Exot im Kampf gegen Klischees: Elsenfelder ist Erzieher an einer Krippe

Simon Stolz über seinen »Traumjob« mit Nachteilen

Simon Stolz ist Erzieher an einer Krippe in Laufach. Seine Tage dort sind jedoch gezählt. Er wechselt bald an den Kindergarten "Abenteuerland" in Elsenfeld.

Als Erzieher zu arbeiten, war nichts, »von dem ich wusste, dass ich es unbedingt machen will«, sagt Stolz rückblickend. Er wusste nur: Ein Bürojob ist ausgeschlossen. »Ich wollte mich kreativ betätigen, rumlaufen, reden.« Aktiv sein. Stolz interessiert sich für Psychologie, will aber auch nicht länger die Schulbank drücken.

Fünf Jahre Ausbildung

Schließlich pflanzt eine Mutter den entscheidenden Gedanken: »Sie war mit ihren zwei kleinen Töchtern oft bei uns daheim zu Besuch und meinte irgendwann, ich gehe toll mit den Kindern um. Werd' doch Erzieher.« Stolz - seinerzeit noch an der Main-Limes-Realschule in Obernburg - absolviert daraufhin ein Praktikum an einer Kita. »Da hab ich gemerkt: Das ist voll meins.«

Er beendet die Schule, bewirbt sich an der Aschaffenburger Fachakademie für Sozialpädagogik (Faks). Fünf Jahre paukt er unter anderem Pädagogik, Psychologie und Bewegungserziehung, ist aber vor allem an Schulen in der Mittagsbetreuung, an Wohnheimen für Menschen mit Beeinträchtigungen, im Hort und in Kindergärten im Einsatz. Er absolviert zwei Ausbildungen, ist am Ende Kinderpfleger und staatlich anerkannter Erzieher.

»Das war eine super Zeit«, sagt Stolz rückblickend. Eine Zeit, die ihn darin bestätigt, dass der eingeschlagene Weg der für ihn richtig ist. Eine Zeit, »in der sich aber auch die Spreu vom Weizen trennt«, wie er sagt. Viele Mitauszubildende mussten einsehen, dass Erzieher keineswegs nur Kuchen essen und spielen. »Mit diesem Klischee von einem Lotterleben bin ich seit Jahren konfrontiert«, so Stolz. Dabei seien die Anforderungen heute höher denn je. Kinder zu verwahren: Das reiche längst nicht mehr aus. Erzieher sollen Kinder fördern: kognitiv, motorisch, sozial-emotional oder auch sprachlich. Dafür habe jede Einrichtung eine Art Lehrplan, ein Konzept.

»Zugleich gibt es immer mehr Vorgaben, wie man sich verhalten soll«, sagt Stolz. Es gibt gesetzliche Vorschriften, Vorgaben der Kita, Anforderungen der Eltern. All das könne bisweilen »erdrückend« sein.

»Faszinierend und erfüllend«

Stolz hat sich für die Krippe entschieden. Ganz bewusst. »Weil man bei so kleinen Kindern richtig zusehen kann, wie sie Dinge lernen.« Wie sie verstehen. Wie es vorangeht. Wie es im Gehirn rattert, wenn sie vor einem Steckkasten hocken, die Würfel erst falsch zuordnen, es immer wieder versuchen und schließlich erfolgreich sind. Geschweige denn all die großen Schritte: laufen, reden, trocken werden. »Und du selbst hast vielleicht einen Teil dazu beigetragen: Das ist faszinierend und sehr erfüllend«, findet Stolz. Auch sei die Bindung eine intensivere, schönere. Nicht nur zu den Kindern, sondern auch zu den Eltern. »Es gibt regelmäßig Tränen und Trennungsschmerz, wenn ein Kind die Gruppe verlässt«, sagt Stolz. Das gehe ihm bei Kita- und Hort-Kindern keineswegs so.

Im August 2019 hat Stolz seine Ausbildung beendet. Seither arbeitet er an einer Krippe in Laufach (Kreis Aschaffenburg), zunächst ausschließlich als Erzieher mit Gruppenleiterfunktion, schließlich gar als stellvertretender Einrichtungsleiter. Ein steiler Aufstieg. »Es gab wenig Leute und die Gruppenleitung habe ich direkt als Schwangerschaftsvertretung übernommen«, stapelt der 25-Jährige tief. Und will sagen: Das hat sich halt so ergeben.

