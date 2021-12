Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Familienchristbaum wartet am Erftalradweg auf Kinderwünsche

Eichenbühl 19.12.2021

Der Überraschungschristbaum des Kinderkirchenteams steht als gemeinsamer Eichenbühler Familienchristbaum beim Pavillon am Erftalradweg zwischen Eichenbühl und Pfohlbach.

Errichtet wurde dieser gemeinsame Eichenbühler Familienchristbaum vom Kinderkirchenteam Eichenbühl. Am dritten Adventswochenende haben Eltern und Kinder den Baum mit zahlreichen, selbst kreierten, bunten, Sternen, Kugeln, Herzen und anderem weihnachtlichem Schmuck dekoriert, der zuvor wettergerecht für den Baum im Freien laminiert wurde. Dahinter steckt die Idee, in einer Zeit, in der kaum Aktionen für Kinder und auch keine Kinderkirche stattfinden kann, eine Anlaufstelle für Familien zu schaffen, um ein klein wenig Adventsstimmung zu ermöglichen.

Wie im vorigen Jahr wurde die Aktion schon gut angenommen. Die Verantwortlichen hoffen, dass bis Heiligabend noch weitere Aufhänger dazukommen. Noch bleiben ein paar Tage Zeit, um die Dekoration des kleinen Baumes mit weiteren, eigenen Wünschen zu schmücken.

Siegmar Ackermann