Fachwerksanierung und neue Büroarbeitsplätze für Röllbachs Rathaus

Baumaßnahmen: Sitzungssaal und sanitäre Anlagen 2021 modernisiert - Heuer stehen 200.000 Euro für weitere Instandsetzungen und Umgestaltungen am und im Gebäude bereit

Röllbach 02.05.2022 - 12:01 Uhr 3 Min.

200.000 Euro stehen im diesjährigen Röllbacher Haushalt für Arbeiten am und im Rathaus bereit, ein großer Teilbereich davon stellt die Erneuerung der Fachwerkfassade (Foto) dar, Balkenbereiche sind marode. Diese Detailaufnahme zeigt eine Schadstelle an einem Fachwerkbalken des Röllbacher Rathauses. Noch gibt es in diesem Bereich im ersten Stock des Röllbacher Rathauses viel zu tun. Künftig wird dann hier das Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Mönchberg zu finden sein.

Das Gebäude, das gemäß einer Info aus der Festschrift zum 800-jährigen Bestehen der Kommune 1982 im Jahr 1809 - auch die Jahreszahl auf einem Torbogen -erbaut wurde, steht unter Denkmalschutz. Wie bei solch historischem Bestand üblich, gibt es von Zeit zu Zeit Überprüfungen. Dafür wurde im vergangenen Jahr ein Gerüst aufgebaut und eine Fachfirma nahm die Fachwerkkonstruktion unter die Lupe. Wie Bürgermeister Michael Schwing informiert, sei das Fachwerk des Gebäudes einst aus statischen, nicht aus optischen Gründen errichtet worden. Davon zeuge auch der Umstand, dass das Fachwerk früher überstrichen gewesen sei. Erst später sei es, wohl eben aus ästhetischen Gründen, freigelegt worden.

Mittels Probebohrungen in die Fachwerkbalken und akribisch aufgezeichneten Ergebnissen von Begutachtungen seien vor nicht allzu langer Zeit Schäden festgestellt und kategorisiert worden (siehe »Hintergrund«) - sowohl jeweils nach der Lage der Schadstelle am Gebäude, nach Art der Beeinträchtigung und nach deren Schwere. Somit liegt der Gemeinde nun eine umfangreiche Dokumentation darüber vor, welche Balken bleiben können, welche komplett erneuert werden müssen und welche nur in Teilen einer Überarbeitung bedürfen.

Kompletten Querbalken erneuern

Tauchten bei solchen Probebohrungen beispielsweise mehlige Späne auf, sei dies bereits ein Zeichen dafür gewesen, dass die Balken nicht mehr gut seien, berichtet der Rathauschef. Im unteren Gebäudebereich müsse ein kompletter Querbalken erneuert werden, was auch statische Gründe habe. Zu den Erneuerungen am Fachwerk selbst kommen dann noch die erforderlichen Maler- und Verputzarbeiten hinzu, damit das Gebäude wieder in schönem Glanz erstrahlt.

Die Genehmigung seitens des Denkmalschutzes zum Start der erforderlichen Arbeiten sei bereits vorhanden, erläutert der Bürgermeister. Es lägen derzeit auch die Angebote für die Zimmererarbeiten vor, die entsprechende Vergabe müsse noch erfolgen. Dies solle mit Stand Ende vergangener Woche zeitnah geschehen, so Schwing. Auch für die Verputzarbeiten, die nach den Zimmererarbeiten an der Reihe sind, stünden die Auftragsvergaben noch aus.

Vom Gebäudeäußeren in das Innere: Der Sitzungssaal im ersten Obergeschoss wurde neu gestaltet und modernisiert, ist seit 2021 fertig. Er ist jetzt unter anderem mit einem großen Flachbildschirm ausgestattet. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der neue Sitzungssaal als solcher aber bisher noch nicht genutzt werden. Die Situation erforderte es bisher, dass die Gemeinderatssitzungen an weiträumigen Orten abgehaletn wurden, um Abstandsregeln einzuhalten. Sie fanden demnach im Saal des Pfarr- und Jugendheimes oder im Untergeschoss der Hermann-Schwing-Turnhalle statt.

Weiteren Raum noch ausbauen

Die weiteren Räumlichkeiten im Obergeschoss des Rathauses, abgesehen vom Sitzungssaal, wurden bisher auch vom Musikverein und vom Gesangverein Röllbach genutzt, die nun wiederum mit ihren Aktivitäten in das Pfarr- und Jugendheim umzogen. Im Moment werden die an den Sitzungssaal angrenzenden Räumlichkeiten im Rathaus als Gemeindearchiv genutzt. In einem weiteren großen Raum im Obergeschoss, der noch ausgebaut werden muss, werden die Büros des Bauamts der Verwaltungsgemeinschaft Mönchberg - diese besteht aus den Kommunen Röllbach und Mönchberg mitsamt seinem Ortsteil Schmachtenberg - einziehen. Drei Mitarbeiter sollen dort künftig Platz haben. In diesem Zuge entsteht auch ein Küchen-/Aufenthalts-/Pausenbereich.

Im Erdgeschoss, wo im Eingangs-/Flurbereich neue Fliesen verlegt wurden, sollen nun in Kürze noch einige kleinere Maßnahmen wie der Einbau neuer Türen umgesetzt werden. Auch ist angedacht, dass das Bürgermeisterbüro in andere Räumlichkeiten umzieht und in diesem Zuge auch einige Büroplätze künftig woanders installiert werden. Bei solchen Arbeiten könne, wie schon im Sitzungssaal, auch vieles über den gemeindlichen Bauhof erledigt werden, erklärt der Bürgermeister.

Marco Burgemeister

Hintergrund: So wurden die Schäden am Röllbacher Rathaus erfasst Eine Fachfirma hat die Schäden an der Fachwerkfassade am Röllbacher Rathaus erfasst und die Schwere der Beeinträchtigung einzelner Balken/Bereiche katalogisiert, wie Bürgermeister Michael Schwing unserem Medienhaus anhand von Unterlagen verdeutlicht hat. Ein Ampelsystem steht stellvertretend für den Grad der Beschädigung und wie genau mit diesen Bereichen zu verfahren ist. Neben der Ampel gibt eine weitere Farbe Auskunft über nicht zugängliche Bereiche, deren Zustand und Restquerschnitt nicht ermittelbar sind. Neben den Farben zeigt ein Mustersystem die Art des jeweiligen Schadens am Fachwerk an, beispielsweise ob dieser jeweils von Pilzen, Insekten, durch Verwitterung oder mechanische Einflüsse entstanden ist. Anhand einer Skizze der Gebäudefassaden mit eingezeichneten Fachwerkbalken entsteht so eine Übersicht des Gesamtzustands und wird verdeutlicht, an welcher Stelle welche Arbeiten erfolgen müssen.