Jungspund und Hahn im Korb

Plötzlich gehört Stolz - der »Jungspund und Hahn im Korb« - zum Personal, das sagt, wo's lang geht. Wie kam das bei den teils gestandenen Erzieherinnen an? Wie war die Stimmung? »Entspannt«, sagt der gebürtige Erlenbacher. Natürlich habe es auch mal geknallt, aber das bleibe ja nirgends aus. Schlechte Erfahrungen mit Kolleginnen habe er nur in der Ausbildung gemacht. »Einige haben mich einfach nicht ernst genommen«, berichtet der 25-Jährige. »Weil ich so jung bin - oder eben ein Mann.« Das sei aber glücklicherweise die Ausnahme geblieben.

Ähnlich sei es mit den Eltern. »Vielen Müttern und Vätern ist es egal, dass ich bisweilen 20 Jahre jünger bin als sie. Oder dass ich selbst keine Kinder habe«, sagt Stolz. Das Gros schätze, dass es an der Krippe einen männlichen Erzieher gebe, lege wert auf gemeinsame Elterngespräche, hole sich gar Tipps und Tricks zu den Themen Erziehung, Essen und Schlafen.

»Oft fehlt daheim der männliche Ansprechpartner, weil der Vater schlichtweg nicht mehr da ist oder viel arbeitet«, sagt Stolz. Mit einem Erzieher lernen die Kinder: Auch mit Männern kann man reden. Oder: Darüber könnte ich ja auch mit Papa quatschen. »Männer haben eine bisweilen andere Sichtweise auf Dinge, auch eine andere Ansprache.« Das sei wertvoll, ist Stolz überzeugt. Zudem solle es in Kitas mit Männern deutlich entspannter zugehen. »Aber das kann ich selbst natürlich nicht beurteilen«, sagt Stolz und grinst.

Fiese Geschichten und feste Regeln

Und doch ist nicht alles rosarot. Bisweilen sehen sich Erzieher Vorurteilen ausgesetzt, dem Misstrauen einiger Eltern. Diesem Generalverdacht, dass von Männern eine Gefahr ausgeht. »Es gibt Väter, die schlichtweg nicht wollen, dass ein Mann ihre Tochter wickelt«, sagt Stolz und schüttelt den Kopf. Er berichtet von Mitauszubildenden, die sich mit falschen Anschuldigungen und fiesen Geschichten über Belästigungen und Missbrauch konfrontiert sahen. Stolz selbst ist davon bisher verschont geblieben, gibt aber zu: »Das ist etwas, das mich jeden Tag beschäftigt.« Er selbst hat für sich feste Regeln aufgestellt. Zum Beispiel: Beim Wickeln bleiben die Türen offen.

Auf Stirnrunzeln stieß Stolz auch, als er erzählte, dass er Erzieher werden will. Vor allem seine männlichen Freunde, Verwandten und Bekannten wussten nicht recht, was sie dazu sagen sollten. »Da ging es ganz häufig ums Gehalt, die Frage: Wie willst du denn später mal deine Familie ernähren?« Ihm sei das unangenehm gewesen, daher habe er in der Entscheidungsphase die Karten auch lange nicht auf den Tisch gelegt. Immerhin: »Meine Familie war begeistert«, erzählt er.

Es war eigentlich nie sein Plan, Erzieher zu werden, nun bezeichnet Simon Stolz diesen Beruf als seinen Traumjob.

Stolz hat seinen Job in Laufach zum Monatsende gekündigt, ist vor Kurzem zu seiner Freundin nach Elsenfeld gezogen. Er wäre »liebend gern geblieben«, aber die Pendelei mit der Bahn kostet ihm zu viel Lebenszeit, ein eigenes Auto kann er sich kaum leisten. Stolz muss haushalten, oftmals strenger als andere. War das nie ein Ausschlusskriterium für den Job? Zunächst habe er sich schon fair entlohnt gefühlt, sagt der 25-Jährige. Dann kam Corona, die Anforderungen stiegen, ohnehin werde alles immer komplizierter und anstrengender. Nicht zuletzt teurer. »Da müsste sich das Gehalt zumindest anpassen«, meint er. Er könne auf jeden Fall verstehen, warum sich noch immer zu wenig Menschen für diesen Beruf entscheiden. »Die Politik könnte das Ganze definitiv attraktiver gestalten.« Immerhin: Es gibt Tarifverhandlungen (siehe Hintergrund).

