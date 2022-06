Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Faszinierende Details in Schwarz-Weiß

Ausstellung: Fotoclub Miltenberg stellt Gewinnerfotos des diesjährigen Club-Wettbewerbs aus

Miltenberg 01.06.2022 - 17:13 Uhr < 1 Min.

von links: Thomas Hauffe, Petra Farrenkopf, Marcel Rudolph, Iris Hock (stv. Geschäftsstellenleiterin Sparkasse Miltenberg-Obernburg), Ralf Sonnenberg, Siegfried Rath, Bernd Ullrich (1. Vorsitzender Fotoclub Miltenberg. Auf dem Foto fehlen: Robert Ulsamer, Wolfgang Kuhlen, Karl-Heinz Link.

Zu sehen sind atmosphärische Natur-Szenarien, aufgenommene Menschen, Detailaufnahmen und vieles mehr an Eindrücken und Stimmungen, kündigt Bernd Ullrich, Erster Vorsitzender des Fotoclubs, an. Der clubinterne Wettbewerb, zu dem alle ausgestellten Bilder gehören, finde seit über zehn Jahren statt und gehöre zum jährlichen Programm. Jedes Mitglied könne bis zu vier Fotos einreichen, die durch eine unabhängige Foto-Jury bewertet würden.

Als Medaillen-Sieger gingen laut Pressemitteilung hervor: Yvonne Spörl (Gewitterstimmung), Bernd Ullrich (fantasy), Helmut Plaha (Einkaufszentrum), Helmut Körner (Wasserfall). Urkunden erhielten: Tanja Speth (Hand in Hand), Carsten Frenzl (old seabridge), Robert Ulsamer (Winnipeg), Wolfgang Straub (Windows-Versionen), Thomas Hauffe (Kuppel). Die stellvertretende Geschäftsstellenleiterin Iris Hock habe sich sichtlich erfreut gezeigt, solch schöne Bilder in der Bank präsentieren zu dürfen, und bedankte sich beim Bernd Ullrich.

Fotoclub Miltenberg "Schwarz-Weiß": bis einschließlich 11. Juli, Sparkasse Miltenberg-Obernburg, Hauptstraße 85-87, Miltenberg, zu den herkömmlichen Bank-Öffnungszeiten.

lml