Evangelische Gemeinde in Miltenberg feiert Dreifach-Jubiläum

Mit Pfarrer Drach vor 500 Jahren fing es an

Miltenberg 12.04.2022 - 12:09 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Pfarrer Lutz Domröse mit einer historischen Aufnahme von der Johanneskirche. Mit ihren Buntglasfenstern birgt die Miltenberger Johanneskirche in ihrem Inneren einen Schatz. So sah das Innere der Johanneskirche 1922 aus.

Schon 1522 stellten die kirchlichen Verhältnisse ein brennendes Problem dar. Vehement prangerte Johannes Drach ungute Strukturen und unsinnige Praktiken an. »Die Reformatoren stellten alles infrage, sie wollten Kirche grundlegend neu denken«, sagt dazu Miltenbergs evangelischer Pfarrer Lutz Domröse. Intensiv setzte sich der Theologe anlässlich des Jubiläums mit Johannes Drach auseinander. Bei Recherchen stieß er auf ein 1793 erschienenes Buch von Georg Theodor Strobel über den streitbaren Gottesmann. Hier ist nachzulesen, dass sich Drach durch seine Haltung viele Feinde gemacht hatte. Man wollte den »ketzerischen Prediger« aus der Stadt schaffen.

Mut und Tatkraft

Großer Mut war charakteristisch für Johannes Drach gewesen, konstatiert Lutz Domröse, der im nächsten Gemeindebrief über seinen Vorgänger berichten wird. Mut und Tatkraft brauchte es aber auch, um die Johanneskirche zu bauen. Deren Geschichte beginnt 1893 mit der Gründung eines »Evangelischen Vereins«. 1895 spendete der Miltenberger Fabrikant Gustav Jakob 20.000 Mark für den Kirchenbau. Außerdem überließ er dem Verein einen Bauplatz. Noch im selben Jahr wurde die Grundsteinlegung gefeiert. Am 8. September 1897 konnte die Kirche eingeweiht werden. Insgesamt schlug der Bau mit 85.000 Mark zu Buche.

Innerhalb der Gemeinde gab es diametrale Ansichten darüber, ob es sinnvoll und gerechtfertigt war, die Kirche derart großzügig zu bauen Immerhin wurde der Kostenvoranschlag, der sich auf 48.000 Mark belaufen hatte, um sage und schreibe 37.000 Mark überschritten. Der Evangelische Verein saß deshalb am Ende auf einem Schuldenberg von über 30.000 Mark. Doch es gab nicht nur Kritiker, sondern auch viele Menschen und Institutionen, die durch Spenden halfen, die Schuldenlast abzutragen. Die Landeskirche genehmigte Kollekten zur Verringerung des Defizits. 1897 wurde in Amorbach ein Konzert zugunsten des Miltenberger Kirchbaus organisiert.

Domröse: Krieg nicht ausblenden

Nun stürzt gerade ein Krieg viele Menschen ins Elend. Darf in diesen Zeiten Jubiläum gefeiert werden? »Das ist eine berechtigte Frage, doch ich glaube, wenn wir sie mit 'Nein!' beantworten, dürften wir angesichts der Welt, so, wie sie ist, nie feiern«, sagt Domröse. Überhaupt gibt es ja nicht nur den Krieg in der Ukraine. Es gibt gerade viele Kriege und gewaltsame Konflikte auf dem Globus. »Angesichts all dieser Katastrophen das eigene Leben komplett einzustellen und sich keine Freude mehr zu erlauben, damit ist niemandem gedient«, so der Theologe. Das heißt wiederum nicht, den Ukraine-Krieg auszublenden: »Jeder meiner Gottesdienste hat derzeit einen starken Bezug hierzu.«

Jubiläen inspirieren nicht zuletzt dazu, sich über eine Fortentwicklung Gedanken zu machen: Wie soll es mit der evangelischen Kirche künftig weitergehen? »Ich würde mir eine Kirche wünschen, wo sich viel mehr Menschen aktiv geistlich einbringen«, sagt Lutz Domröse. Sicher braucht es auch in Zukunft ausgebildetes Personal, also Pfarrer, Diakone und Religionslehrer. Doch gerade Kirche könne nicht länger nur aus Profis bestehen: «Ich wünsche mir eine Gemeinschaft von Menschen, wo alle etwas zum Ganzen beitragen.« Vor allem aber wünscht sich der Theologe mehr Mut: »Wo ist der Johannes Drach des Jahres 2022, der sich mutig traut, Reformen anzugehen?«

Auch Ausgetretene ansprechen

Auch Menschen, die ein gebrochenes Verhältnis zur Kirche haben, sollen für das Jubiläum begeistert werden. Lutz Domröse hat den Eindruck, dass dies auch gelingt. Begonnen hat das Jubiläum bereits mit Gottesdiensten in katholischen Kirchen kleinerer Orte, die zum Gebiet der evangelischen Gemeinde gehören. Ende März zum Beispiel war man in Schippach. Hier versammeln sich laut Domröse oft nur zehn Menschen zum Gottesdienst: »Zu uns kamen 40.« Gefreut hat ihn im Übrigen, dass der neue Brief für austretende Christen, den er kürzlich verschickt hat, auf Resonanz stieß: »Jemand hat sich gemeldet, weil er mit mir über den Brief reden möchte.«

Lutz Domröse steckt viel Zeit in die Vorbereitung des dreifachen Jubiläums hinein. Wieviel Zeit alles kosten würde, hätte er vor einem Jahr, als er neu nach Miltenberg kam, nicht gedacht. »In den ersten Wochen, als ich hier war, hieß es lediglich, dass die Johanniskirche nächstes Jahr 125-jähriges Jubiläum feiert.« Domröse las sich ein wenig ein. Und kam darauf, dass ja zwei weitere Jubiläen anstehen. Er alleine könnte die Vorbereitungen unmöglich stemmen: »Viele Menschen ziehen mit, und darüber bin ich sehr froh.« Das dreifache Jubiläum, hat der Pfarrer erfahren, begeistert weithin.

Das kann Domröse neuerlich mit einem Beispiel illustrieren, das im Zusammenhang mit den monatlichen Gottesdiensten in Kirchen rund um Miltenberg steht. »Die Organistin von Schippach bot von sich aus an, dass sie bei uns spielt«, erzählt der Seelsorger. Überhaupt zählt die »Gottesdienst-Tour« für Domröse zu den Highlights des Jubiläumsjahres: »Darauf freue ich mich jedes Mal sehr.« Am 18. April wird es einen Jubiläumsgottesdienst in der Kirche St. Peter und Paul in Neunkirchen geben. Am 26. Mai ist Domröse in der Kirche St. Mauritius in Heppdiel zu Gast.

Pat Christ

Zahlen und Fakten: Jubiläumsveranstaltungen Anlässlich des Jubiläums der evangelischen Gemeinde Miltenberg wird das Stu?ck "1523", das zum Stadtjubila?um 2012 von Johannes Oswald verfasst wurde, noch einmal am 9. und 10. Juli jeweils um 18 Uhr auf der Mildenburg zu sehen sein. Für den 23. und 24. Juli ist ein Gemeindefest geplant. Außerdem werden das ganze Jahr über Gottesdienste in zwölf Orten auf dem Gebiet der Gemeinde gefeiert. Zum Tag der Kirchweih am 11. September findet der Gottesdienst in Miltenberg statt.