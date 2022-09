Fantastische Konzerte, tolle Stimmung

Vier Bands an zwei Tagen begeistern Besucher im Erlenbacher Musikclub Beavers

Erlenbach 12.09.2022 - 16:02 Uhr

Jutta Heidig. Jürgen Merkert. Frank Rohles. Christoph Reichel-Dittes. VIVI als Headliner am Freitag begeisterte mit einer feinen Auswahl an Klassikern der Pop- und Rockgeschichte, die in Form von tollen Interpretationen dargeboten wurden. Auch wenn es aufgrund der Witterung statt ein Open Air-Wochenende eine zweitägiges Konzertevent im Erlenbacher Beavers wurde, schmälerte dies die Stimmung kein bisschen. Der Headliner We Rock Queen am Samstagabend rockte gemäß seines Namens den Club, agierte mit enormer Spielfreunde sowie gesanglich und handwerklich auf höchsten Niveau, sorgte für großartige Stimmung.

Das Ganze hätte ursprünglich als »Spätsommer Open Air« stattfinden sollen. Wegen der schlechten Wetterprognose wurde Freitag kurz vor 12 Uhr im Internet angekündigt, dass alles in den Club verlegt wird, was die Feierlaune der Gäste keineswegs schmälerte.

Auftakt mit Rock-Klassikern

Den Startschuss im Club gab am Freitagabend das Duo T(w)o Blue, bestehend aus Tom Jet und Wolfgang Ludberwirth. Die beiden präsentierten Coverversionen und Evergreens, darunter ihre Interpretationen von »Lady In Black« (Uriah Heep) und »Smoke On The Water« (Deep Purple). Wer Tom Jet bisher von den regelmäßigen Mitsingabenden im Beavers kannte, konnte eine etwas andere Facette des Künstlers in anderer Konstellation sehen und hören.

Kracher und ruhigere Töne

Headliner am Freitag war die Gruppe VIVI, die Klassiker der Musikgeschichte zu einem einzigartigen Konzerterlebnis vereint. Die Gruppe stiegt schwungvoll mit dem Queen-Hit »We Will Rock You« ein. Die enorme Power der Band, ihr versiertes musikalisches Handwerk und der von Beginn an gute Draht zum Publikum gaben die Richtung für ein umfangreiches Programm vor, welches dazu einlud, eine schöne Zeit zu haben.

Neben Krachern wie »It's My Life« (Bon Jovi) oder »Hold The Line« (Toto)« wurde mit Nummern wie »Nothing Else Matters« (Metallica) stellenweise auch auf ruhigere Töne gesetzt, was der Band ebenso gut zu Gesicht stand. Vor allem die Ausflüge einiger Musiker ins Publikum inklusive Selfies mit den Gästen verdeutlichten die Fan-Nähe.

Am Samstag dann wurde es richtig voll im Club. Garden Of Delight konnte bereits im April bei einer Show im Club überzeugen und sorgte auch dieses Mal mit seinem Repertoire aus eigenem Material und Traditionals im eigenen Gewand für eine tolle Atmosphäre. Stilistisch breit gefächert - Folk, Nu Folk, Pirate Songs, Gothic Pop - wurde auch dieses Mal ein bunter, aber bestens ausbalancierter Genremix geboten.

Die Tributeband »We Rock Queen« ist mittlerweile gut bekannt in der Region und speziell im Beavers. Der Zuspruch war auch jetzt wieder riesig, wird die Formation doch generell als eine der besten, wenn nicht gar die beste Tributeband der britischen Rocklegende angesehen.

Queen hörbar verinnerlicht

Gitarrist Frank Rohles sowie Schlagzeuger Boris Ehlers zählten zur Originalbesetzung des Queen-Musicals »We Will Rock You« in Köln und wurden seinerzeit von den Queen-Mitgliedern Brian May (Gitarre) und Roger Taylor (Drums) für diese Aufgabe auserkoren. Sie musizierten an der Seite von Leadsänger Sascha Kleinophorst, Keyboarder Marc Rohles und Bassist Erhard Wollmann. Frank Rohles, mit Queen-Gitarrist Brian May befreundet, spielt die Stücke nicht nur, sondern hat Phrasierung, Timing und Ausdruck hörbar verinnerlicht.

