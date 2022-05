Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Fasching im Mai - das Gelbe vom Ei

Prunksitzungen: Röllfelder Sandhasen holen ausgefallene Veranstaltungen nach - 400 Besucher feiern mit

Klingenberg a.Main 10.05.2022 - 10:18 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Große Garde bei ihrem Gardetanz. Bildunterschrift 2022-05-09 --> Die Große Garde der Röllfelder Sandhasen. ?Fotos: Christel Ney Alicia Schloter und Matilda Hentschel berichten über ihre Tage in der Schule.

Das »Sandhasen Remmidemmi« wurde souverän und charmant von Sitzungspräsidentin Andrea Seidler geleitet die erzählte, wie sie und sicherlich auch viele andere Narren die beiden letzten Faschingskampagnen erlebten: »Digital allein zu Haus, so sah dieses Jahr mein Fasching aus.«

Tolle Show- und Gardetänze

Alle Tanzgruppen zeigten sich in hervorragender Form, auch wenn sie lange Zeit nicht hatten trainieren dürfen. Jeweils einen Gardetanz und einen Showtanz präsentierten sowohl die Minigarde, die kleine, mittlere und die große Garde. Weitere Showtänze gab es von »Under Pressure« als Gladiatorinnen mit tollen Hebefiguren und dem Herrenteam der »Sammbaschlabbe«. In Baywatch-Kostümen brachte das Männerballett die Frauen zum Träumen.

Spektakulär war auch die Choreographie »Fallen, aufstehen, Krönchen richten« der Großen Garde. Die Show- und Marchingband »Happy Sound« aus Michelstadt zog mit ihren Trommeln und Blechblasinstrumenten lautstark mit südamerikanischen Samba-Rhythmen durch die Halle auf die Bühne. Als musikalischer Begleiter der beiden Abende sorgte Peter Lorenz für Stimmung.

Dass es die Dorfjugend nicht einfach hat, darüber erzählten Nadja Zengel und Katrin Liebeskind. Das fange schon damit an, dass im Urlaub kein Mensch wisse, wo Röllfeld, Klingenberg oder Aschebersch liegt. Die Dorfpost mit ihren Gerüchten und Vermutungen funktioniere noch bestens und dadurch seien die Eltern schon über das kleinste Vergehen informiert, bevor die Dorfjugend überhaupt heimkomme.

»Fasenacht im Mai ist nicht das Gelbe vom Ei«, reimte Walter Wagner, ein Niedernberger Original, nahm es aber mit Humor und freute sich nach zwei Jahren mal wieder auf der Bühne zu stehen. Als Mann, der hinter die Haushaltskulissen blickt, schaute er in seine »Kruschtschublade«. Was es da alles zu entdecken gibt, wo es herkommt und was mit dem Zeug passiert, hat sicherlich manchen Besucher aufgeschreckt: »Der war bei mir zu Hause!«

Wie Corona ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. berichtete Marianne Zengel. Sie beleuchtete humoristisch alle Corona-Themen: Inzidenzwerte und Impfpflicht, Querdenker und Hospitalisierungsraten, Hamsterkäufe und Rationierung von Klopapier und Öl. Dazu noch die Kinder zu Hause und die Erkenntnis dass manche Menschen mit Maske besser aussehen als ohne. Und immer wieder stelle sich die Frage: »Was darf man wieder?«

Ihren schweren Alltag in der Schule und ihre Last mit den unterschiedlichen Schulfächern beschrieben in humoriger, gereimter Form frech und spritzig Alicia Schloter und Matilda Hentschel. Nach jedem genannten Schulfach folgte die Bemerkung: »Wir Schüler haben es ganz schön schwer«, die das Publikum mit einem mitleidsvollem »Oooooh« kommentierte.

Jacht oder Alters-WG?

Auch wenn es noch etwas hin ist, machte sich Wolfgang Ühlein schon mal seine Gedanken, was er alles anstellen würde, wenn er schon Rentner wäre: etwa Kapitän auf einer eigenen Jacht und überzeugte in einem passenden Outfit. Fall doch das Geld dafür fehlt, bleibt die Alters-WG in Wolffinster als Alternative. Dort könne man es sich bei günstigen Bierpreisen beim Grillen und Dummbabbeln gut gehen lassen.

Der Fasching im Wonnemonat Mai war gelungen. Röllfeld Helau!

CHRISTEL NEY

Namen und Fakten: Sandhasen Prunksitzung Vereinsname: RCC Röllfelder Carneval Club Vorsitzender: Thomas Schmid Sitzungspräsidentin: Andrea Seidler Motto: Sandhasen Remmidemmi Regie: Andrea Seidler Technik/Beleuchtung: Jürgen Liebenskind, Timo Babilon, Clemens Romeis Deko/Bühnenbild: Daniela Bachmann unterstützt Henning Seidler, Michael Eilbacher, Carsten Gruhn, Thomas Schmid Trainerinnen: Rebekka Völker und Lisa Kleinschmidt (RCC Minis), Eva Dorsam und Susanne Lang (Mini Garde), Nina Freiwald und Anna Rohleder (Kleine Garde), Susi Klingenbeck und Dajana Eilbacher (Mittlere Garde), Sophie Bachmann und Lisa Weigl (Große Garde - Gardetanz), Lisa Weinkötz, Tamina Weinkötz und Lara Beck (Große Garde - Showtanz), Tamara Teubel und Lena Wöber (Under Pressure), Tamara Teubel und Karolin Roth (Sambaschlabbe) Musik: Peter Lorenz Internet: tus-roellfeld.de ()