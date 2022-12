Fachwerkhaus in Miltenberg beispielhaft saniert

Denkmalschutz: Plakette würdigt Engagement

Miltenberg 02.12.2022 - 12:56 Uhr < 1 Min.

Kleinod am Schnatterloch: Das sanierte Fachwerkhaus stammt aus dem 14. Jahrhundert. Foto: Matthias Wagner/DSD

Die wurde am Freitag im Rahmen einer kleinen Feierstunde von Petra Schöllhorn vom Ortskuratorium »Fränkische Stadtbaumeister« an die stolzen Eigentümer übergeben und am Gebäude angebracht.

50.000 Euro Zuschuss

Die Bronzeplakette mit dem Hinweis: »Gefördert durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz« soll an das hilfreiche Engagement der privaten Förderer der Stiftung für geschichtsträchtige Haus erinnern und zu weiterer Unterstützung motivieren.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) unterstützte in den vergangenen Jahren die Sanierungsmaßnahmen am Fachwerkgiebel und die Restaurierung der während der Sanierung entdeckten, wertvollen Befunde, mit über 50.000 Euro. Das Gebäude in Miltenberg gehört zu den über 530 Objekten, die die Stiftung dank privater Spenden und Unterstützung von Lotto Bayern, allein in Bayern fördern konnte.

1360 erbaut

Das Gebäude mit der Hausnummer Hauptstraße 183 hat ein massives Erdgeschoss aus Bruchsteinmauerwerk. Die mehrfach umgebauten Fachwerkobergeschosse ragen teilweise vor. Das über einem annähernd quadratischen Grundriss errichtete Haus wurde 1360 erbaut. Einmalig dabei ist das Diagonaltragwerk, welches sonst nur bei Turmbauten zu finden ist.

Nur Dachwerk nicht original

Das Innere des Wohnhauses ist fast durchgehend mit je vier etwa gleich großen Räumen pro Geschoss gegliedert. Teile der bauzeitlichen Boden- und Deckenkonstruktionen sind inklusive der dazugehörigen Fassungen noch vorhanden. Lediglich das Dachwerk ist in der Zwischenkriegszeit ersetzt worden.

bInformationen im Internet unter https://www.denkmalschutz.de

GEORG KÜMMEL