Auch seine Kollegen agierten auf allerhöchsten Level, zugleich mit einer großen Portion Lockerheit und einfach viel Spaß und Hingabe. Besondere und außergewöhnliche Momente gab es viele, beispielsweise wenn Kleinophorst auch zur Gitarre griff, Frank Rohles den Leadgesang übernahm oder wenn immer wieder kleine Anekdoten zu Queen-Songs preisgegeben wurden. Und so sorgten Nummern wie »One Vision«, »Tie Your Mother Down«, »Under Pressure« und »Crazy Little Thing Called Love« für ein wunderbares Konzerterlebnis und einen überaus würdigen Abschluss der beiden Tage.

Stimmen zum Konzertwochenende im Beavers Jürgen Merkert (60) aus Obernburg, Besucher am Freitag: "Ich bin heute zuvor mit meiner Frau noch essen gewesen, dann sind wir spontan her gekommen. Hier ist meine Heimat, man hat tolle Freunde und Bekannte. Diesen Sommer habe ich unter anderem Saga auf dem Open Air hier gesehen, vor vielen Jahren bereits die Hooters bei einem Open Air am alten Clubstandort. Christoph (Beavers-Betreiber - Red.) kenne ich seit über zehn Jahren, ich bin Stammgast. Er hat immer ein offenes Ohr für seine Gäste. Von der Band VIVI heute Abend werden die Lieder sauber gespielt, die Musiker suchen die Nähe zum Publikum, sie versuchen, Stimmung zu verbreiten - der Funke springt über."Jutta Heidig (60), Amorbach, Besucherin am Samstag: "Es war ein gigantischer Musikabend mit zwei tollen Bands: Erst Garden of Delight, die ich schon mehrmals gesehen habe, am liebsten im Beavers ...einfach super! Und nach kurzer Umbaupause We Rock Queen. Es war alles dabei, ein Traum! Und zum Schluss nette Worte von Sascha und Frank (zwei der We Rock Queen-Musiker - Red.). So ein toller Abend mit klasse Musik lässt drumherum alles vergessen und ich hoffe, das ist auch trotz Corona-Einschränkungen weiterhin möglich. Live-Musik ist so wichtig und darf nicht sterben.".Frank Rohles (53), Bitburg, Gitarrist von We Rock Queen: "Christoph (Clubbetreiber - Red.) und ich kennen uns schon sehr lange und wir waren schon immer Unterstützer, schätzen sehr, wie er sich für die Musikszene und -Kultur einsetzt. Im früheren Miltenberger Beavers war seinerzeit die "Geburtsstunde" von We Rock Queen, dort gaben wir als Band das erste Konzert. Wir spielten seitdem schon mehrfach bei Beavers-Veranstaltungen, dann auch wieder 2021 das erste Mal in Erlenbach beim Open Air, heute ist es hier unser erstens Indoor-Konzert. Die Region kann sich glücklich schätzen, solch einen Club wie das Beavers zu haben. Mein Appell an die Leute: Kauft Tickets und besucht Konzerte, um die Branche am Leben zu erhalten. Das Konzert im Beavers und das Publikum war toll. Es macht Spaß vor einem interessierten Publikum zu spielen, das zum Beispiel bei leisen Passagen wie "Love of my life" zuhört und an anderen Stellen im Konzert, wie zum Beispiel "Radio GaGa" mit uns als Band laut feiert. Das Beavers und sein Publikum sind immer ein Highlight im Kalender.".Christoph Reichel-Dittes (67), Rüdenau, Beavers-Betreiber: "Wir hatten ein positives Wochenende. Mit Blick auf das Wetter haben wir die richtige Entscheidung getroffen, indem wir das Wochenende im Beavers und nicht auf dem Open Air-Gelände veranstaltet haben. Klar waren damit die ganze Vorbereitung (Bühnenaufbau etc.) umsonst, aber bei dem schlechten Wetter wäre sonst kaum jemand gekommen. Musikalisch haben alle Künstler überzeugt und wenn man im Moment die Lage auf dem Konzertmarkt kennt muss ich sagen, dass wir auch mit dem Besuch sehr zufrieden waren." mab