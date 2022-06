Falsches Testdatum - Gerichtsverfahren eingestellt

Mutter schickt Tochter mit negativem Coronatest vom Vortag in die Schule - 650 Euro Geldauflage

Obernburg 21.06.2022 - 13:04 Uhr 1 Min.

Erkältungssymptome

Die Angeklagte, die als Arzthelferin arbeitet, hatte gegen den Strafbefehl vom März 2022 Widerspruch eingelegt und nahm vor Gericht Stellung gegen die erhobenen Vorwürfe. Sie schilderte den Sachverhalt aus ihrer Sicht.

Ihre Tochter habe schon in der vorangegangenen Woche vor dem Vorfall Erkältungssymptome und Fieber gehabt. Jedes Mal seien die von ihr vorgenommenen Coronatests negativ ausgefallen. Am Sonntag testete die Beschuldigte ihre Tochter erneut und wieder fiel der Test negativ aus. Am darauffolgenden Montag schickte sie ihre Tochter in die Schule, ohne sie noch einmal getestet zu haben.

Positiver Test in Schule

Auf der Bescheinigung gab sie aber mit dem aktuellen Datum an, dass der Test negativ ausgefallen war. Die Vordrucke hatte die Beschuldigte mit Einverständnis ihres Arbeitgebers zu Hause.

In der Schule wurde die Tochter dann erneut getestet, da sie immer noch Erkältungssymptome hatte. Diesmal fiel der Test positiv aus. Die Tochter sagte daraufhin, dass ihre Mutter sie an diesem Morgen gar nicht getestet hätte, sondern am Tag davor. Die Beschuldigte beteuerte, sie habe keine bösen Hintergedanken gehabt. Ihr sei in der morgendlichen Hektik ein Fehler unterlaufen und sie habe daher das falsche Datum auf der Bescheinigung eingetragen. Zudem war der Vordruck von ihr selbst unterschrieben und nicht, wie ihr vorgeworfen wurde, vom Arzt selbst. Die Coronatests führt sie regelmäßig auch beruflich durch.

Viel Ärger im Vorfeld

Die Schulleitung, die als Zeuge geladen war, sagte aus, dass die Beschuldigte sich beim persönlichen Gespräch in der Schule einsichtig gezeigt und den Fehler sofort zugegeben hätte. Allerdings hat es bereits im Vorfeld viel Ärger mit Gesundheitszeugnissen aller Art gegeben. »Ich muss mich auf so was verlassen können«, sagte die Schulleitung deutlich. Zudem hat es von der Schule auch ein Handout gegeben, wie mit den Tests zu verfahren ist.

Der Arbeitgeber der Beschuldigten wurde ebenfalls von der Schule über den Vorfall informiert. Dieser war erwartungsgemäß wenig darüber begeistert.

Ermahnung zu Richtigkeit

Nach einer kurzen Pause wurde das Verfahren von Richterin Marie-Theres Lochner nach §153a gegen eine Geldauflage eingestellt. Dem schloss sich Staatsanwältin Franziska Müller an. Die Beschuldigte muss 650 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen.

Die Richterin ermahnte die Angeklagte allerdings abschließend noch einmal, dass man sich gerade bei den Corona-Testbescheinigungen auf die Richtigkeit verlassen muss. »Da darf es nicht zu solchen Fehlern kommen«.

Miriam Weitz