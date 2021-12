Eschauer Schriftstellerin spricht über historischen Roman

Gabrielle Jesberger: "Frauen geraubte Würde wiedergeben"

Das Cover des 2019 veröffentlichten Buches "Glaube, Irrglaube und die Macht der Liebe" von Gabrielle Jesberger.

Wann und wieso haben Sie angefangen, zu schreiben?

Geschrieben habe ich schon als Kind. Mein erstes Buch "Mein liebes Leben" habe ich vor ungefähr sechs Jahren veröffentlicht. Ich habe erkannt, dass ich etwas für meine Familie zurücklassen möchte, wenn ich mal gehe. Etwas, das meine Kinder und Enkel für die Herausforderungen des Lebens stärken kann. Man weiß ja nie, wie lange man auf der Erde sein darf. Ich feiere mit meinem Mann im Februar kommenden Jahres Platinhochzeit. Das alles sind Erfahrungen, von denen wir etwas weitergeben können.

Wieso interessieren Sie sich für die Zeit des 30-jährigen Kriegs?

Es geht mir um das Schicksal von unzähligen Frauen und Kindern. Ich wollte sie aus dem Schatten der Vergessenheit holen, um ihnen die geraubte Würde wiederzugeben. Zuerst wollte ich nur über die Hexenverfolgung schreiben, doch dann habe ich erkannt, dass das ohne den Krieg nicht möglich ist. Denn die Hexenverfolgung erlebte damals eine Hoch-Zeit. Ich habe mich übrigens sehr gefreut, als ich im Main-Echo gelesen habe, dass in Aschaffenburg ein Denkmal für die Hexenverfolgung entsteht. Die Frage ist: Wann gibt es endlich auch in Mönchberg eine Gedenkstätte? Es ist wichtig, dass wir diese Vergangenheit nicht ausklammern, sie liegt gerade erst zehn Generationen zurück.

Die Schriftstellerin Gabrielle Jesberger kommt ursrprünglich aus dem Eschauer Ortsteil Sommerau.

Wieso sollte es auch in Mönchberg eine Gedenkstätte geben?

Dort gab es eine Hinrichtungsstätte mit Scheiterhaufen, die "die Leuchte" genannt wurde. Darüber habe ich Dokumente gefunden. Der Ort hieß so, weil die Menschen in Eichelsbach und Streit das Feuer leuchten sehen konnten. Das ist so grausam. Ich habe manche Nacht nicht schlafen können mit der Recherche. Ich habe die Schicksale so nah an mich herangelassen, dass mir die Tränen gelaufen sind.

Neben Mönchberg tauchen in Ihrem Buch viele weitere Orte aus unserer Region auf. Richtet sich das Werk vor allem an Leser aus den Kreisen Miltenberg und Aschaffenburg?

Jeder kann es lesen. Ich habe es aus der Heimatliebe heraus geschrieben, daher die Bezüge. Ich habe aber auch beschrieben, wie etwa der Schwedenkönig durch ganz Deutschland gezogen ist.

Der typische Spessart-Dialekt kommt auch immer wieder mal vor. Wieso war Ihnen das wichtig?

Ich freue mich immer, wenn ich "Summerisch" babbeln kann - es ist ein Zungengenuss. Ich möchte auch das rollende "R" nicht verlieren. Unser Dialekt ist ein Kulturgut, er gehört zum Spessart. Ich möchte einen Beitrag leisten zu seiner Erhaltung.

In Ihrem Buch wechseln rein geschichtliche Kapitel häufig mit Romanabschnitten. Wieso haben Sie das Werk so konzipiert?

Geschichte war immer mein Lieblingsfach. Aber ich wusste, keiner liest nur Geschichte, also braucht es Schicksale von Menschen, die in dieser Zeit gelebt haben. Außerdem prägt die Zeitgeschichte die Menschen. Ich habe sie eingebunden, um zu zeigen, warum die Figuren so reagieren, wie sie es im Buch tun.

