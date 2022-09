Blickpunkt-Story: Amorbacher Waldbrand-Katastrophe hat Taktik und Technik der Feuerwehr nachhaltig verändert

Brände häufen sich durch Klimawandel

Großbrand bei Amorbach: Der Steilhang erschwerte die Löscharbeiten der Wehrmänner, die mit Feuerpatschen und Schaufeln gegen die Flammen kämpften. Fotos: Ralf Hettler Schwieriges Gelände: Die Löschtrupps mit insgesamt 300 Feuerwehrleuten waren in hügeligem Gebiet im Einsatz. Foto: Florian Deitrich Die Erschöpfung ist den Feuerwehrmännern aus Amorbach und den umliegenden Orten anzusehen. Nach dem Wiederaufflammen des Waldbrandes waren sie zum Zeit der Aufnahme schon den dritten Tag in Folge - nur mit kurzen Unterbrechungen - im Einsatz. Foto: Ralf Hettler Bei Amorbach / Boxbrunn - Waldbrand Foto: Ralf Hettler Bis zur Erschöpfung waren die Feuerwehren der Region beim Waldbrand in Amorbach im Einsatz. Bei der Kommandantendienst- und Verbandsversammlung der Feuerwehren blickte man auch auf den Katastropheneinsatz zurück. Archivfoto: Ralf Hettler Seit dem Waldbrand bietet sich an der Bundesstraße 47 von Amorbach nach Boxbrunn ein trauriges Bild. Fast alle Bäume sind schwer geschädigt und müssen gefällt werden. Das Holz bringt der Stadt dennoch Geld. Foto: Horst Egenberger Kreisbrandrat im Einsatz: Die Leitung von großen Einsätzen und dabei die kompetente Information von Journalisten gehört zu den Aufgaben eines Kreisbrandrats. Foto: Ralf Hettler Bundesstraße B 47 zwischen Amorbach und Boxberg, wieder aufgeflammter Waldbrand (so genannter Humus-Brand, der nicht offen lodert). Foto: Stefan Gregor 04.04.2012 Mit Hochdruck gegen den Schwelbrand: Wenn die Glutnester im Boden erst einmal entdeckt wurden, sind sie schnell gelöscht. Foto: Stefan Gregor 04.04.2012 Bundesstraße B 47 zwischen Amorbach und Boxberg, wieder aufgeflammter Waldbrand (so genannter Humus-Brand, der nicht offen lodert); der Hauptsammler und -verteiler für das Wasser. Foto: Stefan Gregor 04.04.2012 Bundesstraße B 47 zwischen Amorbach und Boxbrunn , wieder aufgeflammter Waldbrand (so genannter Humus-Brand, der nicht offen lodert). Foto: Stefan Gregor 04.04.2012 Vier der 350 Brandbekämpfer im Wald bei Amorbach: Soldatin Valentina Surschko, Feuerwehrmann Gerald Berberich, sein Sohn Jens, Feuerwehrfrau Janine Bauer (von links) Fotos: Stefan Gregor 03.04.2012 - Zwischen Amorbach / Boxbrunn - Waldbrand Foto: Ralf Hettler

Am ganzen Untermain und speziell im Kreis Miltenberg wüteten im Juli und August mehr Feuer als je zuvor. Die Feuerwehren zeigten sich gut gerüstet und vorbereitet. Sie konnten Feuer bei Rothenbuch, Eschau, Collenberg und Amorbach schnell eingrenzen und löschen. Eine Katastrophe wie zehn Jahre zuvor beim Waldbrand in Amorbach wiederholte sich nicht. Dazu gehörte Glück, aber das gewachsene Wissen und bessere Fähigkeiten bei der Bekämpfung von Waldbränden. Die Erfahrungen des Feuers vom April 2012 haben Taktik und Technik der Feuerwehren verändert.

»Wir hatten schon mal das eine oder andere 'Feuerle' gehabt - aber Waldbrand, das gab's eigentlich nicht«, erinnert sich Thorsten Fritz, damals noch relativ jung im Amt als Kommandant der Amorbacher Feuerwehr, an den April 2012. An diesem Sonntag wird ein Feuer an der B 47 zwischen Amorbach und Boxbrunn gemeldet. Das hat sich in diesem ungewöhnlich trockenen Frühjahr von der Bundesstraße aus, den Hang hinauf tief in den Amorbacher Forst gefressen. Schon am ersten Tag brennt es auf einer Fläche von 24 Hektar.

