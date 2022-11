Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Fahrdienstleister rücken zusammen

Mobilität: Taxi- und Mietwagenanbieter wollen einheitliche Abrechnungen - Interessengemeinschaft gegründet

Kleinwallstadt 01.11.2022 - 13:54 Uhr 3 Min.

Das dunklere Fahrzeug ist auf Anhieb nicht als Mietwagen erkennbar, das Fahrzeug daneben als Taxi schon.

Auch wichtig sind ihnen Vergabekriterien, die sich an die gesetzlichen Vorgaben halten. In einem Gespräch mit unserem Medienhaus mit dem Kleinwallstädter Taxiunternehmer Uli Lore, hat dieser als Vorsitzender der neugegründeten Interessengemeinschaft T&M Mainviereck e.V, erläutert, warum ein gemeinsames Fundament besonders für Mietwagenbetriebe so wichtig ist.

Pflichtfahrgebiet

Im Gegensatz zu Taxifahrten kann für Fahrten mit dem Mietwagen das Entgelt für eine Fahrtleistung individuell vereinbart werden. Taxen haben ein Pflichtfahrgebiet, das bedient werden muss und eine 24-stündige Beförderungspflicht, der Mietwagen hingegen nicht. Für ihn gilt kein Beförderungsgebiet und keine Betriebspflicht, der Unternehmer kann sich seine Arbeitszeit frei wählen und sich dadurch auf die nachfragestarke Zeit konzentrieren.

Das hat den Krankenkassen als wichtigsten Kunden Tür und Tor für Sondervereinbarungen geöffnet. Seither stoppen sie mit Ausnahme der BKK Akzo Nobel, die sich weiterhin an die bestehende Gesetzeslage hält, weitestgehend die Auftragsvergabe an Taxen und forcieren diejenige an Mietwagen. Sie wollen nur noch Krankenfahrten mit Mietwagen genehmigen und haben als Grundlage dafür einen Vertrag angeboten, der ein Entgelt von 50 Prozent unter den gesetzlichen Vorgaben für Taxis liegt.

Viele Unternehmer hätten die Schwierigkeiten einer Zusammenarbeit auf dieser Basis erkannt, aber Unternehmen, die etwa zwei Drittel ihres Umsatzes mit Krankenkassen generieren, wollten und können sich deshalb nicht gegen diese Kundengruppe stellen. Dabei sei die Gesetzeslage, die auch für die Krankenkasse gelte, eindeutig: ein vereinbarter Tarif müsse auskömmlich sein und Gewinn und Unternehmerlohn zulassen.

Es habe sich in der Folge eine Eigendynamik entwickelt mit Vorfällen, wo sich weitere Unternehmen nicht mehr an bestehendes Recht gehalten haben. Mittlerweile sei die ganze Situation ziemlich verfahren, so der Taxiunternehmer.

Ausschreibungen für Schülerverkehre, die bisher von örtlichen Taxiunternehmen bedient wurden, habe ein Busunternehmer mit ganz anderen Möglichkeiten gewonnen. Mit einem Schülerverkehr im Raum Obernburg sei jetzt das Bayerische Rote Kreuz beauftragt worden.

»Wenn wir aber mit dem Roten Kreuz auf Augenhöhe arbeiten sollen und die sich bei solchen Ausschreibungen mit bewerben dürfen, dann müsse auch die Wirtschaftlichkeit und somit Kostenstruktur bei der Zusammenarbeit berücksichtigt werden«, findet Uli Lore. Das Rote Kreuz sei ein gemeinnütziger Verein und damit auf ganz anderer Basis tätig. Es gebe mittlerweile Rot-Kreuz-Busse mit blauen Mietwagen-Ordnungsnummern, die keinen Wegstreckenzähler eingebaut hätten, deren Fahrer nicht über einen Personenbeförderungsschein verfügen müssen.

Für neue Verordnung

Die Interessengemeinschaft macht sich deshalb für eine Mietwagenordnung und für eine neue Taxi-Tarifordnung (die alte gilt bereits seit 1995) im Landkreis Miltenberg stark. Diese sei ein legales Instrument, das der Gesetzgeber den Unternehmen an die Hand gegeben habe und die das Landratsamt erlassen könne, um den Mietwagenbereich zu regulieren.

Damit soll niemand bevormundet werden, aber durch die dann festgesetzten Rahmenbedingungen und Entgelte wären die Fahrtkonditionen für alle gleich. Dann gäbe es konkrete Regelungen für die Arbeitsbereiche von Taxi und Mietwagen und wären so auch gegeneinander mit ihren unterschiedlichen Konditionen und Voraussetzungen geschützt.

Für die Taxen wurden bereits zum 1. April 2022 neue Tarife genehmigt, denen alle Unternehmen zugestimmt haben. Seither gelten die 4,20 Euro Grundgebühr (nachts 4,70 Euro) und 2,15 Euro (nachts 2,25 Euro) für jeden Kilometer. Damals war die Erhöhung des Mindestlohnes auf zwölf Euro noch nicht absehbar, konnte daher in die Kalkulation nicht mit eingepreist werden.

Deshalb solle jetzt erneut ein Antrag gestellt werden, der die neue Lohnsituation berücksichtige und eine Grundgebühr von 5,10 Euro (nachts und feiertags 5,50 Euro) und pro Kilometer 2,65 Euro (2,80 Euro) vorsehe. Erstmals sollten dann auch Tarife für die Mietwagen festgesetzt wurden. Hier ist eine Grundgebühr von 4,20 Euro und ein Kilometerpauschale von 2,50 Euro geplant.

HANS-JÜRGEN FREICHEL

Hintergrund: Mit dem Personenbeförderungsgesetz wurde ein Gesetz erlassen, dem alle Unternehmen unterliegen, die entgeltlich Personen unter anderem auch mit Kraftfahrzeugen befördern. § 39 dieses Gesetzes besagt, dass die Beförderungsentgelte und deren Änderung der Zustimmung der Genehmigungsbehörde bedürfen und mit deren Zustimmung allgemein verbindlich sind. Die Behörde muss prüfen, ob die geforderten Entgelte unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens, einer ausreichenden Verzinsung und Tilgung des Anlagekapitals unterliegen und der notwendigen technischen Entwicklung angemessen sind. Festgelegte Entgelte dürfen nicht unter- aber auch nicht überschritten werden. Ermäßigungen, die nicht unter gleichen Bedingungen jedermann zu Gute kommen, sind verboten und nichtig. hjf