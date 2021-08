"Fahrstunde" auf acht Rollen

Freizeit: Ergänzte Skateranlage in Kleinwallstadt mit Verspätung offiziell übergeben

Kleinwallstadt 22.08.2021

Fallen will gelernt sein: "Könner" können nicht nur über die Hindernisse brettern, sondern beherrschen sich und ihr Sportgerät perfekt.

Patricia Häcker, Zweite Bürgermeisterin von Großwallstadt und Übungsleiterin beim SV Großwallstadt, und ihr Ehemann Andreas Häcker zeigten jungen "Fahrschülern" mit und ohne Erfahrung das Bladen auf Inlinern und Rollschuhen - sozusagen eine "Fahrstunde" auf acht Rollen. Die wichtigste Übung dabei war das richtige Fallen: erst auf die Knie, dann auf die Ellenbogen und dabei die Finger schön gerade nach oben - ohne Karosserieschutz, dafür mit Ellenbogenschützern, Knieschonern und Helm.

Nutzen können die kleinen Könner auf acht Rollen die Anlage bereits seit 2020. Nur die offizielle Eröffnung war wegen der Pandemie immer wieder verschoben worden. Jetzt war es so weit: Bürgermeister Köhler ging in seinen Worten auf die Geschichte und Kosten der Anlage ein. So hatten bereits 2019 zwei Kinder in einem großen Schreiben um eine neue Pipe in der bestehenden Anlage gebeten. Dank der zur Verfügung gestellten Mittel aus dem Erbe der Familie Naumann, speziell für die Jugendarbeit, konnten die Kosten von rund 36.000 Euro gestemmt werden.

Hans Schreck