Fünf Tage wütet das Feuer, immer wieder angefacht durch heftigen Wind, hunderte Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen, das Landratsamt ruft den Katastrophenfall aus, die Bundeswehr schickt Soldaten zur Unterstützung der völlig ausgelaugten Einsatzkräfte ...

Kräftezehrende Handarbeit: Mit Hacke und Spaten suchen Bundeswehrsoldaten im Wald bei Amorbach versteckte Glutnester unterm verkohlten Boden.

Glut hat sich in den Untergrund gefressen

Der Brand zerstörte 11,6 Hektar Wald. Kiefern, Lärchen, Buchen, Eichen - kein Baum hatte die Flammen und die enorme Hitze unbeschadet überstanden und auch die Bodenvegetation war völlig zerstört. Bis zu 40 Zentimeter tief hatte sich die Glut in den Untergrund gefressen.

»Da war nichts mehr übrig, eine regelrechte Mondlandschaft«, beschreibt der Amorbacher Revierförster Horst Egenberger den Anblick danach. Zwar waren stärkere Stämme stehen geblieben, doch deren Kronen hatten die Flammen aufgefressen, die Bäume tot. Im Jahr nach dem Brand ließen Egenberger und sein Kollege Thomas Grimm die Flächen komplett räumen.

Seither ist das Thema Waldbrände auf der Agenda. Nicht nur bei den Feuerwehren der Odenwaldstadt, sondern im ganzen Kreis Miltenberg. Und der Feuersommer 2022 hat bewusst gemacht, dass Vorbereitungen, Übungen und Materialbeschaffungen keinem Katastrophenfall in ferner Zukunft gelten, sondern künftigen Routineeinsätzen. Für die, so sagt Kommandant Thorsten Fritz, seien er und seine Männer inzwischen viel besser gerüstet als vor zehn Jahren.

Thorsten Fritz, Fw-Kommandant Amorbach. Foto: Stefan Gregor 04.04.2012

»Ja, der Waldbrand von damals hatte Folgen in der Ausbildung und Beschaffung«, bestätigt der Miltenberger Kreisbrandrat Martin Spilger. Die Feuerwehren hätten zusätzliches Material und Werkzeug zur Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung beschafft. Das Thema sei auch in den Übungsbetrieb gelangt, teils mit Ausbildern von weit her, wie den Experten von »@fire«, einer internationalen Katastrophenschutzorganisation mit Sitz in Osnabrück.

Eine grundlegende taktische Erkenntnis aus dem Jahr 2012 war: Selbst vermeintlich überschaubare Waldbrände erfordern das ganz große Besteck. Man kann gar nicht genug Fahrzeuge und Einsatzkräfte vor Ort haben. Als Mitte Juli im Wald zwischen Amorbach und Schneeberg ein Brand gemeldet wurde, machte die Leitstelle deshalb 15 Wehren mobil. Schnell sind 240 Feuerwehrleute vor Ort.

Denn am Ende, in der entscheidenden Schlussphase des Feuers ist Waldbrandbekämpfung Handarbeit. Gelöscht wird am Boden. Vier Hektar Wald hatten Feuerwehrkräfte und Soldaten 2012 Meter für Meter durchgehackt, um alle Glutnester zu finden. »Wir hatten schon gemeldet »Feuer aus« und dann am anderen Tag stand der Wald wieder in Flammen«, erinnert sich Fritz.

Augenmerk in Amorbach auf "kleine Anschaffungen" für die Feuerwehr

Deshalb könne man gar nicht genug Frauen und Männer vor Ort haben. Unwegsames Gelände, die schweren Schläuche, die dicke Einsatzkleidung, die Hitze - das halte keiner lange durch. Regelmäßige Ablösung sei notwendig.

