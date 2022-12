Faulbach lehnt Erhöhung der Standesamtsumlage ab

Gemeinderat Faulbach in Kürze

Faulbach. Der Gemeinderat Faulbach hat sich in seiner Sitzung am Mittwoch noch mit folgenden Themen befasst.

Hochwasserscgutz: Im Zuge der Planung für die neue Seniorenanlage will die Gemeinde Faulbach einen Bauantrag zur Schaffung einer Retentionsfläche sowie einem entsprechenden Hochwasserplateau stellen. Die beabsichtigte Überflutungsfläche hat gemäß vorliegender Planung eine Größe von circa 4350 Quadratmeter. Einige Ratsmitglieder monierten hierbei, dass für eine Entscheidung noch viele Unbekannte im Raum stünden und nicht genug Informationen wie etwa eine Kostenschätzung oder eine genauere Beschreibung der Ausführung des Plateaus vorlägen. Außerdem seien einige für die Retentionsfläche benötigten privaten Grundstücke noch nicht Eigentum der Gemeinde. Das Ratsgremium will ebenfalls vor einer Entscheidung die Ergebnisse des Hochwasseraudits, welches die Gemeinde in Auftrag gegeben hat, abwarten.

Die Verwaltung wurde beauftragt, zeitnah mit den Grundstückseigentümern zu verhandeln, und genauere Kosten vom Ingenieurbüro über die geplanten Maßnahmen einzuholen. Ebenfalls wurde vom Gremium angeregt das planende Ingenieurbüro einzuladen, um noch ausstehende Fragen zu erörtern. Die Entscheidung wurde vertagt.

Kfz-Aufbereitungshalle: Der Betreiber des Kfz-Aufbereitungsunternehmens in der ehemaligen Kiesgrube will auf seinem Betriebsgelände eine neue Kfz-Aufbereitungshalle mit Büroräumen errichten. Hierzu lag dem Gemeinderat ein Bauantrag des Unternehmens vor. Das geplante Gebäude soll circa 100 auf 35 Meter groß werden. Laut Bürgermeister Wolfgang Hörnig (SPD) würde sich das Gebäude innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen befinden, die auch eingehalten würden. Eine Befreiung vom Bebauungsplan wurde vom Ratsgremium in Bezug auf die Farbe der Dachfläche (jetzt Farbton grau Aluminium) und einer geringfügigen Überschreitung der Grundflächenzahl erteilt. Bezüglich des anfallenden Abwassers läuft auf Nachfrage beim Betreiber parallel ein Antragsverfahren beim Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg. Der Gemeinderat erteilte mit einer Gegenstimme die Genehmigung für den vorliegenden Bauantrag. wero