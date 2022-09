Fachmesse ganz im Zeichen des Energiesparens

Die kal­te Jah­res­zeit steht vor der Tür, die En­er­gie­p­rei­se stei­gen. Da kommt der En­er­gie­spar­tag der Bürg­s­täd­ter Großhan­dels­ge­sell­schaft Main­me­tall ge­ra­de recht. So lock­te die Fach­mes­se am Frei­tag mit tech­ni­schen Pro­duk­ten vom neu­es­ten Hei­zungs­ther­mos­tat bis hin zur Wär­m­e­pum­pe Fach­hand­wer­ker und End­ver­brau­cher zum En­er­gie­spar­zen­trum von Main­me­tall in Bürg­stadt. Rund 40 Her­s­tel­ler be­tei­lig­ten sich mit In­fo­stän­den. Vor­trä­ge über Wär­m­e­pum­pen und Brenn­stoff­zel­len kom­p­li­men­tier­ten das An­ge­bot.