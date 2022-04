Eschauer Rathaus wird umgeplant

Billigere Variante für An- und Umbau beschlossen

Eschau 06.04.2022 - 13:11 Uhr 2 Min.

So könnte das umgebaute Eschauer Rathaus einmal aussehen.

Die Umsetzung des Projektes sollte in drei Bauabschnitten realisiert und umgesetzt werden. Die erste Sofortmaßnahme, der Umbau des ehemaligen Sitzungssaals, ist abgeschlossen und wurde bereits im Haushaltsjahr 2021 mit rund 50.000 Euro realisiert. Es konnten hierbei zwei neue funktional ausgestattete Arbeitsplätze für die Marktverwaltung eingerichtet werden.

Eine neue Kostenberechnung des Planungsbüros hatte jedoch ergeben, dass sich die Gesamtkosten für das Projekt um 380.000 Euro auf insgesamt 990.000 Euro erhöhen würde. Als wesentliche Gründe für die Verteuerung nannte Bürgermeister Gerhard Rüth (CSU) die Baukostensteigerungen von circa 15 Prozent und zusätzliche Maßnahmen aufgrund der Auflagen und Bedingungen der bauaufsichtlichen Genehmigung und der boden- /denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis.

Weitere Verteuerungen ergaben sich aufgrund der vom Marktgemeinderat gewünschten und baurechtlich genehmigten Positionierung des neuen Sitzungssaales auf beziehungsweise über dem Dach der bestehenden Elsavahalle. Die hieraus resultierenden Eingriffe in den Bestand und in die bestehende Bausubstanz der Elsavahalle würden demzufolge hohe Kosten vor allem bei den Gründungs- und Fundamentarbeiten, und in der Anpassung des bestehenden Heizungs- Lüftungs- und Sanitärsystems der Halle nach sich ziehen, so der Bürgermeister. Außerdem sei mit einer eingeschränkten Nutzbarkeit der Halle, insbesondere im Bühnenbereich während der Umbauphase zu rechnen. Ebenfalls seien bei der Umsetzung dieser Maßnahmen (Eingriff in die Bausubstanz der Halle) mit möglicherweise weiteren unabwägbaren Risiken und Kosten zu rechnen.

Planungsalternative

Unmittelbar nach Bekanntwerden der neuen veränderten Situation führte die Marktverwaltung am 30. März ein Gespräch mit dem Planungsbüro Johann und Eck in Bürgstadt mit der Bitte, Planungsalternativen und Kosteneinsparpotenziale aufzuzeigen. Peter Farrenkopf vom Planungsbüro Johann und Eck stellte in der Sitzung eine mögliche Planungsalternative vor.

So sei es möglich, den Neubau des Sitzungssaales direkt hinter dem Rathausgebäude und in direkter Verlängerung des Rathausgebäudes in Richtung Straße »Vorderhohl«, anstatt wie vorgesehen in Richtung der Wildenseer Straße zu realisieren und umzusetzen. Die Vorteile dieser Variante wären, dass keine Eingriffe in den Bestand und die Bausubstanz der Elsavahalle vorgenommen, keine zusätzliche Gründungs- und Fundamentarbeiten sowie Anpassung der bestehenden Heizungs- Lüftungs- und Sanitärsystematik vorgenommen werden müssten. Außerdem würde man mit dieser Variante ein nicht unerhebliches Kosteneinsparungspotenzial erzielen. Die Nachteile wären eine Tektur der bauaufsichtlichen Genehmigung und der boden-/denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis, die eine Bauzeitverschiebung um drei bis sechs Monate nach sich ziehen würde. Auch würden ein flächenmäßig um circa zehn Quadratmeter kleinerer Sitzungssaal und ein etwas kleineres Foyer mit Balkon die Nutzungsmöglichkeiten geringfügig einschränken.

Weniger Mehrkosten

Die neue Kostenberechnung dieser Alternative würden dann neue Gesamtkosten in Höhe von 830.000 Euro ergeben - die tatsächlichen Mehrkosten gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung aus dem vergangenen Jahr lägen aber dann bei nur 220.000 Euro.

Das Ratsgremium folgte bei einer Gegenstimme den Ausführungen des Rathauschefs und beschloss, die Ausführung der Planungsalternative vom 1. April umzusetzen. In den Haushalt 2022 und in die Finanzplanung 2023 werden die neuen Ansätze gemäß neuer Kostenberechnung aufgenommen. Der Gemeinderat beauftragte und ermächtigte die Verwaltung und das Ingenieurbüro Johann und Eck, die auszuführenden Arbeiten nach der neuen Planungsalternative vorzubereiten und die Ausschreibungen vorzunehmen.

Werner Rodenfels