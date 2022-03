Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Experten zeigen in Kleinwallstadt, wie Apfel- und Birnbäume richtig gepflegt werden

Präzise Schnitte für ein langes Obstbaum-Leben

Kleinwallstadt 07.03.2022

30 Interessierte waren gekommen. Matthias Staab vom Bund Naturschutz und Manfred Knippel vom Landschaftspflegeverband Miltenberg zeigten an vorhandenen Bäumen auf dem Streuobsterlebnisweg, welche Pflanzschnitte an den Bäumen in ihren unterschiedlichen Lebensphasen notwendig sind, um einen guten Ertrag und auch einen langen Bestand zu sichern. Sie demonstrierten die verschiedenen Erziehungsschnitte, die im Laufe des Lebensalter eines Baumes unbedingt durchgeführt werden müssen, um ein stabiles Baumgerüst zu erreichen und dem Vergreisen der Gehölze vorzubeugen.

Pflanzschnitt gleich am Anfang

Matthias Staab gibt wertvolle Hinweis und Tipps: Bevor der erworbene Baum gepflanzt wird, muss bereits ein erster Schnitt, der sogenannte Pflanzschnitt, durchgeführt werden. Er ist die Basis, um einen straffen Kronenaufbau zu erreichen. Dazu wählt man beim Kernobst drei Leittriebe und einen Mitteltrieb, die Stammverlängerung, aus. Alle anderen Triebe werden vor oder unmittelbar nach dem Einpflanzen entfernt. Damit soll eine spitze Krone vermieden werden, die das spätere Arbeiten am Baum erschweren würde. Je kürzer die Leittriebe zurückgeschnitten werden, desto stärker ist der Austrieb. Sie sollen so gewählt sein, dass sie nicht auf der gleichen Höhe aus der Stammverlängerung wachsen und in verschiedenen Richtungen zeigen. Im Idealfall steht ihr Winkel zirka 45 Grad zur Stammverlängerung ab. Außerdem sollen alle auf gleicher Höhe (Saftwaage) abgeschnitten werden, um ein gleichmäßiges Baumgerüst zu erreichen.

Nach dem ersten oder zweiten Standjahr erfolgt der Rückschnitt. Der sollte bei einem schwachen Austrieb stärker, bei starkem Austrieb schwächer erfolgen. Jetzt wird auch die Krone je nach entwickeltem Austrieb zurückgeschnitten, um ein zu starkes Verdichten dort zu vermeiden. Desweiteren nimmt man Triebe, die nach innen wachsen, heraus, da diese später mangels Sonneneinstrahlung ohnehin nur wenige Fruchtknospen ansetzen.

Lockere, lichte Krone

Nach etwa sechs Standjahren sollte der Grundaufbau der Krone abgeschlossen sein. Ist dies der Fall, werden in einem Überwachungsschritt die älteren nach unten hängenden Fruchtäste und im oberen Kronenteil alle zu dicht stehenden Triebe entfernt. Die Baumkrone muss nach diesem Schnitt locker und licht aufgebaut sein. Beim Auslichtungsschnitt an mehrjährigen Obstbaumkronen werden tiefer hängende Fruchtäste mit viel Quirlholz entnommen. In der Krone nimmt man zu dicht stehenden Äste heraus.

Mit dem Verjüngungsschnitt wird eine verhältnismäßig dichte und ungepflegte sowie überalterte Apfelkrone, die kaum mehr eine Jungtriebbildung zeigt, wieder fit gemacht. Zu diesem Zeitpunkt entwickeln sich oft zahlreiche, aber zu kleine Früchte. Auch die tiefer hängende Äste sowie alle zu dicht stehenden Äste bis auf den Astring müssen entfernt werden. Zur besseren Triebförderung sind Fruchtholz und Nebenzweige ebenfalls mit einzukürzen. Dabei ist besonders wichtig: Auch zu diesem Zeitpunkt dürfen keine zu großen Äste am Astring entnommen werden, da sonst zu große Wunden am Baum entstehen, die wiederum dem Baum mehr Schaden zufügen als ihm zu helfen. Abgestorbene dickere Äste sollten belassen werden, denn sie sind wichtiger Lebensraum für Vögel und Insekten.

Birnbäume zeigen im Gegensatz zum Apfelbaum ein ausgeprägtes Längenwachstum der Stammverlängerung. Um nicht zu hohe, mit der Leiter kaum mehr erreichbare Kronen zu bekommen, sollte dieses extreme Längenwachstum unterbunden werden. Dazu wird Teil des Mitteltriebes eingekürzt. Um die Seitentriebe zu fördern, werden Leitäste um etwa ein Drittel ihrer Länge zurückgeschnitten.

Hintergrund: Streuobsterlebnisweg Seit gut zehn Jahren besteht in Kleinwallstadt der etwa zwei Kilometer lange Streuobsterlebnisweg mit seinen teilweise über einhundert Jahre alten Baumbeständen. Auf dem Rundweg erfährt man an Infotafeln viel über die Obstsorten sowie Geschichte, Nutzung und Ökologie der Streuobstwiesen. Entlang dieses Weges steht nicht nur der mit etwa 120 Jahren älteste Apfelbaum des Ortes, sondern auch weitere Bäume unterschiedlichen Alters und Pflegezuständen. Deshalb konnte Matthias Staab den gut 30 Teilnehmern anschauliche Tipps über die richtigen, aber auch mangelhaften Maßnahmen an vorhandenen Bäumen anschaulich zeigen. Er sprach die positiven, aber auch negativen Baumzustände im Einzelnen an und erläuterte, wie die Fehlentwicklungen im Baum hätten vermieden werden können. Der selbstständige Landschaftsgärtner Matthias Staab ist Zweiter Vorsitzender der Bund-Naturschutz-Kreisgruppe Miltenberg und Vorsitzender der Ortsgruppe Kleinwallstadt, Umweltbeauftragter von Kleinwallstadt sowie Begründer Aktionsbündnis Streuobst Kleinwallstadt.