Bei der Ausrüstung lag in Amorbach das Augenmerk auf vergleichsweise kleinen Anschaffungen: Die herkömmlichen C-Schläuche hatte sich 2012 im Gelände und durch die großen Längen als zu schwer erwiesen; »das war eine ungeheure Plackerei«, weiß Fritz noch. Seither haben die Amorbacher und viele weitere Wehren D-Leitungen mit kleinerem Durchmesser. »Einen Kilometer haben wir davon seither beschafft«, sagt Fritz. Ebenso Löschrucksäcke. Die sind entscheidend bei den Nachlöscharbeiten: Durchhacken und ein wenig Wasser aus der Handspritze des Zehn-Liter-Rucksacks machen versteckte Glutherde ungefährlich. Derartiges Material hätten auch andere Feuerwehren beschafft, sagt Spilger: zusätzliche D-Schläuche mit Strahlrohren, Waldbrandhacken, Löschrucksäcke.

Das zweite - neben Manpower - von dem es viel braucht, ist Wasser. Zwar könnte Amorbachs Bürgermeister Peter Schmitt seiner Feuerwehr nie so viele Tankfahrzeuge kaufen, wie bei einem großen Waldbrand benötigt würden. Aber er und Kommandant Fritz wissen, dass sie sich in dem Fall auf die örtlichen Landwirte mit ihren Traktoren und riesigen Vakuumfässern verlassen können.

»Die bringen uns nicht nur 6000, 8000 und mehr Liter in einer Fuhre«, sagt Fritz: »Die haben das Material, die Ortskenntnis und und das fahrtechnische Können.« Trotzdem habe er sich in den vergangenen Jahren zusammen mit den beiden städtischen Revierleitern immer wieder zusammengesetzt und viele Gedanken gemacht, auf welchen Wegen mögliche Brandstellen erreicht werden könnten. »Wenn's auf einem schlechten Weg steil bergauf geht und hinten hängt ein Zwölf-Kubik-Fass dran, kommen auch große Traktoren an ihre Grenzen.«

Löschfahrzeuge mit Großtanks wie der 8000 Liter fassende Wechsellader links im Bild sind bei Waldbränden enorm wichtig, aber auch leichte Schläuche und Löschrucksäcke für die direkte Feuerbekämpfung in schwierigem Gelände. Bei der Großübung bei Kirchzell am Samstag wurden Erfahrungen aus der Amorbacher Waldbrandkatastrophe umgesetzt. Fotos: Georg Hess

Thomas Grimm als Leiter des Amorbacher Forstbetriebs achtet deshalb darauf, dass die Hauptforstwege in Ordnung sind und nach Schäden bei Rückearbeiten schnell wieder instandgesetzt werden. Den Brand von 2012 bezeichnet er als dramatische Erfahrung. »Ich war als einer der ersten vor Ort und habe gesehen wie das Feuer den Hang hochgelaufen ist.« Das Geräusch eines solchen Brandes sei unbeschreiblich, »der Lärm geht mir nicht mehr aus dem Kopf.« Auf die tägliche Forstpraxis hatte das Feuer viele kleine Auswirkungen, in denen es vor allem um Risikovermeidung geht. So werden in Amorbach die Forstwege nicht mehr gemulcht, »und ab 35 Grad lassen wir keine großen Maschinen mehr in den Wald«, ergänzt Egenberger.

In Sachen Wassertransport haben die Feuerwehren ihre Kapazitäten auch selbst ausgebaut. Martin Spilgers verstorbener Vorgänger Meinrad Lebold hatte bei den Fahrzeugen auf Wechsellader gesetzt. Die können Tanks mit 8000 Litern aufnehmen - viermal so viel wie ein normales Löschfahrzeug.

Und nicht nur über den Transport hat man sich seither Gedanken gemacht, sondern auch darüber, wo das Wasser geholt werden kann. »Wir haben uns sehr um eine Löschwasserversorgung bemüht, die nicht vom Trinkwassernetz abhängig ist«, sagt der Amorbacher Kommandant. Dafür hält die Odenwaldstadt einen stillgelegten Trinkwasserbrunnen weiter in Betrieb und bunkert Wasservorräte in Hochbehältern, die ebenfalls nicht mehr für die Trinkwasserversorgung benötigt werden.

