Eschauer Friedhöfe als Begegnungsstätten gestalten

Gemeinderat Eschau in Kürze:

Eschau. In seiner Sitzung am Montag hat der Eschauer Gemeinderat noch folgende Themen behandelt.

Tempo-30-Zone: Die SPD-Fraktion hatte beantragt, die zulässige Höchstgeschwindigkeit in der "Ackermannsgasse" in Sommerau auf 30 Kilometer pro Stunde zu reduzieren und eine Tempo-30-Zone einzurichten. Grund sei, dass sich bis auf wenige Meter keine Gehsteige befinden, so dass alle Fußgänger den Gefahren zu schnell fahrender Fahrzeuge ausgesetzt sind. Kinder und Jugendlichen, die den anliegenden Spielplatz und den Sportplatz besuchen, sind besonders gefährdet. Der Antrag wurde laut Bürgermeister der Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt Miltenberg und der Polizeiinspektion Obernburg sowie dem Ingenieurbüro Kurt Balling GmbH (Würzburg), das mit der Ausarbeitung von Parkraumkonzepten beauftragt ist, zur Stellungnahme vorgelegt.

An- und Umbau Rathaus: Das Landratsamt hat für das Projekt "Rathaus Eschau - An- und Umbau" die Baugenehmigung und die bodendenkmalschutzrechtliche Erlaubnis erteilt. Auch für das Projekt "Containeranlage Kindertageseinrichtung" wurde die Baugenehmigung erteilt. Diese Baugenehmigung ist bis zum 9. Juni 2023 befristet. Nach Ablauf der Befristung ist die Containeranlage zurückzubauen.

Förderantrag gestellt: Mit dem Projekt "Starterkit - 100 blühende Kommunen" soll flächendeckend über ganz Bayern ein Anstoß gegeben werden, kommunale Grünflächen naturnah und insektenfreundlich zu gestalten. Eschau hat sich für dieses Programm fristgerecht beworben. Je Landkreis soll eine Kommune in den Genuss der Förderung kommen. Insgesamt 100 Kommunen bekommen eine Starthilfe von je 5000 Euro.

Neue Kommandanten: Felix Zimmermann ist neuer Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hobbach. Sein Vertreter ist Udo Hirsch. Die beiden wurden in der Dienstversammlung im November gewählt und nun im Gremium bestätigt. Zimmermann und Hirsch haben die erforderlichen Lehrgänge an der Staatlichen Feuerwehrschule besucht.

Sonderförderprogramm "Sirenen": Eschau will sich an der Schaffung einer Projektstelle "Taktisch-Technische Betriebsstelle Funk" (TTB Funk -Digital & Analog) im Landkreis beteiligen und hat deshalb vorab eine Absichtserklärung erteilt. Die endgültige Entscheidung über die Beteiligung an diesem Projekt soll nach erfolgen, sobald sie anfallenden Kosten für die Gemeinde bekannt sind. ro