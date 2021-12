Ex-Odenwälder Landrat Kübler wieder vor Gericht

Landgericht eröffnet Berufungsverfahren zur Marketingaffäre

Nach zwölf Verhandlungstagen wurde der frühere Odenwälder Landrat Dietrich Kübler (heute 71) wegen Untreue im Amt zu sieben Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung sowie zu einer Geldbuße von 25.000 Euro verurteilt. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch seine Verteidiger haben seinerzeit gegen das Urteil Berufung eingelegt.

Damit geraten die als Standortmarketingaffäre bekannt gewordenen Vorgänge rund um die Geschäftsbeziehungen des damaligen Landrats (2009 - 2015) zu der Werbeagentur erneut in das Licht der Öffentlichkeit, die weitere sechs Jahre zuvor ein politisches Erdbeben im Odenwaldkreis ausgelöst hatten. Das Gericht in Michelstadt sah es als erwiesen an, dass Kübler jener Agentur den begehrten Auftrag, vorbei an Regeln des Vergaberechts, zugeschanzt hatte, die zuvor für seinen Wahlkampf verantwortlich zeichnete. Als die Sache aufflog, forderte die landeseigene Förderbank die Rückzahlung von 68.800 Euro von der Odenwald-Regionalgesellschaft (Oreg) mbH (Erbach) zurück, die mit der operativen Umsetzung des Marketingauftrags betraut war und deren Aufsichtsratsvorsitzender Kübler war. Der Schaden wird insgesamt auf rund 97.000 Euro beziffert.

Verhandlungsbeginn am Landgericht ist am Donnerstag, 13. Januar, um 9 Uhr im Saal 12. Es ist wieder mit einer umfangreichen Zeugenvernehmung zu rechnen. Ein Urteil wird nach angesetzten zwölf Verhandlungstagen Ende März erwartet. pgi

Manfred Giebenhain