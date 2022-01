Ex-Kommandant Appel bemängelt Rückhalt für Rück-Schippachs Feuerwehr

Kritik am Kreisbrandrat

Heiko Kemmerer führt die Feuerwehr Rück-Schippach kommissarisch als Kommandant

Für die Gemeinde und die Wehrleute kam der gemeinsame Rücktritt des Rück-Schippacher Führungsduos im Dezember offensichtlich überraschend. Bürgermeister Kai Hohmann (parteilos) erklärte in der Ratssitzung, warum der Markt eine Notbestellung ansetze. Laut Hohmann ist diese aktuell noch nicht nötig; die Wehr könnte binnen drei Monaten selbst einen Nachfolger wählen und dem Gemeinderat vorschlagen. Es könne aber gut sein, dass die Suche länger dauert.

Deshalb setzte die Gemeinde die vorzeitige Notbestellung an. Hohmann: »Damit ist das wichtige Amt zumindest vorübergehend besetzt.« Schließlich sei der Kommandant der Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Rück-Schippacher Wehr.

Das ist jetzt der KFZ-Meister Heiko Kemmerer. Er übernehme das Amt gerne für den Übergang, sagte der 35-Jährige gegenüber unserem Medienhaus. Offen lässt er, ob er langfristig Kommandant bleiben will: Das neue Führungsduo bestimmen die Ehrenamtlichen gemeinsam. Kemmerer sagt weiter nichts zu den internen Vorgängen, außer dass sich die Wehrleute zusammensetzen und reden werden. Auch weil das durch Corona zuletzt nur eingeschränkt möglich war.

Einiges zu klären

Dennoch deuten die Aussagen von Hohmann und Kemmerer an: Es gibt bei der Feuerwehr in Rück-Schippach Einiges zu klären. Womöglich auch über den Ortsteil hinaus. Ex-Kommandant Jürgen Appel bringt auf Nachfrage unseres Medienhauses etwas Licht in die Fragen, die die Wehr umtreiben. Der 44-jährige Schreiner antwortet nach seinem Rücktritt ausführlich schriftlich; auch um Gerüchten vorzubeugen.

Bei seinem Rücktritt ging es ihm demnach nur vordergründig um jüngste Geschehnisse. Sie hatten zu einer dreistündigen Sondersitzung des Gemeinderats Anfang Juni 2021 geführt: Die Rück-Schippacher Feuerwehr wünschte sich ein Mehrzweckfahrzeug für Einsätze vor Ort und für die Ausbildung der Jugend. Kosten für die Gemeinde: unter 100.000 Euro. In seiner Darstellung mussten seine Leute dafür einen »Spießrutenlauf« ertragen. Gleichzeitig habe die große Elsenfelder Feuerwehr ohne Weiteres ein neues Fahrzeug genehmigt bekommen. Kosten: 500.000 Euro. Da habe niemand nach einer großen Begründung für die Anschaffung gefragt. Jürgen Appel sagt: »So etwas schlägt aufs Gemüt der Kameraden.«

Hintergründig geht es ihm um mehr als ein Fahrzeug. Er wirft eine Grundsatzfrage auf, die viele kleinere Wehren beschäftigt. Es geht um die Wertschätzung der ehrenamtlich Aktiven. Es geht um eine solide Grundausstattung für Einsätze vor Ort. Es geht ihm aber mehr noch um die Ausbildung junger Leute, denen kleine Wehren oft nicht so viel zu bieten haben. Letztlich steht für ihn also die Zukunft der Standorte im ländlichen Raum zur Debatte. Um diese zu erhalten, braucht es aus seiner Sicht Rückhalt für die kleineren Wehren. Von der Gemeinde, von größeren Feuerwehren und vom Kreisbrandrat.

Kritik an Meinrad Lebold

Für ihn zeigte die Debatte um die Fahrzeuge in Elsenfeld, dass es daran mangelt. Insbesondere Kreisbrandrat Meinrad Lebold kommt in Appels Darstellung nicht gut weg: Die Rück-Schippacher hatten demnach den obersten Feuerwehrmann im Kreis früh über ihr Anliegen informiert, dass sie ein neues Fahrzeug wollen. Unterstützung gab es dafür laut Appel aber nicht; im Nachhinein sei das zudem an Bedingungen geknüpft worden, die nicht abgesprochen gewesen seien. In der Sondersitzung habe Lebold dann nicht den Eindruck erweckt, zur Ortsteil-Wehr zu stehen. Appel: »Ich habe mir mehr Professionalität und Neutralität erwartet.« Bis heute sei das Fahrzeug nicht da. Es gebe auch keine Neuigkeiten für die Rück-Schippacher dazu.

