Farbenfrohe Bilder von Helga Axt machen »Lust auf Frühling«

Ausstellung in Galerie Kunstraum in Klingenberg

Klingenberg a.Main 13.02.2023 - 13:08 Uhr 2 Min.

Farbenfrohe Vielfalt: Unter dem Motto "Lust auf Frühling" präsentiert der Kunstraum in Churfranken - hier der erste Vorsitzende Hans-Dieter Mocka - derzeit Werke der Obernburgerin Helga Axt in der Klingenberger Galerie Kunstraum.

Diese Vielfalt spiegelt sich bei ihren Arbeiten auch in der Farbwahl wieder, die kräftig und stets mit enormer Sorgfalt komponiert den Exponaten ihre besondere Ausstrahlung verleihen. Passenderweise trägt die Werkschau dann auch den Titel »Lust auf Frühling«. Veranstalter ist der Kunstraum in Churfranken, wie gewohnt in Kooperation mit der Stadt Klingenberg, die auch im Jahr 2023 Kunstraum und Künstler mit Möglichkeiten unterstützt, sich zu präsentieren.

Öl, Wachs, Spray, Sand

Helga Axt malt nach eigenen Angaben seit rund 20 Jahren. So vielfältig wie ihre Motive sind auch ihre Herangehensweisen an ein Bild. Öl, Wachs, Spray oder Sand werden wahlweise als Mittel genutzt. Im kreativen Schaffensprozess wird gemalt und gespachtelt. In Workshops und Kursen bei verschiedenen Künstlern habe sie ihr Handwerk gelernt, so die Obernburgerin, unter anderem in der Gruppe »Palette 5« bei Horst Selch in Wörth.

Die Resultate überzeugen, vermitteln eine fantastische Atmosphäre. Zum einen sind in der Galerie viele Bilder mit Blumen und Blüten zu finden, was im Gesamtkontext eine äußerst facettenreiche Angelegenheit mit dem Thema darstellt. Mal tummeln sich zahlreiche Blüten auf einem Bild, mal ist nur eine abgebildet. Leicht verspielt und sehr lebendig sind ihre Farben und Formen auf Leinwand gebracht.

Die »Lust auf Frühling« kann natürlich auch Reiselust bedeuten, dorthin, wo Frühlingsstimmung herrscht. So findet sich passend zu diesem Gedanken auch ein Bild mit abermals einem ganz besonderen Ambiente, ein Motiv, das ein Ensemble aus vielen Häusern darstellt. Dies sei eine Erinnerung an Italien, an einen Aufenthalt in der italienischen Gemeinde Positano, teilt Axt dazu mit.

Ein Gefühl von Schönheit

Schließlich kann Frühling einfach auch ein Gefühl von Schönheit und Freude mit sich bringen, vor allem, weil die Natur wieder aufblüht und damit den kargen Winter hinter sich lässt. Solche Ansätze kann der Betrachter dann in den eher abstrakt gehaltenen Werken erkennen.

Bewusst ohne klar umrissene Darstellung, nur durch sich stets im optischen Fluss befindenden Farben und Formen und der damit erzeugten Wechselwirkungen wird hier auch das Motto der Ausstellung transportiert, wobei es der Fantasie des Besuchers überlassen ist, was er mit Bildern in dieser Kategorie assoziieren möchte. Ideengeber und Einladung, die eigene Fantasie zu nutzen, ist bei solche Exponaten in großem Maße vorhanden, alleine durch das feine Händchen für einzigartige Ausarbeitung von Ansätzen und das Verschmelzen all dieser zu einem Gesamteindruck.

Harmonie trotz Kontraste

Die Tatsache, dass alle Werke von Axt bestens miteinander harmonieren, die unterschiedlichen Herangehensweisen gelungene, da feinfühlig und nie hart wirkende Kontraste erzeugen, lässt die Ausstellung der Galerie Kunstraum zu einer runden Angelegenheit werden. Für Besucher der Werkschau steht damit Vieles bereit, in das es sich tiefer einzutauchen lohnt. Axt selbst betont, dass sie sich nicht als »Künstlerin«, sondern als »Malerin« sehe. »Malen macht süchtig!«, sagt sie.

bDie Ausstellung »Lust auf Frühling« kann bis April 2023 nach Absprache mit Vorsitzendem Hans-Dieter Mocka, Tel. 0151 21324309, besucht werden. Weitere Eindrücke im Internet unter https://www.helga-axt.de

Marco Burgemeister