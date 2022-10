Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Fahrbahnverengung mindert Schäden

Gemeinderat: Pilotprojekt an Kreisstraße MIL 3 in Laudenbach ausgewertet - Dauerhafte Lösung ins Auge gefasst

Laudenbach 19.10.2022 - 16:57 Uhr 2 Min.

Die Fahrbahnverengung in der Obernburger Straße in Laudenbach soll verhindern, dass große Lastzüge nach rechts in die Odenwaldstraße abbiegen. Immer wieder sind durch solche Manöver Schäden an Gebäuden entstanden.

Zinke ging zunächst kurz auf die Bestandsanalyse ein und sprach von einer langen Lösungssuche aufgrund der »sehr schwierigen Situation«. Bei der engen Einmündung der Odenwaldstraße auf die Kreisstraße MIL 3 bestehe eine Gefahr für Fußgänger, und es habe immer wieder Beschädigungen an Privat- und Gemeindeeigentum gegeben.

Seit dem Umbau der Ein- und Ausfahrten an der B 469 ist das Abbiegen von der Odenwaldstraße nur noch nach rechts möglich. Die Fahrzeuge sollen die Ausfahrt Süd mit Ampel nutzen. Vor allem Fahrer von Lastzügen hätten in der Vergangenheit die Verkehrszeichen nicht beachtet und seien links abgebogen. Die Fahrbahnverengung soll derartige Abbiegemanöver verhindern, für Rettungsfahrzeuge und Müllabfuhr soll die Einmündung aber in alle Richtungen befahrbar bleiben.

»Für unser Empfinden gab es merklich weniger Schäden an Gebäuden«, beschrieb Zinke erste Erfahrungen aus dem Pilotprojekt. Ein weiterer Aspekt waren zwei Zählungen der Fahrzeugbewegungen zu Sputzenzeiten vor der Probephase Anfang Mai 2021 und während der Probephase Anfang April 2022. Ergebnis: Sowohl mit als auch ohne Fahrbahnverengung bogen weder Busse noch Lastwagen von der Odenwaldstraße nach links in die Obernburger Straße ab.

Von der MIL 3 nach rechts in die Odenwaldstraße fuhren vor dem Pilotprojekt hingegen neun Lkws und Busse. Durch die Einengung habe sich die Zahl der Falschabbieger um 55 Prozent reduziert, so Zinke. Nun gehe es darum, ob die Gemeinde eine dauerhafte Fahrbahnverengung wolle oder nicht. Die Fachbehörden befürworteten dies. So auch Bürgermeister Stefan Distler (DU), der davon ausging, dass auch der Gemeinderat sich anschließen werde. Nach einem entsprechenden Beschluss soll ein Entwurf für die dauerhafte Lösung noch einmal vorgestellt werden.

Weiter erklärte André Zinke, dass das Staatliche Bauamt noch einmal geprüft habe, ob der Gehweg verbreitert werden könnte. Dies sei leider nicht möglich, da aufgrund der Einengung eine gewisse Straßenbreite benötigt werde.

Michael Breitenbach (CSU) befürwortete die Lösung und erkundigte sich, ob es nicht möglich sei, den Gehweg an der Einmündung besser zu schützen. Der Bürgermeister erklärte, dies sei schon einmal mit den zuständigen Fachbehörden vor Ort diskutiert worden, die es dann abgelehnt hättenund. Sebastian Jacobaschke (FW) ergänzte, damals sei erklärt worden, dass der Gehweg auch zum Ausweichen diene und ein gewisser Sicherheitsraum vorhanden sein müsse, was an der Stelle nicht möglich sei. Poller aufzustellen, um den Gehweg zu schützen, sah Zinke kritisch, stellte aber ein Hochbord zur Diskussion.

»Seit Jahrzehnten wird die Verkehrssituation an der Stelle bereits diskutiert«, stellte der Bürgermeister abschließend fest.

Jennifer Lässig

Gemeinderat in Kürze Laudenbach. In seiner Sitzung am Dienstag hat sich der Laudenbacher Gemeinderat noch mit folgenden Themen beschäftigt: Lärmschutz: Einstimmig beschloss der Gemeinderat, den Antrag der Fraktion Die Unabhängigen (DU) auf Optimierung des Lärmschutzes entlang der B 469 zu unterstützen. Der Bürgermeister soll darüber mit dem Staatlichen Bauamt sprechen. Christine Ahner (DU) erklärte, dass es dabei nicht nur um den Straßenlärm, sondern auch den Lärm durch Bahn und Schiffsverkehr gehe. Dafür sind jedoch Deutsche Bahn und das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt zuständig. André Zinke vom Staatlichen Bauamt ging näher auf die Lärmberechnungen für die Bundesstraße ein. In Richtung Trennfurt gebe es selbst mit Tempo 70 massive Überschreitungen. Warum dort nach dem Umbau der Einmündung kein Tempolimit angeordnet wurde, verstehe er auch nicht. Wald: Bürgermeister Stefan Distler (DU) informierte, dass die Gemeinde für die Biotopbäume im Kommunalwald eine Förderung in Höhe von 4580 Euro erhalten habe. Vortrag: Bürgermeister Distler informierte, dass am Donnerstag, den 20. Oktober, um 18 Uhr im Feuerwehrhaus ein vom Laudenbacher Seniorenkreis organisierter Vortrag zur Seniorensicherheit zum Thema neuere Betrugsmaschen stattfindet. Initiative: Bürgermeister Distler informierte, dass die Initiative »Wir für uns« neu belebt werden soll. Hierzu findet am 25. Oktober, um 18 Uhr im Feuerwehrhaus ein Treffen für alle Interessierten statt. jel