Fast 40 Jahre Friseurin im Altenheim: Für Hannelore Baumgart aus Erlenbach ein Traumberuf

Schneiden, wickeln, stylen

Erlenbach a.Main 24.08.2022 - 15:28 Uhr 3 Min.

Friseurin im Seniorenwohnstift: Hannelore Baumgart wäscht Maria Spielmann (94) die Haare. Foto: Kim Bachmann

Seit der Eröffnung 1983 arbeitet die Erlenbacherin im Seniorenwohnstift. Bis zu ihrer Rente hat sie in der Frühe als Pflegerin auf Station gearbeitet und mittags die Haare der Bewohner in ihrem kleinen Salon im Untergeschoss frisiert. „Ich hatte schon immer gerne mit Älteren zu tun“, sagt sie. Mit 60 Jahren legte sie den Pflegeberuf ab, als Friseurin wollte sie aber unbedingt weitermachen. Seitdem fährt sie wöchentlich zum Seniorenwohnstift. Normalerweise jeden Montag und Dienstag, ab und zu vereinbart sie mit den Bewohnern aber auch Sondertermine. „Zum Beispiel, wenn jemand zu einem besonderen Anlass gehen will, wie zu einer Hochzeit“, so die Friseurin.

Altes Handwerk gefragt

Als wir sie bei der Arbeit besuchen, sitzt die 94 Jahre alte Maria Spielmann im Friseurstuhl. Sie lebt seit etwa einem Jahr im Seniorenwohnstift und ist regelmäßig Kundin bei Baumgart. Vorsichtig legt die Friseurin der 94-Jährigen den Kittel um. Dann steht erst einmal das Haarewaschen an. Beim Einmassieren des Shampoos erzählt die Friseurin, dass bei den Haaren von älteren Menschen bestimmte Dinge beachtet werden müssen. Sie seien schwächer und dünner, weshalb beispielsweise einfaches Föhnen nichts bringe. „Viele wollen auch, dass ich die Frisur nach dem alten Handwerk richte.“ Das heißt: Lockenwickler rein, Trockenhaube auf und einwirken lassen.

Nicht nur bei den Haaren der Bewohner benötigt es spezielles Geschick. Es gibt Kleinigkeiten, die zu beachten sind. Beispielsweise das Rein- und Rausnehmen der Hörgeräte, was für Ältere häufig kompliziert ist. „Ich achte auf die Bedürfnisse der Menschen“, so die Friseurin. Sie wolle, dass sich ihre Kunden wohlfühlen. Eine Herausforderung sei das Frisieren von sehr unruhigen Kunden. Wenn sie beim Haareschneiden nicht still sitzen, muss sie im Ton auch mal strenger werden.

Trotz mancher Schwierigkeiten macht sie der Beruf jetzt glücklich. Das war nicht immer so. Zu Beginn ihrer Karriere als Friseurin war nicht klar, wie lange sie den Beruf überhaupt ausführen würde. „Mit 14 wollte ich unbedingt einen Beruf lernen. Für Mädchen war das damals sehr untypisch." Zunächst wollte Baumgart eine Ausbildung als Tankwartin anfangen. Doch sie war in dem Alter nicht mobil und die Ausbildungsstelle war zu weit entfernt. Es musste eine andere Lösung her. Deshalb begann sie eine Lehre bei einem Friseurmeister in Elsenfeld. "Dort hat es mir überhaupt nicht gefallen", sagt sie. Nach drei Jahren Ausbildung wollte sie aber „wenigstens ein Jahr“ den Beruf ausüben und dann eine neue Ausbildung anfangen.

Mit dieser Einstellung begann Hannelore Baumgart, in einem Friseursalon in der Würzburger Straße in Aschaffenburg zu arbeiten. Dort habe sie die Haare der Amerikanerinnen geschnitten, die aufgrund der naheliegenden Jägerkaserne mit ihren Männern in Deutschland waren. Dort habe sie gemerkt, dass ihr das Frisieren bei bestimmten Personen doch große Freude bereitet. „Die Mentalität der Amerikaner war anders, die Frauen waren sehr locker und lustig. Ganz nach dem Motto: Take it easy.“ Aufgrund ihrer "Leidenschaft für Amerika" wurden aus einem Jahr letztlich 20.

Nach dieser Zeit ging sie ihrem Traum eines eigenen Friseurgeschäfts für Senioren nach und bewarb sich beim neu eröffneten Seniorenwohnstift in Erlenbach. Dort ist sie nach inzwischen 39 Jahren nicht mehr wegzudenken. „Sie wird auch arg im ganzen Haus gelobt“, sagt die 94-Jährige Maria Spielmann, während Hannelore Baumgart ihr die Lockenwickler behutsam ins Haar dreht.

Kim Bachmann

Hintergrund: Frisieren in Zeiten der Pandemie Während der vergangenen Jahre konnte Hannelore Baumgart nicht durchweg die Bewohner im Seniorenwohnstift Erlenbach frisieren. Denn wegen der pandemischen Lage musste das Altenheim immer wieder für einige Monate gegenüber allen Außenstehenden die Türen schließen. "Ich hatte dafür Verständnis, ich wollte ja auch keinen anstecken", sagt die Friseurin aus Erlenbach. Als sie wieder in das Seniorenstift kommen durfte, gab es strenge Schutzauflagen. Beispielsweise durfte sie nicht auf die Station und die Pfleger mussten die Bewohner in den Salon im Untergeschoss bringen. So begegnete sie manchen Bewohnern oft zum ersten Mal, als diese zum Haare schneiden kamen. Normalerweise hatte sich Baumgart vorher schon mit ihnen auf Station unterhalten und Vertrauen aufgebaut. Inzwischen darf sie auch wieder auf die Station, um sich mit den Bewohnern zu unterhalten. Zur Sicherheit muss sich die 78-Jährige aber jedes mal testen, wenn sie zum Haareschneiden kommt. Für sie sei dies aber kein Problem. (Kim Bachmann)