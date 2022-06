Faszination, Ekel, skurrile Wünsche: Jens Amendt plaudert in Obernburg aus dem kriminalbiologischen Nähkästchen

"Kann ich bei Ihnen verwesen?"

Obernburg 27.06.2022 - 13:56 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Jens Amendt (links) sprach im Institut von Walter Reis (rechts) über forensische Biologie. Den Kontakt hatte der Großwallstädter Axel Schnabel (Mitte) hergestellt, geschäftsführender Oberarzt des Instituts für Rechtsmedizin des Uniklinikums Frankfurt.

Warum das so ist, verrät er im Main-Echo-Gespräch: "Haben Sie schon mal eine in Fäulnis begriffene Leiche gesehen oder gerochen? Das kann man nicht so einfach ausblenden." Kein Zweifel aber: Die Faszination seiner Arbeit und die Ergebnisse, die er damit erreichen kann, überwiegen eindeutig - auch bei den Studentinnen, die mit ihm arbeiten. Warum nur wenige Männer diese Ausbildung machen, kann auch Amendt nicht sagen. Tatsache ist: "In den letzten 15 Jahren hatten wir sieben Doktorandinnen - keinen einzigen Mann."

Zentrales Ziel der Arbeit des Entomologen, das Insektenforschers, der die Arbeit der Ermittlungsbehörden bei Verbrechen, aber auch bei Unfällen oder Selbstmorden oft entscheidend voranbringt, wenn es darum geht, die Liegezeit von Leichen oder den Tatort zu ermitteln. Das Ziel: Mithilfe von genauer Untersuchung der Madenbesiedlung oder von Pollen in und auf einem Leichnam auch dann noch Ergebnisse ermitteln, wenn nach zwei oder drei Tagen die üblichen Methoden der Rechtsmedizin nicht mehr greifen.

Leichter gesagt als getan

Dass das leichter gesagt als getan ist, wurde im Vortrag in den gut gefüllten Räumen des Walter-Reis-Instituts in Obernburg-Eisenbach schnell deutlich. Der Liegeort und die Temperatur sind entscheidende Kriterien dafür, wie schnell sich die unterschiedlichen Maden entwickeln, und natürlich kommt es auch auf die Fliegen- oder Käferart an, über die im Institut in Frankfurt zahllose Versuche wichtige Informationen bringen – eine aufwendige, oft kleinschrittige, aber unverzichtbare Vorarbeit, wenn man zuverlässige und möglichst gerichtsfeste Ergebnisse liefern will.

Es geht aber nicht nur darum, möglichst viele Täter zu ermitteln. Mit diesen Methoden können Intoxikationen, kann nicht selten auch beispielsweise die Vernachlässigung Pflegebedürftiger nachgewiesen werden. Nach dem einstündigen informativen und kurzweiligen Vortrag Amendts konnte man sich vorstellen, wie es in seinem Fachbereich zugeht, der deutschlandweit nur an vier oder fünf Universitäten zu finden ist. Da wird schon mal ein totes Schwein für eine Woche an verschiedenen Orten - mal im Wald, mal in einem geschlossenen Raum - unter den unterschiedlichsten Bedingungen gelagert, um den Verwesungsprozess zu untersuchen. Amendt verzichtet bewusst auf allzu drastische Fotos bei seinen Vorträgen, so mancher Zuhörer wandte trotzdem manchmal den Blick von der Leinwand ab.

Neugieriges Publikum

Umso engagierter waren die Fragen im Anschluss - auch oft sehr konkret und sachkundig: "Können Fliegen jeden Tag Eier legen?" "Wie weit ist die Methode des automatischen Erkennens und Auszählen schon gediehen?" "Merken Sie das Insektensterben bei Ihrer Arbeit?" "Sind die Amerikaner schon weiter als wir?" Amendt blieb keine Antwort schuldig, provozierte auch mal mit seiner lockeren, manchmal etwas flapsigen, immer aber angemessen sachlichen Art befreiendes Lachen im Publikum.

Besonders stark war die Reaktion der Besucher, als er von Menschen berichtete, die mit einem auf den ersten Blick skurrilen Anliegen ins Institut kamen und kommen. "Kann ich bei Ihnen verwesen?" lautete die Frage. Der Hintergrund: Menschen, die sich für wissenschaftliche Zwecke als Körperspender zur Verfügung stellen wollen, denken dabei nicht selten auch an die forensische Entomologie.

Ganz ernst wurde Amendt, als er in die nahe Zukunft schaute: Offenbar wird in Deutschland sein Fachgebiet noch lange nicht ernst genug genommen - etwa im Vergleich zu den Niederlanden oder den USA: "Es gibt bei uns noch viel Luft nach oben." Einen Plan deutete er mindestens an: Den Erwerb eines geeigneten Grundstücks, um dort die Versuche durchführen zu können, die für möglichst zuverlässige Ergebnisse nötig sind.