oder Verein für einen Getränke- oder Esswarenverkaufsstand zur Auflage zu machen, auch ein "vorweihnachtliches" Angebot wie zum Beispiel Kunstgewerbe bereitzuhalten. Darüber soll im Frühsommer 2023 im Kulturausschuss für den Weihnachtsmarkt im nächsten Jahr beraten werden. Heuer findet kein Markt in Faulbach statt. Fest-Fazit: Im Rückblick auf das Allianzfest Südspessart sprach Bürgermeister Hörnig von einer gelungenen Veranstaltung. Die Gemeinde habe sich als guter Gastgeber präsentiert. Besonderen Dank sprach er allen Helfern und Unterstützern aus den Ortsvereinen, dem Bauhof, der Verwaltung sowie von Firmen aus. Dorferneuerung: Im Amt für ländliche Entwicklung ist künftig Nicolai Heim für die Gemeinde zuständig. Vom Büro Dausacker liegt ein Angebot für Umbauarbeiten für das Rathaus Breitenbrunn vor. Darüber wird in einer der nächsten Sitzungen beraten. Zur Gestaltung des Umfeldes am Rot-Kreuz-Haus hat das Ingenieurbüro Tropp der Teilnehmergemeinschaft einen Entwurf vorgelegt. Zur Umsetzung soll es eine gemeinsame Besprechung zwischen Gemeinderat und Teilnehmergemeinschaft geben. Die Planung und die Finanzierung für die Gestaltung des Dorfplatzes liegt dem Amt für Ländliche Entwicklung vor und wird derzeit geprüft. Erst danach kann die Ausschreibung erfolgen. Sanierung Hauptstraße: Die Arbeiten im dritten Bauabschnitt sind abgeschlossen. Die Sperrung wurde aufgehoben, somit ist die gesamte Faulbacher Ortsdurchfahrt für den Verkehr frei, auch der Buslinienverkehr läuft wieder normal. Die Abnahme der Straße wird laut Bürgermeister am 23. November erfolgen. Er dankte allen Anwohnern für die "unendliche Geduld".