Ex-Seniorenheim soll saniert und erweitert werden

Planung: Denkmalschutz muss abgeklärt werden

Amorbach 16.09.2022 - 14:32 Uhr 1 Min.

In diesem Zusammenhang sind denkmalschutzrechtliche Fragen zu klären, denn das in einem Mischgebiet stehende Gebäude ist als Baudenkmal klassifiziert. Geplant sind laut Bauwerber energetische Sanierung, Einbau bodentiefer Fenster in Richtung des Hofes, Aufstockung des Anbaus auf zwei Vollgeschosse, Verbreiterung des Flurs um zwei Meter.

Anbau mit begrünter Terrasse

Ein eingeschossiger Anbau mit begrünter Terrasse soll in Richtung Bonaventura-Baier-Platz entstehen. Die Erweiterung des Seniorenheims sei aus betriebswirtschaftlichen Gründen notwendig, erläuterte Bürgermeister Peter Schmitt. Auch seien solche Pflegeplätze sehr wichtig für Stadt und die Region, so Schmitt.

Alle denkmalschutzrechtlichen Fragen würden vom Landratsamt Miltenberg geprüft, informierte der Bürgermeister, eine energetische Sanierung sei aber sehr sinnvoll. Gegen die bodentiefen Fenster im rückwärtigen Bereich bestünden aus Sicht der Verwaltung keine Bedenken, aber auch hier sei das Landratsamt gefragt.

Chancen auf Zustimmung

Da das Hauptgebäude bereits vier Vollgeschosse aufweist, sei die Aufstockung des Anbaus mit Erweiterung um einen Flur im rückwärtigen Bereich vorstellbar und würde sich in die direkte Umgebungsbebauung (mit Pfarrheim) einfügen. Die Hanglage trage dazu bei, dass die Aufstockung weniger massiv wirken werde und etwas harmonischer integriert sei. Aufgrund der Lage am Rand des Altstadtbereichs sehe die Verwaltung auch hier die Möglichkeit, dass die Denkmalschutzbehörde zustimmt.

Der eingeschossige Anbau am Bonaventura-Baier-Platz werde hinter der Mauer zur Bahnhofstraße und wegen der Hanglage vermutlich ebenso wenig auffallen wie der jetzige Bestand. Die Dachbegrünung sei zu begrüßen. Auch Städteplaner Rainer Tropp habe aus stadtgestalterischer und städtebaulicher Sicht keine Bedenken zum Bauvorhaben geäußert.

Der Stadtrat sagte einstimmig Ja zum Vorhaben, so dass der Bauwerber nun die nächsten Schritte einleiten kann.

