EuGH-Urteil betrifft Pläne für Windparks im Bayerischen Odenwald

Auslegung noch offen

Rüdenau Energiewende 04.03.2022

07.08.2013 - Laudenbach / Hainhaus - Windkraftanlage im Forstbetrieb Fürst Löwenstein. Windräder. Windrad. Foto: Ralf Hettler Bildunterschrift 2013-10-26 --> Windrad im Wald: Dass die Lebensräume des Rotwildes durch die Anlagen und Zufahrtsschneisen zerstückelt werden, befürchtet der Rotwildring Spessart. Foto: Ralf Hettler Bildunterschrift 2017-07-07 --> Windkraftanlagen nördlich von Vielbrunn: Die Odenwälder Kommunen wollen eine weitere »Verspargelung« verhindern. Archivfoto: Ralf Hettler

Es ging dabei um einen ähnlichen Streitfall, wie ihn die Gemeinde Rüdenau (Kreis Miltenberg) mit dem Bezirk Unterfranken vor Gericht ausficht. Dieser berührt auch die Planung des Windparks im Wörther Wald, wo der kommunale Energieversorger EZV fünf Anlagen im Landschaftsschutzgebiet bauen will.

Das Verfahren um den Naturpark Bayerischer Odenwald hatte laut Bezirk Unterfranken am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof vorläufig geruht. Es galt, das Urteil des EuGH in Luxemburg abzuwarten. Das europäische Gericht behandelte in diesem Fall die Situation im Landschaftsschutzgebiet Inntal-Süd bei Rosenheim. Behörden hatten dieses verkleinert zugunsten von Flächen für Windparks.

Kritiker werfen Versäumnis vor

Dagegen klagte der Bund Naturschutz (BN). Der BN sah es laut Pressemitteilung als notwendig an, dass die Behörden vor einem solchen Schritt eine strategische Umweltprüfung (SUP) nach einer europäischen Richtlinie vornehmen müssen. Dieses Versäumnis werfen auch Kritiker dem Bezirk Unterfranken im Fall des Naturparks Bayerischer Odenwald vor.

Im Fall Inntal-Süd teilt der EuGH diese Einschätzung des BN nicht: Eine Umweltprüfung ist laut Urteil vom 22. Februar nicht nötig gewesen. Der EuGH schließt aber nicht grundsätzlich aus, dass eine solche Umweltprüfung in anderen Fällen nötig werden kann. Im Urteil heißt es, sie werde dann nötig, wenn zum Beispiel in der jeweiligen Schutzgebiets-Verordnung eine »Gesamtheit von Kriterien und Modalitäten für die Genehmigung und Durchführung« eines Vorhabens wie dem Bau von Windparks formuliert worden sei. So müssten in der Verordnung zum Beispiel Angaben zu Standort, Art, Größe und Betriebsbedingungen vorliegen, damit eine Umweltprüfung vor der Änderung der Verordnung nötig werde.

Das EuGH-Urteil schätzen der Bezirk Unterfranken und der Bund Naturschutz unterschiedlich ein. Markus Mauritz, Sprecher des Bezirks Unterfranken, geht davon aus, dass nach diesem Urteil für den Bayerischen Odenwald keine Umweltprüfung notwendig war. Der Bezirk hatte im August 2017 für mehrere Bereiche im Kreis Miltenberg eine »Ausnahmezone für Windkraftnutzung« eingerichtet. Dagegen ging die Gemeinde Rüdenau im August 2018 vor und beantragte eine Normenkontrolle.

Das Verfahren, das über mehrere Instanzen ging, ruhte jedoch seit 2020. Laut Mauritz dürfte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof dieses nun wieder aufgreifen und die Normenkontrolle durchführen. Dabei gehe es nicht nur darum, ob der Bezirk inhaltlich richtig vorgegangen ist - also ob eine strategische Umweltprüfung nötig war, die der Bezirk damals nicht durchführte. Es gehe auch um das formell richtige Vorgehen, ob der Bezirk bei der Änderung der Verordnung alle vorgesehenen Schritte und Beteiligungen eingehalten hat.

Prüfung aller Einzelfälle?

Der BN leitet aus dem EuGH-Urteil ab, dass es in jedem Einzelfall einer Prüfung bedarf, ob eine Umweltprüfung nötig gewesen ist oder sein wird. Annemarie Räder, BN-Regionalreferentin für Oberbayern, war mit dem Fall betraut und sagt: In neueren Schutzgebietsverordnungen seien wohl in den meisten Fällen die Bedingungen detailliert genug beschrieben, dass nun eine Prüfung nach der SUP-Richtlinie zwingend nötig ist. Bei älteren Verordnungen könne es aber weiterhin der Fall sein, dass sie ohne Umweltprüfung auskommen.

Letzteres könnte für den Bezirk Unterfranken zum Vorteil gereichen: Die Verordnung zum Naturpark Bayerischer Odenwald stammt aus dem Jahr 1982 und war 1996 geändert worden. Zwar sieht diese ein Verbot für Maßnahmen vor, die etwa »den Naturgenuss beeinträchtigen oder das Landschaftsbild verunstalten«. Zur Erlaubnis von Bauarbeiten wie möglichen Windrädern heißt es dort aber lediglich: »Der naturschutzrechtlichen Erlaubnis bedarf, wer beabsichtigt, innerhalb der Schutzzone bauliche Anlagen im Sinne der Bayerischen Bauordnung zu errichten, zu erweitern oder ihre äußere Gestalt oder ihr Aussehen wesentlich zu ändern.«

Konkrete Vorschriften zu Größe, Art, Standort oder Betriebsbedingungen, die das EuGH als Kriterium für die Notwendigkeit einer Umweltprüfung formuliert, finden sich in der Verordnung zum Naturpark Bayerischer Odenwald also nicht. Unabhängig davon, wie das Bayerische Verwaltungsgericht nun das EuGH-Urteil im Fall des Bayerischen Odenwalds auslegt, entbindet das Urteil den möglichen Bau von Windrädern nicht von üblichen Genehmigungsverfahren.

Kevin Zahn

Hintergrund: Ausnahmen vom Landschaftsschutz Der Bezirk Unterfranken hat im Jahr 2017 Ausnahmezonen für Windkraft im Naturpark Bayerischer Odenwald erlaubt. Im Spessart lehnte der Bezirk dies ab. Es sei bereits ungewöhnlich gewesen, dass der Bezirk solche Verordnungen erließ, sagt Pressesprecher Markus Mauritz. Eigentlich sei das Aufgabe der Landratsämter. Allerdings überschreiten die Naturparks die Landkreisgrenzen. Der Naturpark Bayerischer Odenwald liegt zwar größtenteils im Kreis Miltenberg, erstreckt sich aber auch bis Großostheim (Kreis Aschaffenburg). Die Ausnahmezonen für Windkraft liegen oftmals an der hessischen Grenze im Wald. So etwa bei Obernburg und Wörth. Weiter sind Flächen rund um Kirchzell Ausnahmezonen. Auf einem Streifen bei Rüdenau, der hauptsächlich auf Miltenberger Gemarkung liegt, ist Windkraft ebenfalls erlaubt. Der Miltenberger Stadtrat hatte aber einen Grundsatzbeschluss gegen Windkraft gefasst. Aktuell ist in Wörth ein Windpark mit fünf Anlagen geplant. Die weiteren 14 bereits errichteten Windräder im Kreis Miltenberg bei Eichenbühl und Neunkirchen liegen nicht im Bereich des Naturparks. (kev)