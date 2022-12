Fachmarktzentrum mit vier neuen Geschäften in Elsenfeld eröffnet

Einkaufen auf ehemaligem Baywa-Gelände

Elsenfeld 02.12.2022 - 16:19 Uhr < 1 Min.

Vier neue Fachgeschäfte in Elsenfeld eröffnet: Die Investoren Florian Haas (links) und Martina Kunkel-Haas, Verwaltungsleiter Joachim Oberle (Zweiter von links) und Bürgermeister Kai Hohmann (rechts).

Haas betonte, dass das Projekt, seit 2016 viel Geduld und zielgerechte Hartnäckigkeit erfordert habe. Unzählige Hindernisse und Widrigkeiten hätten über die Jahre aus dem Weg geschafft werden müssen, bis Ende 2021 schließlich mit dem Abbruch der alten Baywa begonnen worden sei. Haas dankte den Kunden und Mietern, dass sie sich trotz der wirtschaftlich schwierigen Lage für die Geschäftseröffnung am Standort Elsenfeld entschieden hätten. Die Bauphase sei stark von der Corona-Krise mit hohen Krankenständen sowie dem Ukraine-Krieg mit Materialmangel und vielen anderen Widrigkeiten gekennzeichnet gewesen, weshalb er den Mitarbeitern der ausführenden Gewerke für deren »beispielhaften persönlichen Einsatz« dankte.

Bürgermeister Kai Hohmann (CSU) meinte, dass es ein schöner Anlass sei, dass zum 1. Dezember, an dem auch das erste Türchen geöffnet werde, die neuen Geschäfte auf dem ehemaligen Baywa-Gelände ihre Türen geöffnet hätten. Es tue sich viel in Elsenfeld, denn die Sparkasse nebenan habe jetzt mit dem Aushub des Kellers ihres neuen Wohn- und Geschäftsgebäudes begonnen. Auch an der Shell-Tankstelle sei der Markt Elsenfeld jetzt in einen Architektenwettbewerb eingestiegen. An dem Platz, wonoch bis 2023 die Tankstelle stehen wird, soll Wohnraum mit Gewerbeobjekten geschaffen werden. Damit werde der Platz am Kreisel zum Eingangstor zur alten Ortsmitte, zum Bahnhof und zum Elsavapark mit kurzen Wegen für Anwohner und Geschäftskunden.

