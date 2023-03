Die Ge­mein­de Eschau er­war­tet im Wald heu­er ei­nen Über­schuss von 16.494 Eu­ro. In der Ge­mein­de­rats­sit­zung am Mon­tag in der Eschau­er El­sa­va­hal­le prä­sen­tier­ten Re­vier­förs­ter Jörg Ner­pel und For­st­rat Be­ne­dikt Spei­cher den Forst­be­triebs­nach­weis 2022 so­wie den Jah­res­be­triebs­plan und die Jah­res­be­triebs­nach­wei­sung 2023.