Roter Teppich ausgerollt

Stolz hat derweil bereits einen neuen Job in der Tasche. Ab Februar arbeitet er als Erzieher am Elsenfelder Kindergarten »Abenteuerland«. Vorab hatte er sich wenig bis gar keine Sorgen gemacht, zügig fündig zu werden. Das Gros der Kitas sucht händeringend Erzieher, rollt ihnen quasi den roten Teppich aus. Das ist von Vorteil. So konnte sich Stolz die Einrichtung aussuchen, die ihm zusagt. »Das kann aber auch ein Nachteil sein«, meint er. Denn klar sei: »Wo Stellen ausgeschrieben sind, ist das Personal am Rödeln.«

Stolz freut sich dennoch auf das, was kommt. Auf die neuen Kinder, Kolleginnen, Eltern, Aufgaben. Ob er sein Leben lang Erzieher bleibt? »Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich irgendwann mal die Branche wechsle«, sagt er. Er könnte sein Abi nachholen und studieren, aber unter anderem auch als Werklehrer, im Kinderheim oder in einem SOS-Dorf arbeiten. »Der Beruf des Erziehers ist ein gutes Sprungbrett«, meint Stolz. Doch noch denkt er über all das nicht konkret nach. Er will als Erzieher arbeiten. Punkt. In seinem »Traumjob.«

KATHRIN WOLLENSCHLÄGER

Hintergrund: Das verdient ein Erzieher - Tarifstreit im öffentlichen Dienst Das durchschnittliche Gehalt eines Erziehers liegt bei etwa 2.650 Euro brutto. Mit ausreichend Berufserfahrung ist in einigen Bundesländern ein Bruttogehalt von 3.300 Euro bis über 5.000 Euro möglich. Insgesamt variiert das monatliche Bruttogehalt nach Bundesland, Tarif und Arbeitsvertrag. Auch die Größe der Einrichtung spielt eine Rolle. Erzieher arbeiten mehrheitlich im öffentlichen Dienst. Das Gehalt staatlich angestellter Erzieher wird im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) festgelegt und ist meist höher als in kirchlichen Einrichtungen oder bei privaten Arbeitgebern - im Durchschnitt etwa acht Prozent. In tarifgebundenen Betrieben werden die Erzieher je nach Entgeltgruppe bezahlt. Demnach verdient ein Erzieher (ohne schwere Tätigkeiten) bei einer Arbeitszeit von 39 Wochenstunden und frisch im Job 2.932 Euro (Stufe 1) brutto, nach einem Jahr in Stufe 1 erhöht sich das Gehalt auf 3.142 Euro (Stufe 2). Nach drei Jahren in Stufe 2 rutscht er in die Gehaltsstufe 3 - macht: 3.360 Euro. Es folgen Stufe 4 (nach vier Jahren; 3.566 Euro), Stufe 5 (nach vier Jahren; 3.768) und Stufe 6 (nach fünf Jahren; 3.980). Doch bei diesem Gehalt soll es nicht bleiben. Nach der Post ist der öffentliche Dienst von Bund und Kommunen am Dienstag in die Tarifrunde gestartet. Nach dreistündigen Beratungen vertagten Gewerkschaften und Arbeitgeber ihre Verhandlungen in Potsdam allerdings ergebnislos. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten. Die Laufzeit solle zwölf Monate betragen. Die Verhandlungen betreffen nicht nur Erzieher, sondern auch Krankenschwestern, Busfahrer, Altenpfleger, Feuerwehrleute, Müllwerker und etliche andere Berufe. Sie fordern einen Ausgleich für die deutlich gestiegenen Preise, derweil verweisen die Kommunen auf die angespannte Finanzlage. Die zweite Tarifrund findet am 22. und 23. Februar in Potsdam statt. Mit einem Angebot von Bund und Kommunen ist nicht zu rechnen. Die Gewerkschaften haben signalisiert, in diesem Falle mit Warnstreiks Druck ausüben zu wollen. Davon könnten auch die Kitas betroffen sein. (dpa/kwo)