Der Sommer habe gezeigt, dass Vorbereitungen, Schulungen und Anschaffungen der vergangenen Jahre wichtig und richtig waren, bilanziert der Kreisbrandrat Spilger: »Die Klimakatastrophe ist längst da. Die extremen Wetterlagen, auch Dürre und Hitze werden immer häufiger. Die Feuerwehren müssen sich darauf weiter einstellen und rüsten.«

In einer gemeinsamen Pressekonferenz von Waldbesitzer- und Feuerwehrverband zur Bilanz des Feuersommers 2022 in Berlin hatten die beiden Verbandspräsidenten (siehe Hintergrund) jedoch darauf hingewiesen, dass auch Prävention betrieben werden müsse. Mit gezielten Waldumbau könne das Waldbrandrisiko verringert werden. So müsse der Forstwegebau besser als bisher auf die Gefahrenabwehr ausgerichtet werden.

Bei Amorbach, Boxbrunn: Waldbrand, Brand Foto: Hettler

Mischwälder sind besser gegen Waldbrände gewappnet

Dass Mischwälder nicht so feuergefährdet ist, wie Kiefern- oder Fichtenbestände, weiß der Amorbacher Betriebsleiter Thomas Grimm. Und das deckt sich ja auch mit dem Ziel »klimagerechter Waldumbau«. Doch doch notwendige Tempo fordert die Forstleute ohnehin - jetzt sollen sie sich noch zusätzlich um Brandprävention kümmern: »Wir sind schon jetzt im Tunnel, unser Personal ist völlig überlastet«, sagt Grimm und spricht deshalb von einer »gesamtgesellschaftlichen Aufgabe«. Trockenheit, Hitze und nun auch noch Feuer - mit jeder weiteren Gefährdung der Wälder werde deutlicher, dass das notwendige Geld für deren Erhaltung mit nachhaltiger Forstwirtschaft nicht mehr verdient werden kann.

Nicht nur der Förster Grimm, auch der Feuerwehrmann Spilger blickt sorgenvoll auf die kommenden Jahre: »Der Klimawandel beschert uns ja nicht nur mehr Waldbrände. Wir hatten den Nassschnee im April mit umgestürzten Bäumen und Stromausfällen, wir haben die Sturzregen und Überschwemmungen - auf all das müssen wir uns einstellen.«

