»Essperimente« in der Sulzbacher Schulküche

Kinder lernen in der Ganztagsbetreuung kochen und backen

Sulzbach 27.10.2022

"Gruselkuchen" selbst gemacht: Mit Feuereifer sind die Kinder bei der "essperimentellen Küche" in der Herigoyen-Schule dabei. Christine Krause (links) und Doris Hirsch (rechts) helfen beim Rühren des Teigs.

Christine Krause leitet das Projekt, das aus der ehemaligen Koch-AG entstanden ist. Unterstützt wird die Zweite Vorsitzende des Fördervereins von der gelernten Hauswirtschafterin Doris Hirsch. An diesem Tag wird ein »Gruselkuchen« gebacken, schließlich steht Halloween vor der Tür.

Die Kinder sind mit Feuereifer dabei und unterstützen sich gegenseitig, ohne dass die Erwachsenen groß etwas sagen müssen. Ein Mädchen zeigt beispielsweise ihrem Kochkameraden, wie man richtig Eier aufschlägt, also ohne dass die Schale in tausend Teile zerbricht. Anschließend rühren die Kinder gemeinsam den Teig, mit ein wenig Unterstützung der Erwachsenen.

Kindgerechte Rezepte

»Uns ist es wichtig, dass die Gruppen ausgewogen sind«, sagt Christine Krause. Sie ist auch dafür zuständig, die Rezepte auszuklügeln und kindgerecht aufzubereiten. »Wenn es möglich ist, bereiten wir alles selbst zu«, sagt sie, beispielsweise beim Herigoyen-Burger, wo die Kinder auch das dazugehörige Burgerbrötchen selbst backen. Die Kräuter für die verschiedenen Speisen werden im schuleigenen Kräutergarten geerntet.

Die Kinder, die an der essperimentellen Küche teilnehmen, lernen nicht nur etwas über gesundes Essen. Auch Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Mülltrennung und Sozialverhalten stehen auf dem Stundenplan, ebenso wird auch großer Wert auf das Thema Hygiene gelegt. Das war auch schon vor Corona so. Derzeit nehmen 22 Kinder an dem Projekt teil. Der fertige Kuchen wird natürlich am gedeckten Tisch gemeinsam verspeist. Eventuelle Reste dürfen die Kinder mit nach Hause nehmen.

Der Förderverein übernimmt auch die Mittagsverpflegung der Kinder, die bei der Offenen Ganztagsschule (OGS) angemeldet sind. Eigentlich sollte das in diesem Schuljahr ein Bio-Caterer übernehmen, was sich aber mittlerweile zerschlagen hat. Insgesamt nutzen derzeit 115 Kinder das Essensangebot.

Besser frisch als aufgewärmt

Schulleiterin Katja Kuhn freut sich darüber, dass das Konzept beibehalten werden konnte. Ihrer Meinung nach ist ein frisch zubereitetes Essen einer immer einer Aufwärmküche vorzuziehen, wenn die lokalen Bedingungen und ein professionelles Team dies zulassen. Dies sei an der Herigoyen-Schule durch das Engagement der OGS und des Fördervereins sowie die großzügige Unterstützung der Gemeinde Sulzbach gegeben. Mittlerweile habe das Angebot sogar erweitert werden können. Kinder, die kein Mittagessen gebucht hätten, könnten eine kostenlose Nudelsuppe bekommen.

Auch Bürgermeister Martin Stock ist nach längeren Diskussionen und Beratungen im Marktgemeinderat froh darüber, dass die offene Ganztagsschule auch weiterhin frisches und selbst gekochtes Essen den Schülerinnen und Schülern anbieten kann. »Rückblickend war dies im Vergleich zu einer reinen Aufwärmküche zwar etwas kostenintensiver, aber diese Investitionen zahlen sich am Ende aus, zumal die OGS durch ihre zusätzlichen AGs wie die »essperimentelle Küche« frisches und gesundes Essen wirklich aktiv unseren Kindern vorlebt und damit das schulische Angebot bestmöglich abrundet«, so der Rathauschef.

