Farbenspiele im Odenwald zu Hessens Geburtstag

Breuberg feiert »50 Jahre Stadterhebung« - Grünes Licht für Weihnachtsmärkte

Odenwaldkreis 21.10.2021 - 11:10 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Spiel der Farben auf historischen Mauern genießen vor der Synagoge (von links) der Künstler Pascal Kulcsár und Bürgermeister Tobias Robischon.

Farbenfroh: Im Rahmen der Feierlichkeiten »75 Jahre Hessen« werden von Mitte Oktober bis Anfang Dezember ausgewählte Sehenswürdigkeiten in 30 hessischen Orten in ein besonderes Licht eingetaucht. Unter den ersten befand sich die Synagoge in der Altstadt von Michelstadt, die zu den wenigen Gotteshäusern gehört, die von der Zerstörungswut der Nazis verschont geblieben ist. Unter dem Titel »Flashlines« projizierte der Künstler Pascal Kulcsár mit leistungsfähigen Beamern bunte Kunstwerke an die Vorderfont des Gebäudes, das in der Mauerstraße steht. In der Meldung des städtischen Kulturamts heißt es dazu: »Das Besondere an seinen Projektionen ist, dass die Inhalte nicht vorproduziert werden, da die Bilder nicht auf einem vorbereiteten Video basieren. Vielmehr werden die Videoprojektoren mittels einer eigens entwickelten App über ein iPad gesteuert. Dabei ist der Ablauf der Projektion zu einem gewissen Grad zufällig, die Beleuchtung wiederholt sich also nie.«

Mit einsetzender Dämmerung erstrahlte die Synagoge in unterschiedlich bunten Lichtkegeln, die sich rhythmisch bewegten. Diese Lichtkunst wurde mit passender Hintergrundmusik begleitet. Besucher hatten die Möglichkeit, die Projektion mit ihren eigenen Smartphones zu beeinflussen, indem sie zum Beispiel die Kontrolle über Farben oder die Animationsart der Projektion gemeinsam übernahmen. »Unsere Synagoge eignete sich perfekt als Sinnbild für kulturelle Vielfalt in Hessen«, so Bürgermeister Tobias Robischon.

Stimmungsvoll: Mit Feuer und Flamme auf Keltisch - so will die Stadt Breuberg an ihre Geburtsstunde vor 50 Jahren erinnern. Das Festwochenende findet auf dem Jugendzeltplatz an der Burg Breuberg statt. Den Auftakt macht am Samstag, 23. Oktober, der Auftritt der fünfköpfigen Band Dhalia's Lane, die sich der Celtic Music verschrieben hat. Beginn ist 18 Uhr; Einlass ist bei freiem Eintritt ab 17 Uhr. Begleitet werden die stimmungsvollen Balladen von einer Feuershow der Odenwälder Formation Art Artistica. Den kulinarischen Teil bestreiten »Handmade BBQ« mit Gerichten aus dem Smoker; die Odenwälder Winzergenossenschaft Vinum Autmundis ist mit regionalen Weinen vertreten. Es gelten die 3G-Regeln. Maskenpflicht besteht in Situationen, in den der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann; beispielsweise bei der Essens- und Getränkeausgabe und in den Toiletten.

Der Sonntag, 24. Oktober, steht unter dem Motto »Tag des Waldes«. Von 10 bis 17 Uhr finden rund um den Parkplatz Gustavsruhe (unterhalb der Burg) Veranstaltungen statt. Der ökumenische Gottesdienst (10 Uhr) wird von den Parforcehorncorps Bayerischer Untermain musikalisch begleitet. Es folgen ein Waldrundgang mit Programmpunkten wie: Holzschnitzkunst mit der Motorsäge, Einblick in die Welt der Bienen, Rettungshunde im Einsatz oder Inszenierung einer Absturzsicherung der Feuerwehr. Das vollständige Programm steht auf der Homepage der Stadt unter https://www.breuberg.de. Breuberg ist aus der Stadt Neustadt und den bis dahin selbstständigen Gemeinden Hainstadt, Sandbach und Wald-Amorbach hervorgegangen. Die Geburtsstunde war am 1. Oktober 1971. Voraus ging dieser, auf der Grundlage der Gebietsreform in Hessen, der freiwillige Zusammenschluss von Neustadt und seiner Nachbargemeinde Rai-Breitenbach zum 31. Dezember 1970. Die Einwohnerzahl von Breuberg hat sich in den fünf Jahrzehnten von damals rund 7000 auf 7500 erhöht.

Festlich: Der Michelstädter Weihnachtsmarkt kehrt zurück. An der Ausrichtung bestünden keinerlei Zweifel mehr, versicherten Bürgermeister Tobis Robischon und Kulturamtsleiter Heinz Seitz am Dienstag in der Sitzung des Marktausschusses. Mehr als einhundert Holzbuden und eine in ein Lichtermeer getauchte Altstadt werden nach der Zwangspause im Coronajahr das Erscheinungsbild von Michelstadt in der Adventszeit prägen. Verzichtet werde, nach aktuellem Stand, lediglich auf Angebote in geschlossenen Räumen. Traditionell wird der Weihnachtsmarkt am Freitag vor dem ersten Advent (26. November) eröffnet und endet am vierten Adventsonntag (19. Dezember). Montags und dienstags bleibt der Markt geschlossen.

Gleiches zu vermelden hat die Kreisstadt Erbach. Auch hier haben im zuständigen Gremium Bürgermeister Peter Traub und Marktmeister Peter Breidenbach signalisiert, dass der vorweihnachtliche Budenzauber, nach dem pandemiebedingten Ausfall im vorigen Jahr, wieder in gewohntem Umfang an allen vier Adventwochenenden stattfinden wird. Seiner Namensgebung folgend wird die Erbacher Schlossweihnacht wieder jeweils von Freitag bis Sonntag auf dem Marktplatz, im Schlosshof und in den Gassen des Städels präsent sein. Auch werde das Marktgeschehen, nach seiner Premiere im Jahr 2019, erneut von rund 60.000 Leuchtmitteln illuminiert, die in dem etwa 30 Meter hohen Weihnachtsbaum und in den Ästen der Platanen befestigt werden. Nach aktueller Einschätzung wird es weder eine Einzäunung noch Nachweispflichten geben, ebenso wenig eine Begrenzung der Besucherzahlen und beim Alkoholausschank. Anders sehe es mit Abstands- und Mundschutzregeln aus, heißt es aus beiden Rathäusern übereinstimmend.

Manfred Giebenhain