Kreisbrandrat Meinrad Lebold antwortete auf Nachfrage zu Appels Kritik, ihm sei durchaus viel am Erhalt der kleineren Wehren gelegen. Er wolle diese unterstützen, so gut es gehe. Und: »Wir haben Rück-Schippach schon immer geschätzt.« Beim Streit um das Fahrzeug beruft er sich darauf, dass das gewünschte Modell der Rück-Schippacher nicht förderfähig gewesen sei. Das Löschfahrzeug der Elsenfelder Wehr indes schon. Dazu komme, dass bei teuren, langfristigen Anschaffungen auch die Frage im Raum stehe, ob dafür zukünftig genug Aktive bei der Wehr seien. »Hat man genug Leute, um ein großes Fahrzeug im Ernstfall zu besetzen?«

Für Meinrad Lebold ist es eine Frage der Fairness zwischen den Feuerwehren, dass diese sich an förderfähigen Fahrzeugen orientieren. Wofür es Zuschüsse gebe und wofür nicht, entscheide letztlich die Regierung von Unterfranken, nicht er als Kreisbrandrat. Das habe er den Rück-Schippachern auch so erklärt. Jürgen Appel indes betont, dem Kreisbrandrat erklärt zu haben, warum die Rück-Schippacher gute Gründe für ihren Wunsch hatten.

Der Streit um die Finanzierung der Fahrzeuge belastete offenbar auch das Verhältnis der Elsenfelder Feuerwehren untereinander. Aus Sicht von Appel trugen falsche Gerüchte ihr Übriges dazu bei. Er betont: »Vor Corona haben wir gut zusammengearbeitet.« Doch mit der Pandemie habe der persönliche Austausch stark abgenommen. Gab es zwei Meinungen zu einer Sache, sei das über digitale Kanäle diskutiert worden. Aus seiner Sicht ist das keine gute Idee: Im persönlichen Gespräch lasse sich viel besser ein gemeinsamer Nenner finden.

Eine weitere Sache, die Jürgen Appel zum Rücktritt bewegte, ist die Frage nach der Wertschätzung. »Große Wehren können mit vielen und vielleicht auch spektakulären Einsätzen auftrumpfen«, sagt er. »Kleinere Wehren werden in der Darstellung oft zu einfachen Mithelfern degradiert.« Von Außenstehenden habe er deshalb Einschätzungen gehört wie: »Eine kleine Feuerwehr wie Rück-Schippach wird ja sowieso nur nach-alarmiert.« Diese Ansicht habe selbst mancher Gemeinderat vertreten, auch wenn viele Räte und der Bürgermeister »immer ein offenes Ohr für unsere Probleme« haben, so der Ex-Kommandant.

Ihm ist es ein Anliegen klarzustellen: »Auch kleine Wehren können Einsätze eigenständig abarbeiten.« Auch wenn größere Wehren mit »Livetickern« von ihren zahlreichen Einsätzen berichteten, seien die kleineren Wehren wichtig. Sie seien im ländlichen Raum schneller vor Ort und bräuchten entsprechende Ausstattung. Wer kleinere Wehren schließen oder gegen ihren Willen vereinen wolle, verliere wertvolle Ortskenntnisse, Mitglieder und ein Stück Dorfgemeinschaft, sagt Jürgen Appel. Um die Wehren aber langfristig in kleineren Orten zu erhalten, brauche es eben eine solide Grundausstattung, die auch die Ausbildung von Nachwuchs möglich und für junge Leute attraktiv mache.

»Auf verlorenem Posten«

Nach der jüngsten Debatte um die neuen Elsenfelder Fahrzeuge resignierte Jürgen Appel: »Wenn die Großen auch noch bevorzugt werden, dann kämpft man auf verlorenem Posten«, sagt er. Er selbst habe aber den Eindruck vermittelt bekommen, die Debatte habe keine sachlichen Gründe, sondern beruhe auf persönlichen Problemen mit ihm als Kommandanten. Kreisbrandrat Meinrad Lebold bestätigt, dass er den Grund für den Streit »teils im Zwischenmenschlichen, auch mit anderen Kommandanten« sehe. Jeder habe eben seine subjektive Sicht. Appel sagt, er habe deshalb letztlich seinen Rücktritt angeboten: »Damit müssten sich die Probleme mit der Neubestellung des Kommandanten ja von selbst auflösen«, sagt der Ex-Kommandant.

Jürgen Appel war seit 2012 Kommandant der Feuerwehr Rück-Schippach. Zuletzt war er im Jahr 2018 für weitere sechs Jahre gewählt worden. Appel kündigt an, als normaler Teil der Mannschaft weiter der Feuerwehr zu dienen. Sein Stellvertreter Philipp Kral kam 2018 ins Amt und möchte sich gegenüber unserem Medienhaus nicht äußern.