Georg Kümmel

Hintergrund: Waldbesitzer- und Feuerwehrverband fordern mehr Waldbrand-Prävention Die Arbeitsgemeinschaft deutscher Waldeigentümer (AGDW) und der Deutsche Feuerwehrverband haben auf der Bundespressekonferenz ein staatliches Unterstützungsprogramm zur Waldbrandprävention gefordert. "Ein Feuersommer wie in diesem Jahr darf sich nicht wiederholen", sagte AGDW-Präsident Andreas Bitter Ende August vor der Hauptstadtpresse. Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, sagte: "Die Feuerwehr hat schon in den Jahren 2018 bis 2020 viele Brände zu bekämpfen gehabt, 2022 gab es nochmal eine Steigerung insbesondere in der Parallelität der Brandereignisse. Regional hat die Feuerwehr ihre Belastungsgrenze erreicht, und es musste bereits mehrfach überregional unterstützt werden." Diese Entwicklung müsse gestoppt werden, forderten die beiden Verbände: "Wir müssen versuchen Waldbrände von vornherein zu verhindern", sagte Banse. "Es gilt das Primat der Prävention", sagte Bitter. "Das Risiko von Waldbränden kann durch einen gezielten Waldumbau deutlich reduziert werden." Im Waldbrandsommer 2022 sind per Mitte August allein in Deutschland fast 4300 Hektar Wald bei Großbränden von mehr als 30 Hektar verbrannt. Die verbrannte Fläche liegt damit um mehr als dem Fünffachen des jährlichen Durchschnittswerts von knapp 776 Hektar (seit 1991). Im bisherigen Rekordjahr 2019 brannten 2711 Hektar Wald ab. Der Schaden erreichte 2022 nach Berechnungen der AGDW mit 30 bis 40 Millionen Euro (reiner Holzschaden) ebenfalls einen Rekordwert. Der Gesamtschaden für Gesundheit (zum Beispiel Feinstaub), Natur (zum Beispiel Klima) und Wirtschaft (zum Beispiel Tourismus) dürfte bei deutlich mehr als 600 Millionen Euro liegen, schätzt die AGDW. "Wir können uns weitere Waldbrandsommer dieser Art nicht leisten", sagte Bitter. Laut einer Studie der UN wird die Zahl der jährlichen Waldbrände weltweit schon bis 2030 um 14 Prozent zunehmen, bis 2050 sogar um 30 Prozent. "Unser Wald hat vor allem als Mischwald eine Überlebenschance", sagte Bitter. Dieser Mischwald müsse konsequent durch aktiven Waldumbau angelegt werden. Vorrangig sollten Fichten- oder Kiefernwälder durch gezielte Verjüngung mit Laubbäumen brand- und zugleich auch klimaresilient umgebaut werden. Standortabhängig sollte eine sinnvolle Mischung von Baumarten und Altersklassen entstehen. Auch Erschließung und Gliederung des Waldes müsse optimiert werden. "Wir sehen das ganz realistisch: Der dafür in relativ kurzer Zeit nötige Aufwand ist immens", sagte Banse: "Dies umzusetzen, erfordert erhebliche Mittel, die mit den Erträgen aus der Forstwirtschaft, insbesondere bei nachhaltiger Bewirtschaftung, in den nächsten Jahren nicht erwirtschaftet werden können." Der Waldeigentümerverband schätzt die Kosten für den notwendigen Umbau je nach Bestand auf 5.000 bis 15.000 Euro je Hektar. Die beiden Verbände kündigten an, in der Waldbrandprävention und -bekämpfung künftig enger zusammenzuarbeiten. Die Walderschließung soll stärker auch auf die Gefahrenabwehr ausgerichtet werden. Die Tragfähigkeit und Lichtraumprofile der Forstwege sollen die Bedürfnisse der Feuerwehren berücksichtigen. Sogenannte Schutzstreifen ("Schneisen") oder Waldbrandriegel seien überall dort vorzusehen, wo eine besondere Gefährdung vorliegt. In einem Schutzstreifen findet sich kein brennbarer Bewuchs, ein Waldbrandriegel ist dagegen ein Bewuchs aus weniger brandgefährdeten oder brandgefährlichen Bäumen, der in der notwendigen Breite zwischen großflächigen Waldgebieten mit leichter brennbaren Beständen oder Siedlungen angelegt wird. "Die Erfahrungen aus den letzten Jahren, insbesondere aber aus 2022, zeigen, dass falsch verstandener Naturschutz dazu führen kann, dass eine Bekämpfung von Bränden unnötig erschwert und verzögert wird", sagte Banse. Durch die Brände gehe oft viel mehr Natur für viele Jahre und vor allem im Bereich von Hängen auch durch Erosion dauerhaft verloren als mit besserer Abstimmung vermeidbar gewesen wäre. "Ein Waldbrand vernichtet auch die mit jedem Hektar Wald verbundenen Ökosystemleistungen", ergänzte Bitter. Konkretes Beispiel ist laut Banse vor allem das Totholz im Wald, das in zu großer Menge die schnelle Brandausbreitung am bzw. im Boden begünstigt und die direkte Brandbekämpfung im Wald zu gefährlich und damit unmöglich macht. "Im Bedarfsfall ist ein integratives Totholz-Management zu entwickeln", forderte Banse. Totholz sei zwar wichtig für die Rückgabe von Nährstoffen an den Waldboden und als Rückzugsräume insbesondere für Insekten und Kleintiere. In besonders gefährdeten Gebieten sei jedoch auch in Schutzgebieten eine Beschränkung im Sinne einer wirksamen Brandbekämpfung notwendig, so Banse. Auch die Verweigerung gegenüber dem Einsatz von Zusätzen zum Löschwasser, etwa Netzmitteln und Retardants erschwere und verlängere die Löschmaßnahmen, so dass sich Brandflächen unnötig ausweiten könnten. Beide Verbände wiesen darauf hin, dass der Nutzen des Waldes weit über den rein wirtschaftlichen Ertrag des Holzes geht. Der Wald bringe viele Vorteile für die Gesellschaft und die Umwelt. Er sei Klimaschützer, Schadstofffilter, Sauerstofferzeuger, Schützer gegen Sonne und Wind, Wasserspeicher und Naherholungsgebiet in einem. "Die Erhaltung des Waldes ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe", sagte Banse.