Die Liebe spielt in Ihrem Roman eine große Rolle. So verliebt sich Lucinde in Magnus und sie selbst liebt die Äbtissin wie eine Mutter. Warum haben Sie das als zentrales Thema gewählt?

Liebe ist für mich Mitgefühl für alles, was existiert. So wie Jesus gesagt hat: Wir sind alle Brüder und Schwestern. Am Ende unseres Lebens müssen wir uns fragen, wie viel wir geliebt haben. Es ist vielleicht der Sinn des Lebens, dass wir uns umeinander kümmern.

Sie sprechen Jesus an und ein Großteil Ihres Romans spielt im Kloster Schmerlenbach. Sind Sie selbst gläubig?

Ich bin gläubig, aber nicht im Sinne von konfessionell gläubig. Eher als Rückbindung zu unseren seelisch-geistigen Wurzeln. Ich habe aber auch als Kind vier Jahre in der Klosterschule in Miltenberg verbracht und dabei sehr genau hingeschaut, wie das Leben dort abläuft.

Weibliches Urwissen und weibliche Schöpferkraft sind Themen, die in Ihrem Roman angesprochen werden. Würden Sie sich als Feministin bezeichnen?

Ich bin eine Alt-68erin (lacht). Die Frauenthemen liegen mir am Herzen - schon vom allerersten Buch an. Ich möchte junge Frauen wie meine Enkeltöchter dabei unterstützen, dass sie ihr Potenzial erkennen und dazu stehen können. Auch die männliche Energie in uns Frauen ist ganz wichtig. Zu einer gelungenen Partnerschaft gehört, dass die Frau und der Mann all ihre Potenziale entwickeln dürfen. So entsteht ein Synergie-Effekt und nicht eine Symbiose oder Abhängigkeit.

Wieso ist die Zeit des 30-jährigen Krieges auch heute noch aktuell?

Mit meinem Buch will ich aufmerksam machen auf Gewalt in unserer Zeit. Häusliche Gewalt ist auch heute noch ein ganz zentrales Thema, das hat mir ein Blick in die Kriminalstatistik gezeigt - gerade jetzt während des Lockdowns. Es geht mir ebenfalls darum, dass wir erkennen, wenn eine Frau in unserem Umfeld in Not ist und dass wir ihr Unterstützung anbieten. Das ist der Bogen, den ich zum Heute schlagen wollte.

Julie Hofmann

Zur Person: Gabrielle Jesberger Gabrielle Jesberger wuchs im Eschauer Ortsteil Sommerau auf. Die mittlerweile 74-jährige Schriftstellerin besuchte mehrere Jahre lang die Klosterschule in Miltenberg. Später arbeitete sie als Lehrerin an einem Wirtschaftsgymnasium für die Fächer Sozialkompetenz und Textverarbeitung sowie auch als Yogalehrerin. Jesberger hat drei Kinder und neun Enkelkinder. Vor Kurzem hat sie das Manuskript für ihr fünftes Buch eingereicht. Insgesamt schätzt sie die Zahl ihrer verkauften Bücher auf rund 1000. Sie wohnt mit ihrem Mann in Gailingen am Hochrhein, nicht weit von der Schweizer Grenze. In ihrem dritten Buch "Glaube, Irrglaube und die Macht der Liebe", das 2019 veröffentlicht wurde, schildert Jesberger die fiktiven Schicksale von Lucinde und ihrer Mutter Melisande vor dem historischen Hintergrund des 30-jährigen Krieges (1618-1648). Melisande wird als Hexe angeklagt. Ihre Tochter wächst im Kloster Schmerlenbach (bei Hösbach, Kreis Aschaffenburg) auf. Dort verliebt sie sich in den schwedischen Trompeter Magnus. Bei der Recherche bekam Jesberger Unterstützung von ihrem Schulfreund und Heimatforscher Otto Pfeifer aus Eschau-Sommerau. juh