Schü­ler aus dem P-Se­mi­nar des Ju­li­us-Ech­ter-Gym­na­si­ums, die sich mit dem The­ma Fair Tra­de au­s­ein­an­der­set­zen, ei­ne Aus­stel­lung mit dem Ti­tel »Die Welt ›fai­rän­dern‹ durch Fair­tra­de« so­wie Au­to­ren, die weit­rei­chen­de The­men auf­g­rei­fen: All das gab es ver­gan­ge­nen Don­ners­tag in der »Spea­kers Cor­ner« in der Ge­mein­de­bi­b­lio­thek in El­sen­feld.